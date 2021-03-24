“شاهد” إطلاق نار كثيف أمام مستشفى بنغازي لحظة إعلان وفاة محمود الورفلي

تداولت حسابات ليبية بتويتر مقطعا مصورا أظهر عملية إطلاق نار وحالة من الفوضى، أمام مستشفى بنغازي الطبي حيث مكان جثة محمود الورفلي، القيادي بميليشيات خليفة حفتر والذي أعلن عن اغتيالع اليوم، الأربعاء.

وأظهر المقطع المتداول والذي التقطه أحد المواطنين من بناية مجاورة لمستشفى بنغازي، تجمع أمام قسم الطوارئ حيث يوجد بداخله جثة الورفلي.

شاهد | أصوات الرصاص أمام قسم الطوارئ في مستشفى #بنغازي الطبي حيث جثة محمود الورفلي pic.twitter.com/6P9evp161m — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 24, 2021

وفجأة يسمع بالمقطع أصوات رصاص متقطعة وسط حالة من الفوضى والاتباك بين المتواجدين.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن مجموعة مسلحة أطلقت وابلاً من الرصاص على سيارة كان يستقلها الرائد بميليشيات. حفتر محمود الورفلي بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي.

وأسفرت عن إصابته بجروح بالغة ولم يلبث أن توفي.

اغتيال محمود الورفلي أمام جامعة العرب الطبية

من جانبها أفادت قناة “فبراير” الليبية، أنه جرى اغتيال محمود الورفلي القيادي في قوات الجنرال خليفة حفتر، بعد تعرض سيارته. لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي.

وأشارت القناة إلى أنّ شقيق محمود الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل الى العناية المركزة.

وتداول ناشطون صوراً أولية قالوا إنها للورفلي بعد اغتياله.

ان لله وان اليه لا راجعون النقيب محمود الورفلي في ذمه الله 💔💔 pic.twitter.com/sIF98M0f5L — Farag ⚜ (@AlhershFarag) March 24, 2021

ومن ناحيته ذكر الناشط السياسي الليبي البارز ابراهيم قصودة، أن مقتل محمود الورفلي تم من قبل لواء ١٠٦ التابع لصدام حفتر ‎‎‎.

مؤكد مقتل محمود الورفلي من قبل لواء ١٠٦ التابع لصدام حفتر pic.twitter.com/q5itIB7HUT — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) March 24, 2021

مذكرة اعتقال بحق الورفلي

ويشار إلى أنه في 15 أغسطس/ آب 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الورفلي.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الورفلي بارتكاب جرائم حرب في 6 عمليات إعدام دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شخصا. في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي.

فيما فرض الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر/ أيلول 2020، عقوبات على الورفلي رفقة شخص آخر و3 كيانات؛ بسبب “انتهاكات. لحقوق الإنسان” في ليبيا.

وأواخر 2019، أدرجت واشنطن، محمود الورفلي، على قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ”التورط بشكل مباشر أو غير مباشر. في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

واشتهر محمود الورفلي (42 سنة)، القائد الميداني في لواء الصاعقة، التابع لحفتر. بإعدامه لأسرى ومساجين مقيدي الأيدي ومعصوبي الوجوه. على طريقة داعش.

كما ظهر وهو يعطي الأوامر لجنوده بتصفيتهم بدم بارد ودون محاكمات. وتسجيل جرائمه في فيديوهات ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي قصد التشفي، مما أثار استياء عالميا.

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