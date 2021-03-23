” شاهد” أسطورة الأهلي ” أبو تريكة” يرقص بعد إحرازه الهدف في لعبة غير كرة القدم

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب المصري المعتزل ” محمد أبو تريكة” 42 عاماً. نجم الأهلي المصري السابق. في فيديو التقطته عدسات كاميرات المراقبة. وهو يحتفل بهدفه بالرقص. أثناء ممارسته لرياضة التنس.

داخل أحد الصالات المغلقة في العاصمة القطرية “الدوحة”. في فيديو شعر اللاعب أبو تريكة بالخجل في نهاية الرقصة التي ظهر بها بشكل عفوي. احتفالاً بهدفه. في الهواية التي اعتاد اللاعب على ممارستها كهواية مفضلة له. بعد اعتزاله عالم كرة القدم.

يبدو أنه له مهارات آخرى بخلاف كرة القدم.. أبو تريكة عبر ستوري إنستجرام 🎾😄 via abdullakafoud pic.twitter.com/75wDdADP29 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 22, 2021

أسطورة الأهلي المصري

كما ولعب النجم المصري المحترف ” أبو تريكة” كلاعب وسط مهاجم في صفوف فريق الأهلي المصري. محققاً بداخله الأرقام القياسية في تاريخ النادي الأهلاوي “القرن”. بجانب الأساطير والذي من أبرزهم الكابتن ورئيس النادي الحالي “محمود الخطيب”. وصالح سالم وعماد متعب وغيرهم.

لينجح في تسجيل 78 هدفاً منذ انضمامه إلى صفوف المارد الأحمر المصري، كما أنه حقق الفوز للفريق 17 مرة على التوالي على صعيد الدوري المصري الممتاز.

تريزيجيه : ابو تريكة كان مثل اعلى لى ولجميع اللاعبين وكان شرف لي اللعب بجواره لاننى تعلمت منه الكثير pic.twitter.com/mPNQRPUEhz — Abo Treaka Lovers 🧢 (@TreakaLovers) March 22, 2021

حيث أن اللاعب بدأ مشواره الكروي في فريق الترسانة في عام 2000م، وكان هداف الدوري لموسمين كاملين متتالين.

وفي يناير في موسم الانتقالات الشتوية من عام 2004م، انتقل إلى صفوف فريق الأهلي المصري. في صفقة 450 ألف جنيه مصري.

ليسجل الأرقام القياسية في تاريخ فريق الأهلي المصري. مرتدياً قميص رقم 22 الشهير على مستوى الوطن العربي والعالم. محققاً مع نادي الترسانة التاريخ المشرف له في التتويج 4 في بطولة كأس السوبر المصري و7 بطولات على صعيد الدوري المصري.

المراوغة وصناعة الأهداف

كما ويتميز النجم المصري محمد أبو تريكة في صناعة الأهداف والمراوغة الجميلة في الهجوم وإحراز الأهداف. على طريقة المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان.

أعظم تلات تسديدات فـ تاريخ أفريقيا محمود الخطيب 1987 "كوتوكو" محمد أبو تريكة 2006 "الصفاقسي" محمد مجدي قفشة 2020 "الزمالك" pic.twitter.com/VuBX7JtkWa — Red Castle 74🦅 (@RedCastle1907) March 20, 2021

على سبيل الإعارة

ولعب اللاعب محمد أبو تريكة في صفوف نادي بني ياس الإماراتي. الذ انتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور عام 2012م. بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر. حيث بلغت قيمة الصفقة مليون و300 ألف دولار. رغم رفض نادي الأهلي الاستغناء الأهلي. ليوافق في نهاية المطاف.

الفائزون بقميص الأهلي بتوقيع الماجيكو محمد أبو تريكة في يلاكورة✍️🔴 pic.twitter.com/dkCYqtRLz7 — Yallakora (@Yallakoranow) March 19, 2021

كما واستطاع محمد أبو تريكة من تسجيل 4 أهداف في 12 مباراة في دوري المحترفين الإماراتي. مع ناديه الذي احتل المركز الرابع من جدول الترتيب في موسم 2012-2013م. ليعود مجدداً إلى فريق الأهلي مع نهاية عام 2013م.

سر قميص رقم 22

كما ويعد رقم 22 رقماً مميزاً اشتهر به أبو تريكة خلاله مسيرته في كرة القدم. سر اختياره لهذ الرقم يرجع إلى أنه عندما وقع العقد مع النادي الأهلي قبل ثلاث سنوات.

شاهد واستمتع بمهارات الساحر محمد أبوتريكة ⚽️😍pic.twitter.com/fpY1dqI80W — صبري (@9WPRa6lmWYMojhe) March 16, 2021

حيث سافر إلى السعودية لأداء العمرة، وذهب للمسجد النبوي وفي أثناء خروجه من الباب وجد مكتوباً عليه رقم 22، فعندما عاد طلب من إدارة النادي إعطاءه قميص رقم 22.

المستوى الرائع

وقد قدم اللاعب المصري في أخر مشاركته مع فريق الأهلي المصري ليعتزل بعدها بفترة ليست بالطويلة عالم كرة القدم بمسيرة احترافية رائعة في ملاعب كرة القدم، المستوى الرائع في تلك المسابقة خلال مشاركته عام 2006 في ذات البطولة.

ونجح المصري أبو تريكة من التربع على صدارة هدافي بطولة كأس العالم للأندية بعد تسديدة ثلاثة أهداف في مسابقة كأس الأندية عام 2006م، متفوقاً على جميع اللاعبين المشاركين في تلك البطولة.

دور النصف النهائي

ورغم ذلك لم يشف تألقه المشهود للجميع بذلك، وكذلك قيادة فريقه الأهلي المصري” القرن” إلى دور النصف النهائي من البطولة، بعد فوزه على فريق النيوزلندي أوكلاند سيتي.

الذي انسحب من استكمال المنافسات هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وعدم قدرته على السفر للدوحة بسبب إجراءات السلطات الحكومية لمكافحة من وباء فيرس كورونا.

مباراة تحديد المراكز بالمنافسة

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة قائد الفريق محمد أبو تريكة على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونجح في ذلك من خلال تحقيق الفوز لفريقه أمام المنافس كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد، سجل الهدفين أبو تريكة ليعتلي صدارة الترتيب.

إبلاغ الأهلي المصري

وقد أبلغ إدارة الأهلي المصري آنذاك من قبل اللجنة المنظمة للمنافسات، بأن اللاعب محمد أبو تريكة سيتم تكريمه بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعد المباراة النهائية في مونديال كأي العالم للاندية، والتي جمعت فريق برشلونة الإسباني ونظيره وإنترناسيونال البرازيلي.

أبو تريكة على قوائم الإرهاب !

كاريكاتير د علاء اللقطة pic.twitter.com/ZMO16ETyMf — ♡yazeed♡ (@yazeed2612r) March 17, 2021

اللقب الثالث بالبطولة

وقال رئيس بعثة فريق الأهلي المصري محمود الخطيب، بأن المنسق العام للبطولة أبلغه في حصول اللاعب محمد أبو تريكة على جائزة المركز الثالث بأفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب في تلك المسابقة مع فريق الأهلي المصري.

لكن المفاجأة الغير متوقعة بعد حضور بعثة الأهلي واللاعب محمد أبو تريكة تلك المباراة النهائية، بعد انتظارهم في الإعلان عن اسم اللاعب المصري محمد أبو تريكة لحضور التكريم واعتلاء منصة التكريم.

الدقيقة 90 وفريقك لديه ركلة جزاء في حالة تسجيلها سيفوز.. تختار مين يسددها🤔 أبوتريكة

محمد صلاح

حازم إمام

عماد متعب pic.twitter.com/YnsEoNLVUG — منوعات abdo (@abdo54181723) March 20, 2021

ليخطف اللاعب البرازيلي رونالدينيو المهاجم في فريق برشلونة الإسباني على الجائزة بدلاً من اللاعب المصري محمد أبو تريكة، رغم خسارة فريقه في نهائي كأس المونديال للأندية بهدف نظيف دون رد.

تتويج صلاح وتعليق أبو تريكة

وبعد نحو 13 عاماً من تلك الحادثة المفاجئة لفريق الأهلي رغم استفساره عن سبب الأمر، معلقين على السبب بأن راعي المنافسات في البطولة يريد ذلك.

ونجح اللاعب المصري محمد صلاح المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي من الحصول على تلك الجائزة مع فريقه عام 2019م.

وقد غرد اللاعب المصري المعتزل أبو تريكة عبر حسابه الشخص على توتير آنذاك ، قائلاً: ” تتويج المصري محمد صلاح بأفضل لاعب في مونديال كأس العالم للأندية عام 2019، هو إنصاف للمصريين ورد اعتبار بعد 13 عاماً”.

كما ويعمل النجم المصري محمد أبو تريكة محللاً رياضياً في شبكة قنوات “بي أن سبورت” القطرية. التي انضم إلى صفوف عامليها.

بعد اعتزاله كرة القدم مع فريق الأهلي المصري. واقامته في دولة قطر، إلا أن دولته ما زالت تدرج اسم اللاعب على صفوف قائمة الإرهاب. والذي تك تجديد القرار لمدة 5 سنوات جديدة الأسبوع الماضي.

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