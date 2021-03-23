الإماراتية مشاعل الشحي تظهر على كرسي متحرك ومفاجأة حول حالتها الصحية!

ظهرت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي زوجة أحمد خميس على كرسي متحرك، في أحدث فيديوهاتها التي كشفت خلالها عن تطورات حالتها الصحية.

أربع صور أشعة ستحسم مصيرها!

ووثقت مشاعل الشحي بمقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على “انستجرام” لحظة دخولها المستشفى على كرسي متحرك. وقالت: “سأخضع لأربعة أنواع من الأشعة المغناطيسية لمعرفة ما إذا كان النزيف الموجود داخل العمود الفقري قد توقف أم لا”.

وأشارت مشاعل الشحي إلى أن نتيجة هذه الأشعة ستحسم مصير خضوعها لعملية جراحية ثانية من عدمه.

وأضافت: “أتمنى من الله أن تكون نتائج الأشعة جيدة حتى لا أخضع لعملية جراحية ثانية، لأني حقاً عانيت. بشدة هذه الفترة، وسأخبركم بكل شيء قريباً، ولكن أعطوني وقت”.

نزيف داخلي

وخضعت مشاعل الشحي في بداية الشهر الجاري إلى عمليتين جراحيتين بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري، كاشفة عن انها لن تتمكن من المشي قريباً .

ونشرت مشاعل الشحي صورتها على سرير المستشفى، عبر خاصية “الستوري” على حسابها على “انستجرام“، وعلقت: “الحمد الله، خرجت من العملية، كنت أعاني من نزيف داخلي في العمود الفقري، وأنا في تحسن حالياً”.

وتابعت: “شكراً جزيلاً لكل من سأل عني، حقاً شعرت بحنان وتقدير تجاهكم وأتمنى من الله أن يحفظكم من كل شر وسامحوني”.

وظهرت مشاعل الشحي بصور أخرى على سرير المستشفى، وبجوارها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.

مشاعل الشحي لن تتمكن من المشي قريباً

وكشفت الإعلامية الإماراتية أنها خضعت لعمليتين، وقالت: “الحمد الله خرجت من العملية، خضعت لعمليتين. والله أنعم علي بعمر جديد لأعيشه، والمرحلة القادمة، سأبدأ بالعلاج الطبيعي لأتمكن من المشي، دعواتكم”.

وحول سبب تعرضها لنزيف داخلي، قالت مشاعل الشحي: “لا أعلم سببه. لكن الطبيب أخبرني أنه قد يكون. ناتج من ثلاثة أمور، إما حادث قوي، أو ضربة، أو حمل أغراض ثقيلة”.

ووجهت مشاعل نصيحة لمتابعيها قائلة: “انتبهوا على أنفسكم من هذه الأمور الثلاثة. وأتمنى ألا يضع الله أحد مكاني. ويجرب هذه المعاناة التي مررت بها”.

واعتاد الزوجان الشحي وخميس على إثارة الجدل بتصرفاتهما أمام الكاميرا. والتي كان آخرها حين ظهر أحمد خميس. بفيديو عبر “سناب شات”، وهو يوثق طريقة نوم زوجته، ويحاول إيقاظها ويقول: “هذه حبي وهي نائمة. وتلوموني في حبها”.

عصافير الحب مشاعل الشحي واحمد خميس pic.twitter.com/25pZGg9Qvi — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) January 6, 2021

ثم يظهر أحمد خميس بنفس الفيديو وهو نائم بطريقة مُضحكة، ويعلق: “هذا شكلي وأنا نايمة”.

ويداعب أحمد خميس زوجته أثناء نومها، ويمسك بيدها ويتغزل بها، ويقوم بتمشيط شعرها ومداعبتها مرة أخرى أثناء ذلك.

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