المسؤول السعودي الذي قصدته أغنيس كالامارد في بيانها يكشف عن نفسه وينفي تهديدها بالقتل

في مفاجأة جديدة بشأن بيان أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة، الذي اتهمت فيه مسؤول سعودي بارز ـ لم تسمه ـ بتهديدها بالقتل، خرج المسؤول السعودي المقصود ليكشف عن هويته اليوم، وينفي ما وصفه بمزاعم كالامار.

وكانت أغنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء قد قالت إن مسؤولا سعوديا وجه تهديدا لها. في اجتماع بجنيف في يناير/كانون الثاني 2020.

ومفاد التهديد “أنه سيتم “تولي أمرها” إذا لم يتم تحجيمها وذلك في أعقاب تحقيقها في مقتل خاشقجي.”

وقالت إن مسؤولي الأمم المتحدة يفسرون تلك العبارة على أنها “تهديد بالقتل”.

وأكدت المنظمة الدولية رواية أغنيس يوم الأربعاء ووصفت تصريح المسؤول بأنه “تهديد”.

ولم تكشف كالامار أو الأمم المتحدة عن هوية المسؤول السعودي الذي أدلى بهذا التعليق. غير أن عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية كشف اليوم الخميس أنه المسؤول المعني.

ونفى في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أنه كان يقصد أي تهديد بتعليقه.

وقال العواد في تغريدته: “نما إلى علمي أن السيدة أغنيس كالامار … وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت. بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام”.

It has come to my attention that Ms. Agnes Callamard of Amnesty International and some U.N. officials believe I somehow made a veiled threat against her more than a year ago.

— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021