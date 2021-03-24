الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه السوداني في مفاجأة غير متوقعة.. أحدث أسعار البنوك والسوق السوداء

واصل الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، انخفاضه أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 379 جنيها، مقابل 380 في تعاملات الثلاثاء.

ورغم أن هذا الانخفاض طفيف إلا أنه مؤشر على نجاح سياسات البنك المركزي السوداني وقرارات الحكومة، في وقف نشاط. السوق السوداء وتثبيت سعر الصرف.

بينما السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند الشراء مسجلا 380.2265 جنيه، بينما كان أمس 379.6674 جنيه.

وبلغ سعر البيع وفق أحدث أسعار المركزي السوداني 382.1276، بينما كان أمس 381.5657 جنيه.

التعويم وارتفاع الأسعار

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماضٍ في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40%.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700%.

وفي أعقاب القرار، اشتكى مواطنون من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع خاصة تلك المعتمدة على الاستيراد من الخارج.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

كما وصل سعر الصرف للريال السعودي 101.4343 للشراء، و101.9415 للبيع، وفق أحدث أسعار البنك المركزي السوداني.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

بينما بلغ سعر صرف الريال القطري وفق المركزي السوداني 104.4578 للشراء، و104.9801 للبيع،

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم

هذا وجاءت أسعار الدينار الكويتي، 1256.2826 للشراء، و1262.5640 للبيع.

سعر اليورو والاسترليني في السودان اليوم

كما وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء 452.68 جنيه.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 450.2376 جنيه للشراء و452.4888 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية 525 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 521.0010 جنيه للشراء، و523.6060 جنيه للبيع.

إجراءات قوية

ويلاحظ تباطؤ الحركة بشدة في السوق السوداء بالسودان بعد خطوة تعويم الجنيه السوداني، حيث باع البعض الدولار. في البنوك لأول مرة منذ سنوات.

وحدث ذلك بعد يوم واحد من خفض السلطات قيمة العملة بأكثر من 85 بالمئة في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.

ويلعب توحيد السعر الرسمي وسعر السوق السوداء دورا محوريا في الخطة وأي مؤشر على أن السوق الموازية، التي تستخدمها. معظم الشركات وعموم السودانيين، لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من تجارة العملة الصعبة قد يقوض السياسة.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي.

وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية عميقة تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية ضد الرئيس السابق عمر البشير وتواصلت بعد الإطاحة. به في أبريل نيسان 2019.

وهناك عجز متكرر في إمدادات أساسية منها الوقود والخبز والأدوية.

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