شاب يمني يقتل مؤذن المسجد بعد صلاة الفجر طعناً وبإلقاء حجارة على رأسه
شاب يمني يقتل مؤذن المسجد بعد صلاة الفجر طعناً وبإلقاء حجارة على رأسه (صورة تعبيرية)
حياتنا

جريمة مرعبة في اليمن .. انزعج من صوت الأذان فقتل المؤذن بعد صلاة الفجر بطريقة صادمة!

كتب وطن
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هزّت جريمة قتل مرعبة محافظة تعز في اليمن بعدما قتل شاب جاره المؤذن، بطعنه بخنجر عقب صلاة الفجر؛ بدعوى انزعاجه من صوت الأذان.

طعن .. وحجارة على  رأس المؤذن!

وفي التفاصيل، فإنّ شاباً عقده الثالث من العمر، طعن جاره المؤذن (80 عامًا) بمسجد الرحمن في حي ”الضربة“ وسط مدينة تعز بخنجر يمني معروف محليًا باسم ”الجنبية“، عقب صلاة الفجر.

كما ولم يكتفي الجاني بطعن المؤذن بل ألقى على رأسه ما تسبب في وفاته على الفور.

القاتل يتحصّن ويقاوم الشرطة!

وقال نائب مدير قسم شرطة ”الجديري“ بتعز، النقيب مختار اليوسفي: إن الجاني تحصن في منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية.

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وأشار اليوسفي، في تصريح صحفي، إلى أن القوات الأمنية اقتحمت الجاني بعد معرفتها بتواجده بمفرده.

وقال إن الجاني حاول مواجهة الأمن بـ““، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته.

كما أكد انه تم اعتقال الجاني، ونقله إلى أحد مشافي المدينة .

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