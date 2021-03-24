بئر نفط في الجزائر
بئر نفط في الجزائر
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“شاهد” عندما أراد فلاح جزائري حفر بئر بأرضه فتفاجأ بأمر سيقلب مسار حياته رأسا على عقب

كتب وطن
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في حادثة فريدة من نوعها، وقعت مع جزائري في منطقة “أولاد رحمون” في مدينة شرق الجزائر، وهو يحفر في الأرض من أجل عمل بئر مياه، ليتفاجأ بعثوره على “نفط” بدلاً من الماء.

وبحسب الفلاح الجزائري فهو حين وصل لعمق 90 متراً في الأرض، تفاجأ بخروج غازات، ومن ثم خرجت مادة سوداء.

وتابع الفلاح الجزائري خلال حديث له عبر ، أنه فور عثوره على المادة قام بإخبار السلطات المعنية.

بئر للنفط

وقامت السلطات الجزائرية بتطويق المنطقة على النفط.

كما أحضرت لجان مختصة لمعاينة المنطقة والمادة المستخرجة، وأخذ عينات لفحصها والتثبت من ماهيتها.

ورجح مدير مؤسسة نفطال الجزائرية أن تكون المادة المعثور عليها نفطاً، “وأن الغازات لم تحدد طبيعتها. بعد هل قابلة للاشتعال أم لا”.

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وأثارت الحادثة موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث كثيرون عن اكتشافات مماثلة سابقة في المنطقة. لم تتم متابعتها من قبل الدولة، الأمر الذي نفاه رئيس بلدية رحمون”.

وفي تغريدة لأحد المغردين قال فيها: “عن أي بترول يتحدثون، إنها مجرد بقايا، في في غضون فترة قصيرة. لن يبقى أي أثر لهذا البترول.”

وتابع:”فدائماً ما كان هناك بترول في هذه المناطق، ما يعني أنها تسربت نحو سطح الأرض، علماً أن هه التسربات. نحو السطح ليست إشارة جيدة، ولا تساعد إطلاقاً على عمليات الاستكشاف”.

فيما علق مغرد آخر على الموضوع “حتى لو كان بترولاً فأنتم تعلمون من سيستفيد منه.”

وتابع موضحا مقصده:”أما الفلاح المسكين ليس له أدوات ولا أموال ليعمل بها، كان في عونه”.

الصحفي حسان حويشة

وكتب الصحافي حسان حويشة، المتابع لملف الطاقة في الجزائر، في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك” .أنه اتصل بأحد الإطارات الجزائرية التي يشهد لها في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط  وكان هذا رده: “يجب أن نبتعد. عن الشعبوية، عن أي بترول يتحدثون، إنها مجرد بقايا، وفي غضون فترة قصيرة لن يبقى أي أثر لهذا البترول”.

وأضاف: “دائما ما كان هناك بترول في هذه المناطق ما يعني أنها تسربت نحو سطح الأرض، علما أن هذه التسربات . نحو السطح ليست إشارة جيدة ولا تساعد إطلاقا على عمليات الاستكشاف”.

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