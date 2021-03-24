وصية نوال السعداوي قبل وفاتها تثير الجدل .. ماذا طلبت في جنازتها؟!!

كشف النقاب عن وصية تركتها الكاتبة المصرية نوال السعداوي قبل وفاتها، يوم الأحد 21 مارس 2021، عن 90 عاما، وذلك عقب إصابتها بأزمة صحية.

وقالت منة الأبيض مديرة أعمال نوال السعداوي وأحد أقارب الكاتبة المصرية ان الأخيرة أوصت بعدم إقامة جنازة لها.

وشددت نوال السعداوي في وصيتها على أن تقتصر الجنازة فقط على حضور أولادها.

وقالت منة الأبيض في تصريحها: “عدم إقامة جنازة لنوال السعداوي لا علاقة له بالإجراءات الاحترازية لكورونا، كما أشاع البعض، فهذه رغبة الأسرة التي أرادت تنفيذ وصية الكاتبة الكبيرة بعدم مشاركة أحد في جنازتها”.

وتابعت : “تم تشييع الجثمان ودفنه في الساعة الثامنة من مساء الأحد في مقابر الأسرة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر دون حضور أو مشاركة لأحد من الوسط الثقافي خصوصا وأن الأسرة لم تعلن عن موعد أو مكان الجنازة”.

وفاة السعداوي .. وجدل المغردين

وشكلت وفاة السعداوي حالة جدل بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الإعلامية والاجتماعية المختلفة في مصر والعالم العربي. نظراً لما كانت تحمله الدكتورة من أفكار لها علاقة بمواجهة سلطة الدين والمجتمع، في صورة خارجة عما اعتاد عليه الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية.

مرض نوال السعداوي

وكانت الدكتورة منى حلمي، ابنة نوال السعداوي، قد كشفت لصحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية، قبل يومين تدهور حالة والدتها الصحية.

حيث قالت إن “والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام، وهو ما اضطر الأطباء لتركيب أنبوبة في المعدة لتسهيل البلع”.