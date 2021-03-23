عبدالله النفيسي يعلق على مبادرة السعودية
عبدالله النفيسي يعلق على مبادرة السعودية
الهدهد

تعليق ناري من المفكر الكويتي عبدالله النفيسي على المبادرة السعودية فهل يلتزم الحوثيين؟!

كتب وطن
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تساءل المفكر الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي، عن إمكانية توقف جماعة الحوثي في اليمن عن استهداف السعودية. بعد مبادرتها بشأن إنهاء الحرب في .

عبدالله النفيسي خطوة في الاتجاه الصحيح

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بعد إعلان المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن وهي خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف عبدالله النفيسي: “السؤال المطروح والذي يدعو للقلق، هل يتوقف الحوثي حتى لو خرجت السعودية كلياً من اليمن؟”.

وتابع بالقول: “في ظني أن المتطلّبات الإيرانية تقتضي أن يستمر الحوثي على الأقل التحرّش بالسعودية”.

استعادة صنعاء

وفي تغريدة أخرى، الدكتور النفيسي: “مع تقدّم جيش الشرعية في الأيام الأخيرة التوجُّه نحو صنعاء هو الخيار الأمثل”.

وأضاف النفيسي: “مالم تتم استعادة صنعاء من الحوثي سيظل الأخير يشكّل خطراً استراتيجياً على جميع دول المجلس”.

محامي دولي يعلق

المحامي الدولي محمود رفعت، علق على حديث المفكر الكويتي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “عزيزي دكتور، أولا الحوثيون بأرضهم فبالتالي السعودية والإمارات هم الغزاة”.

وأضاف: “ثانياً المبادرة السعودية سبقتها عدة مبادرات مشابهة ويحق أبناء اليمن أن يروها غير جادة كونها لا تشمل رفع الحصار عن اليمن. الذي أوصله لأسوأ كارثة إنسانية بالكوكب أما ما تسمه تحرش مستقبلي فهو تعويض حرب دمرت بلدهم”.

مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية السعودي قال، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت الأمم المتحدة.

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وأكد أن وقف إطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد .. لا جديد!

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

وأكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

ميدل إيست آي: دبلوماسية عمان قد تسفر عن إنهاء حرب اليمن

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نشر بداية مارس/اذار، تقريراً تحدث فيه عن جهود سلطنة عمان في .

واشار إلى وجود ما أسماه ديناميكيات من شأنها أن تخلق حالة من التكاتف الضروري لحل الأزمة في اليمن.

كما وقال الموقع البريطاني في تقريره إن سلطنة عمان كونت لنفسها مكانة دبلوماسية عالية في اليمن الذي مزقته الحرب من خلال لعب دور الجسر بين الفصائل المتحاربة.

وبعد أن امتنعت عمان تماما عن الانخراط في الأعمال العدائية ضد مقاتلي الحوثيين. تتمتع مسقط بعلاقة صحية مع الجماعة التي تسيطر على أراض تغطي حوالي 70 في المائة من سكان اليمن.

كما تختلف نظرة مسقط للحوثيين عن دول الخليج العربية الأخرى، وهو تعامل نجم عنه بناء تدريجي للثقة المتبادلة.

ونقل الموقع البريطاني عن دبلوماسي عماني في واشنطن قوله إن السلطنة تحافظ على نفس المسافة من جميع الأطراف اليمنية.

لذلك، تدعو السلطنة جميع الأطراف إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البناء من أجل الوصول إلى حل سلمي وتوافقي للصراع الجاري.

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