خبر مفرح لعشاق وجماهير نادي برشلونة الإسباني

في تقرير نشره المركز الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم “IFFHS”. أعلن من خلاله أن نادي برشلونة الإسباني. هو أفضل نادٍ في العالم في السنوات العشر الأخيرة.

كما وأوضح التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. أن نادي برشلونة كان متفوقاً على جميع النوادي في دول العالم، خلال الفترة ما بين 2011-2020م.

🥇| FC Barcelona has been voted the best club of the decade (2011-2020) by the International Federation of Football Historians and Statistics (IFFHS).

• Real Madrid came second and Bayern Munich third. pic.twitter.com/SjHR38LbDN

