خبر مفرح لعشاق وجماهير نادي برشلونة الإسباني

في تقرير نشره المركز الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم “IFFHS”. أعلن من خلاله أن نادي برشلونة الإسباني. هو أفضل نادٍ في العالم في السنوات العشر الأخيرة.

كما وأوضح التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. أن نادي برشلونة كان متفوقاً على جميع النوادي في دول العالم، خلال الفترة ما بين 2011-2020م.

🥇| FC Barcelona has been voted the best club of the decade (2011-2020) by the International Federation of Football Historians and Statistics (IFFHS). • Real Madrid came second and Bayern Munich third. pic.twitter.com/SjHR38LbDN — Barça Buzz (@Barca_Buzz) March 24, 2021

المركز الأول

كما وأحرز نادي برشلونة “الكتالوني” المركز الأول برصيد 2877 نقطة. فيما جاء في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد “الملكي” برصيد 2782 نقطة، كما وجاء بايرن ميونخ الألماني ” البافاري” في المركز الثالث برصيد 2594.5 نقطة.

فريق باريس سان جيرمان في الترتيب الرابع

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي “البي أس جي” في المركز الرابع 2357 نقطة. كما جاء في المركز الخامس من الترتيب متصدر الدوري الإسباني خلال منافسات الدوري الحالي فريق أتلتيكو مدريد 2302 نقطة.

.@JohanCruyff has been the most important figure of the modern history of the @FCBarcelona. He will remain forever in our memories. Thank you for everything and for so much, Johan. pic.twitter.com/LOzeeYsLxW — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 24, 2021

المرة الثانية لبرشلونة

كما وأوضح البيان للمركز الدولي لكرة القدم، أن نادي برشلونة الإسباني. يتوج للمرة الثانية الذي ينال هذا اللقب بعد العقد السابق الذي كان خلال الفترة ما بين 2001-2010م.

ألية الاختيار لأفضل النوادي

وأردف، ” أن الاحصائيات التاريخية لأفضل النوادي في العالم يتم تجميع النقاط بالنظر إلى عدد الانتصارات والتعادلات التي تحققت في كل مسابقة، بالإضافة إلى عدد الألقاب. التي يتمكن الفريق من الحصول عليها”.

ألقاب برشلونة

وبين المركز الدولي لكرة القدم، بأن فريق برشلونة الإسباني قد حصد 22 لقباً خلال العقد الماضي، موزعة على 6 في الدوري الإسباني المحلي “الليغا”.

كما وحصل على 5 بكأس الملك الإسباني، 2 في دوري أبطال أوروبا ((UEFA Champions League، 2 بكأس السوبر الأوروبي، 2 بكأس العالم للأندية، و5 في كأس السوبر الإسباني. خلال العقد الأخير.

سداسية برشلونة

وافتتح فريق برشلونة “البلوغرانا” في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام منافسه ريال سوسيداد الهدف الأول عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان” 29 عاماً في الدقيقة ال37 بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية رائعة.

كما وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب الظهير الأيمن في الفريق الكتالوني الإسباني. الأمريكي “سيرجينو دست” 20 عاماً في الدقيقة ال43، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم فريق برشلونة بهدفين نظيفين دون رد من المستضيف ريال مدريد.

وعاد اللاعب الأمريكي ” سيرجينو دست” هدفه الثاني في اللقاء والثالث للفريق الكتالوني. في الدقيقة ال 53 من مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء. بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق. انتهت بتسديد اللاعب الكرة على يمين حارس مرمى فريق ريال سوسيداد.

أرقام قياسية

وكما وأن هدفي اللاعب الأمريكي الشاب ” سيرجينو دست” مع برشلونة في شباك مرمى ريال سوسيداد. أصبح ثالث لاعب أمريكي يسجل في تاريخ الليغا الإسبانية.

حيث بات اللاعب صاحب الرقم ال 18 في الفريق الكتالوني الإسباني، كما ويصبح فريق برشلونة الإسباني صاحب أكبر عدد من اللاعبين الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى.

هدفي ميسي

وجاء الهدف الرابع والسادس عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين في ال53 وال89 من اللقاء. ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

وكما جاء الهدف الرابع للقاء عن طريق المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بتسديدة رائعة في شباك مرمى ريال سوسيداد في الدقيقة ال71. لينتهي اللقاء بسداسية ثمينة. مقابل هدف وحيد.

الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

🤯 Absolute insanity…

🐐 The one and only, Leo Messi. pic.twitter.com/dw1QCZDA0l — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 24, 2021

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية في رابع الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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