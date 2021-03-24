مي العيدان تهاجم زينب العسكري وتكشف انفصالها عن زوجها!

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، بسبب تصريحات الأخيرة ضد منى السابر، والتي اتهمتها بتشويه صورة ابنتها النجمة الشابة حلا الترك.

مي العيدان تكشف انفصال زينب العكسري

وكتبت مي العيدان عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام”: “أنا سأرد عليك زينب، الذي يده في الماء ليس مثل. الذي إيديه في النار، لأنك تعيشين حياة مرفهة ومرتاحة، وتزوجتي شيخ ورجل محترم وأنجبتي منه ثلاث بنات”.

وتابعت العيدان: ” وحين انفصلتي عن زوجك، استمر بصرف مخصصاتك أنتي والبنات ويتعامل معك بطريقة محترمة. لم تتزوجي شخص انفصل عنك وشهر بك وبسمعتك وبشرفك”.

وأشارت مي العيدان في حديثها إلى المنتج البحريني محمد الترك، وقالت: “فيديوهات التشهير موجودة على اليوتيوب. ولم تنجبي ابنة ذهبت للفنانة أحلام لتقول لها يا ليتك كنتي أمي، والتي تقولين عنها طفلة، هذه الطفلة كانت مغرورة وحين يذهب الأطفال. ليطرحوا السلام عليها، تدفعهم بعيداً عنها ووالدها يطلب 50 دينار على كل طفل يريد أن يتصور مع حلا”.

الصمت فضيلة!

وتابعت مي العيدان موجهةً كلامها لزينب العسكري: “أنتي بسبب نقودك رفعتي قضية على فاطمة المير، ولم يقل. لك أحد أن نقودك كثيرة ولست بحاجة لها، لو صمتي كان أفضل لك، وكنتي قادرة على المساعدة لكنك لا تريدين، والرسول حثنا على فضيلة الصمت. حين يكون الكلام غير صائب”.

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وشكل كلام مي العيدان صدمة للجمهور، خاصة أنها كشفت انفصال زينب العسكري عن زوجها، وهو ما نفته الأخيرة.

زينب العسكري ترد

فقد ردت زينب العسكري بفيديو عبر صفحتها على “سناب شات”، وأكدت أن الخبر غير صحيح وقالت: “فال الله. ولا فالك يا مي، يا حبيبتي ماهذه الشائعة، هذه لن أقبلها منك، يجب أن تتأكدي مني قبل أن تكتبي هذه الشائعة“.

وأوضحت زينب العسكري أنها تلقت العديد من الاتصالات من أشخاص يريدون التأكد من خبر انفصالها. مضيفة: “أعيش حالياً في البحرين مع بناتي الثلاثة، ولكني سأعود قريباً لأعيش مع زوجي”.

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ودعت زينب العسكري رواد مواقع التواصل لعدم نشر هذا الخبر الذي وصفته بـ”المزعج” كونها لا تحب سماعه، وتخاف من أن يتحقق.

زينب العسكري: السجن أرحم!

وكانت زينب العسكري، قد هاجمت منى السابر وقالت بفيديو نشرته عبر “تيك توك”: “أنا لست أم مثالية، ولكني. لو كنت مكانك يا منى لكان السجن بالنسبة لي أرحم من أن أشوه سمعة ابنتي”.

وتابعت زينب العسكري: “لو ابنتي فعلت بي كما فعلت حلا الترك بك، لم ألومها ولن أتحدث عنها، وفطرة الأم. لا تدفعها لتشويه ابنتها، حتى لو كان الثمن السجن فلا يمكن أن تفعل مثلما فعلت منى السابر”.

حلا الترك ضائعة

وأشارت زينب العسكري إلى أن حلا الترك تعاني من حالة ضياع وتشوش، وقالت: “البنت تعاني من مشاكل غير طبيعية. من عدة أطراف، والبنت مشوشة بشكل كبير، ورغم أني لا أعرفها شخصياً، إلا أنني كوّنت عنها صورة مما سمعته تكشف أنها مشوشة”.

زينب العكسري تنتقد تصرفات منى السابر مع بنتها حلا الترك .. pic.twitter.com/ZVuuTa0RmY — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 22, 2021

ووجهت زينب العسكري رسالة إلى منى السابر قائلة: “أستاذة منى هذه ابنتك ومهما حدث، فأنت من قمتي بتربيتها. وقضيتي معها فترات جميلة، وبالمنطق والعقل، البنت حين تغيرت عليك ستعرفين السبب لأنك والدتها، وبالطبع هناك تفاصيل أخرى، ولكن بأي حال من الأحوال لا أتبرأ منها وأشوه صورتها”.

ومنذ أن أكدت منى السابر صدور حكم بحقها بالسجن لمدة عام وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة أخذ مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحرين، هاجم العديد من المشاهير حلا الترك.

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