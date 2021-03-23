شارك نجل الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، مع متابعيه صورة لوالده عبر حسابه بتويتر، وذلك بمناسبة مرور عيد الميلاد الثالث والستين لوالده، الذي قتل في إسطنبول عام 2018، داخل قنصلية بلاده.

وقال صلاح جمال خاشقجي معلقاً على صورة والده: “في عيد ميلادك الثالث والستون أدعو الله أن يتغمدك برحمته وأن يجعلك في أعلى عليين”.

في عيد ميلادك الثالث والستون أدعو الله ان يتغمدك برحمته وأن يجعلك في أعلى عليين#جمال_خاشقجي pic.twitter.com/T6pRerAPij — salah khashoggi (@salahkhashoggi) March 23, 2021

تفاعل المغردين مع صورة خاشقجي

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وعلقوا بتعليقات الترحم والدعاء له بالمغفرة، والثناء على ما كان يرنوا له في حياته.

وقال أحد المغردين معلقاً على التغريدة: “الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، نعم الابن أنت يا صلاح ونعم الصديق، ربي يجمعكم. واياه في الفردوس الأعلى”.

الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته نعم الابن انت يا صلاح ونعم الصديق، ربي يجمعكم واياه في الفردوس الاعلى — عبدالله مشاط (@AbdullahMashat) March 23, 2021

فيما علق مغرد آخر قائلاً: “الله يغفر له ويرحمه، إن شاء الله فيكم الخير بأن تكونوا، ممن يقال عنهم(ولد صالح يدعو له)”.

الله يغفر له ويرحمه💚

إن شاء الله فيكم الخير بأن تكونوا

منمن يقال عنهم(ولد صالح يدعو له)

الحمدلله أننا في هذه الأرض نولد ونورث ونتعلم بأن

لا إله إلا الله محمد رسول الله

ربي يعوض صبركم خير وبإذن تكونوا عون للدين والوطن 💚✌🏻

وتكونوا قدوة لأرض الرجال

المملكة العربية السعودية🇸🇦🕋🇸🇦 pic.twitter.com/G90SxtNdVw — 🇸🇦🕋🇸🇦وائل الهندي (@WAIL0000001) March 23, 2021

وتابع: “الحمدلله أننا في هذه الأرض نولد ونورث ونتعلم بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي يعوض صبركم خير وبإذن تكونوا عون للدين. والوطن وتكونوا قدوة لأرض الرجال المملكة العربية السعودية”.

مسؤول سعودي يهدد بقتل مقررة أممية بسبب خاشقجي

وفي سياق آخر وجّه مسؤول سعودي كبير تهديداً بقتل المقررة الأممية أغنيس كالامارد بسبب التحقيقات في جريمة اغتيال الصحفي السعودي. جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في أكتوبر 2018.

وقالت المقررة الأممية أغنيس كالامارد، إن زميلا لها أخبرها أن مسؤولا سعوديا وجه لها تهديدات خلال اجتماع مع مسؤولين في الأمم المتحدة. بمدينة جنيف في يناير/ كانون الثاني 2020. بحسب ما قالت لصحيفة الغارديان البريطانية.

ولفتت إلى أن الوفد السعودي انتقد وعبر عن انزعاجه جراء عملها في التحقيقات بالقضية.

كما اتهم الوفد السعودي المقررة الأممية بتلقي أموال من دولة قطر.

وأضافت كالامارد أن مسؤولا سعوديا أشار إلى أن هناك من يستطيع أن “يتولى أمرها، إذا لم يتم كبح جماحها”.

وأشارت الى أنه “تهديد بالقتل، وهكذا يفهم منه”.لافتةً الى أن هذا الكلام أثار غضب وفد الأمم المتحدة. ما دفع بعض المسؤولين السعوديين للدعوة إلى عدم أخذ تلك العبارات على محمل الجد.

وقالت إن المسؤول السعودي جدد تهديده مرة أخرى، مؤكدة أن تلك التهديدات لم تثنها عن أداء عملها.

كالامار: بن سلمان “مشتبه رئيسي” بقتل خاشقجي

وفي يوليو 2020، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن ولي العهد السعودي. محمد بن سلمان، هو “المشتبه به الرئيسي”، في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي مقابلة مع “الأناضول” بمدينة جنيف بسويسرا، وصفت كالمار المحاكمة الغيابية التي شرع بها القضاء التركي قبل أيام للمتهمين. العشرين الهاربين في القضية بـ”الهامة والأكثر عدالة”.

واشارت الى أنّ تركيا قامت بالتحقيق في جريمة قتل خاشقجي بجدية بالغة وبطريقة صحيحة.

وقالت إن إجراءات المحاكمة في تركيا أكثر شفافية وعدالة بمراحل من نظيرتها في السعودية.

كما وصفت المحاكمة التي أجريت في المملكة العربية السعودية بـ “الكوميديا القضائية”.

تقرير الاستخبارات الأمريكية

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أفرجت إدارة بايدن عن ملخص تقرير للاستخبارات الأمريكية.

وخلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (35 عاما)، “وافق على خطف أو قتل” الصحفي السعودي جمال خاشقجي. (59 عاما)، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كشفت الشهر الماضي، عن ملخص قدمته الاستخبارات الأمريكية، بشأن مقتل خاشقجي. والذي أشار إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، “وافق على عملية اعتقال أو قتل للصحفي”.

وجاء في ملخص التقرير: “نقيم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في إسطنبول”.

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