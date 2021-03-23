بعد ظهوره في تدريبات معسكر تدريب المنتخب المصري “الفراعنة”، للنجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي. من خلال نشر عدد من الصور عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم. عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كما وأثار ظهور المصري “صلاح” في المران الأول مع منتخب بلاده. الجدل الكبير بين أوساط النشطاء عبر منصات التواصل. بعد حديثهم على كرش اللاعب عن اختلاف شكل بطنه. الجدل والسخرية من ذلك.

رسمياً : محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول لشهر فبراير 🇪🇬 👑 pic.twitter.com/0vIdaGCfpb — E P L W O R L D (@EPLworld) March 22, 2021

الموجة الواسعة من السخرية

كما وبعد نشر عدد من الصور من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. لاحظ الكثير من المتابعين ومحبين النجم المصري محمد صلاح البطن المنتفخ للاعب. بشكل مرتفع قليلاً عن معدله الطبيعي. ليثير بذلك الأسباب بشأن ذلك.

#محمد_صلاح بعد عودة الدوري كرش لكن لعيب 😂 pic.twitter.com/yc7u0fVlVU — T H A M I R (@THAMIR_14) April 18, 2020

خصوصاً وأنه من اللاعبين الذين يمارسون الرياضة بشكل مستمر. كان أخرها التمرين القاسي على طريق الممثل الأمريكي “توم كروز” عل الألواح الخشبية.

مهمة المستحيلة

وقام الممثل الأمريكي الشهير “توم كروز”. في أحد أجزاء سلسلة فيلم “مهمة مستحيلة”. والذي أدى من خلالها الممثل نفس الحركة.

وهو يؤدي التمرين القاسي داخل الفيلم. ليؤديه من بعده النجم المصري صلاح، من خلال الصعود على حائط خشبي باستخدام يديه وأداتين معدنيتين. يثبتها اللاعب بشكل محكم. داخل تجويف الحائط.

عمل رائع

كما ونشر فريق ليفربول الرسمي مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح بعنوان “عمل رائع من صلاح”، حيث يمارس تدريباته بقوة استعداداً لمواجهات القادمة. حيث أخذ هذا المقطع الصدى الواسع عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما وظهر الفيديو واللاعب يؤدي الحركة بشكل رائع ومحكم. دون شعوره بأي تعب أو التوقف عن الأداء الحركة. التي تعتبر من الحركات التي تحتاج إلى القوة البدنية الكبيرة.

التعليقات الساخرة

ورصد موقع وطن عدد من التعليقات عن السخرية من كرش النجم محمد صلاح بعد نشر صور مرانه الجماعي مع المنتخب المصري. كما وقال محمد الشرقاوي موجهاً السؤال للنجم المصري صلاح . بقوله: ” دا كرش دا يا أبو صلاح ؟؟”.

بينما قال وائل الشرقاوي: ” دا ايه. هو بقالة ايه في مصر”.

صورة النجم المصري محمد صلاح التي أثارت السخرية والتساؤل والتعليقات الساخرة على الصورة

كما وقال رأفت سمير معلقاً على صور المنتخب المصري، قائلاً: ” هو طلع له كرش ليه، شكله عدى على الحاجه ظبطت الأداء بشويه محشى”.

فيما علق أدهم عاشور ساخراً من المصري صلاح، ” ايه يا ابو صلاح اشفط يا نجم الكرش. وإنته بتلعب عشان شكلها وحش في الصوره، بس شكل جوز البط عمل عميله”.

المواجهات القادمة للمنتخب

ويستعد المنتخب المصري “الفراعنة” الذي بدأ يوم أمس الإثنين في المران الأول له. استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر في ال 25 و29 من الشهر الجاري.

🔴 📸 المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى نيروبي بمشاركة تريزيجيه والنني …..⬇️⬇️ التفاصيل :https://t.co/b3UGmIEO2r#EFA pic.twitter.com/UBp7yzA9E2 — EFA.eg (@EFA) March 23, 2021

حيث أن النجم المصري قد وصل إلى مصر يوم الأحد الماضي. في إطار تصفيات الجولة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2021م.

الانستغرام وصور صلاح

كما واعتداد اللاعب المصري محمد صلاح من حين وأخر. من نشر صور تدريباته الخاصة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”.

والذي يتابعه أكثر من 41 مليون شخص في كافة دول العالم. تظهر عضلات بطنه المقسمة واهتمامات اللاعب باللياقة البدنية بشكل كبير.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. الذي يحتل المركز الثاني.

وبفارق هدف وحيد. يأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

كما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

تشيلسي وتوتنهام

كما في المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 49 نقطة. كما وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 48 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تراجع ليفربول في ترتيب الدوري

فيما جاء بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 46 نقطة متساوياً مع ليفربول، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وكما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 41 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال الإنجليزي. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

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