ضرب بها عرض الحائط.. الحوثي يرد على مبادرة ابن سلمان بقصف مطار أبها الدولي

في رفض عملي للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن من قبل جماعة الحوثي، استهدفت الجماعة بمسيراتها وصواريخها اليوم، الثلاثاء، مطار أبها الدولي وأحدثت إصابة دقيقة بأهداف حساسة وفق بيان المتحدث باسم الجماعة.

قصف مطار أبها الدولي

وأعلن العميد يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة العميد، في بيان عبر حسابه بتويتر رصدته (وطن)، أنه “في إطار الرد المشروع والطبيعي. على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا.. نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K”.

في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا..

نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 23, 2021

وأكد سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وأن عملياتهم مستمرة “طالما استمر العدوان والحصار” وفق وصفه.

المتحدث العسكري للجماعة اليمنية أضاف أيضا، أن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية. الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب عصر اليوم”.

في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا..

نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 23, 2021

وأشار إلى أن عملية الاستهداف تم تنفيذها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

السعودية ترفع الراية البيضاء

ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، تقدمت السعودية على لسان وزير الخارجية، بمبادرة جديدة ترعاها وساطة عمانية لوقف الحرب في اليمن.

وساطة عمانية ترعاها الأمم المتحدة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أفاد خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، بأن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان أن “المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضاف الوزير السعودي أن “التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة.

كما أن إيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وفق بن فرحان.

وأكد وزير الخارجية السعودي أيضا أن مبادرة وقف الحرب في اليمن تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وأشار فيصل بن فرحان إلى أن “المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن”.

مؤكدا أن “وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة”.

وقال الوزير إن بلاده “تدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى الموافقة على المبادرة”.

رد الحوثي على مبادرة ابن سلمان

وفي أول رد من الحوثيين على هذه المبادرة السعودية، اعتبرت جماعة الحوثي أن المبادرة التي أعلنتها السعودية، لإنهاء الحرب في اليمن. “لا تتضمن أي شيء جديد”.

وقال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي، في حديث لوكالة “رويترز”، إن هذه الخطة “لا تتضمن شيئا جديدا”.

مشددا على أن المملكة “جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا”.

وأضاف الحوثي أن “أنصار الله” ستواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وكان عضو المجلس السياسي لحركة “أنصار الله” الحوثية، محمد البخيتي، أعلن عن استعداد الحركة لوقف عملياتها العسكرية في العمق السعودي. مقابل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وشدد على أنه “لا حل سياسيا قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار”

واشنطن تندد بالهجمات على السعودية

من جانبه ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالهجمات الأخيرة على السعودية.

هذا ورحبت وزارة الخارجية اليمنية، من جانبها بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل.

وقالت خارجية اليمن في بيانها إن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وتابع البيان:” المليشيات الحوثية قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت وعملت على إطالة الأزمة الإنسانية”

كما ذكرت الخارجية الأميركية أن الوزير بلينكن ونظيره السعودي اتفقا على ضرورة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات.

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