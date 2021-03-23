سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة القادرة على هذا الأمر.. صحفي يمني يعلق على مبادرة السعودية

قال مراسل الصحفي اليمني ومراسل قناة “الجزيرة” سمير النمري، إن سلطنة عمان هي البلد الوحيدة في العالم التي تمتلك علاقات إيجابية مع جميع الأطراف اليمنية، وأنها الدولة المفصلية القادرة على إنهاء حرب اليمن، حسب وصفه.

سمير النمري وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”حتى نكون واقعيين سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك. علاقات إيجابية مع جميع الأطراف اليمنية. وهي بذلك المؤهلة لتكون الوجهة المفصلية لإنهاء الحرب في اليمن.”

حتى نكون واقعيين: #سلطنة_عمان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك علاقات إيجابية مع جميع الأطراف اليمنية وهي بذلك المؤهلة لتكون الوجهة المفصلية لإنهاء الحرب في #اليمن.

مسقط تقف على الحياد الإيجابي منذ بداية الحرب ولم تشارك في التحالف الذي تقوده #السعودية. — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) March 23, 2021

وشدد الصحفي اليمني سمير النمري على أن مسقط تقف على الحياد الإيجابي منذ بداية الحرب ولم تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية.

التوجه إلى مسقط

وأوضح سمير النمري في تغريدة أخرى أنه إذا كان المجتمع الدولي جاد وصادق في إنهاء الحرب وبدء الحوار فعليه التوجه إلى مسقط.

إذا كان المجتمع الدولي جاد وصادق في إنهاء الحرب وبدء الحوار فعليه التوجه إلى #مسقط وتوفير كل الدعم اللازم لها من أجل لملمة الأوضاع ودعوة الأطراف المؤثرة سواء كانت الداخلية أو الدول الخارجية الداعمة للأطراف اليمنية. — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) March 23, 2021

وتوفير كل الدعم اللازم لها من أجل لملمة الأوضاع ودعوة الأطراف المؤثرة سواء كانت الداخلية أو الدول الخارجية الداعمة للأطراف اليمنية. وفق الصحفي اليمني.

الحل في مسقط

ويشار إلى أنه فور إعلان السعودية مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن أمس، الاثنين، تصدّر وسم الحل في مسقط قائمة الترند بموقع. تويتر في سلطنة عمان خاصةً ودول الخليج عامةً.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في مؤتمر صحفي إن المبادرة تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأمريكي وسلطنة عمان.

وأكد مغرّدون أنّ السياسة العمانية على مدار التاريخ أثبتت بأنها النهج القويم لمن أراد السلام الدائم.

وعبّر المغردون العمانيون عن فخرهم ببلادهم التي كانت دوماً وسيطاً للصلح، نظراً لثقة العالم بالدبلوماسية العمانية.

مبادرة سعودية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال أمس، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن. تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكد أن وقف اطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي. مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد .. لا جديد!

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

وأكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

ميدل إيست آي: دبلوماسية عمان قد تسفر عن إنهاء حرب اليمن

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نشر بداية مارس/اذار، تقريراً تحدث فيه عن جهود سلطنة عمان في انهاء حرب اليمن.

واشار إلى وجود ما أسماه ديناميكيات من شأنها أن تخلق حالة من التكاتف الضروري لحل الأزمة في اليمن.

كما وقال الموقع البريطاني في تقريره، إن سلطنة عمان كونت لنفسها مكانة دبلوماسية عالية في اليمن الذي مزقته الحرب من خلال لعب. دور الجسر بين الفصائل المتحاربة.

وبعد أن امتنعت عمان تماما عن الانخراط في الأعمال العدائية ضد مقاتلي الحوثيين. تتمتع مسقط بعلاقة صحية مع الجماعة التي تسيطر. على أراض تغطي حوالي 70 في المائة من سكان اليمن.

كما تختلف نظرة مسقط للحوثيين عن دول الخليج العربية الأخرى، وهو تعامل نجم عنه بناء تدريجي للثقة المتبادلة.

ونقل الموقع البريطاني عن دبلوماسي عماني في واشنطن قوله إن السلطنة تحافظ على نفس المسافة من جميع الأطراف اليمنية.

لذلك، تدعو السلطنة جميع الأطراف إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البناء من أجل الوصول إلى حل سلمي وتوافقي للصراع الجاري.

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