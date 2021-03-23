نجا الإعلامي المصري إبراهيم عيسى المقرب من النظام المصري، من موت محقق مساء أمس الإثنين، بعد تعرضه لحادث أثناء تصوير حلقة جديدة من برنامجه “مختلف عليه”.

وقع لوكيشن التصوير!

وكشف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي تفاصيل الحادثة على صفحته الرسمية على “فيسبوك. فكتب منشوراً قال فيه: “نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله”.

وقال فرغلي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه كان سيحل ضيفًا على إبراهيم عيسى، في برنامجه “مختلف عليه”، في حلقة مسجلة، عبر قناة “الحرة” في مقر مدينة الإنتاج الإعلامي للفضائيات الأجنبية بالعجوزة، وقبل انتهاء الحلقة بدقائق، سقط ديكور البرنامج بشكلٍ مفاجئ.

وأشار فرغلي إلى أنه نجح في تفادي الموقف هو وإبراهيم عيسى في ثوانٍ معدودة بعدما سقط الديكور بالكامل على المصور. وأصيب بإصاباتٍ بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى بشكلٍ عاجل، كما انكسرت الكاميرا تماما ما تسبب في تهشمها.

حالة إبراهيم العيسى الصحية

وأوضح فرغلي أن إبراهيم عيسى استأنف تقديم الحلقة بعد استقرار الأوضاع، لا سيما أنه كان يتبقى من الحلقة دقائق فقط لانتهائها.

ولاحقاً، طمأن الإعلامي خيري رمضان الجمهور على صحة إبراهيم عيسى، خلال حلقة الاثنين من “حديث القاهرة”. وأكد أنه بخير ولم يصب، وأنه استكمل تصوير الحلقة.

الجدير بالذكر أنّ إبراهيم عيسى، يُقدم برنامج “مختلف عليه”، عبر قناة “الحرة”، ويتعمد خلاله إثارة الجدل بشكل. مستمر، بآراءه وتوجهاتها الدينية والفلسفية.

إبراهيم عيسى يتطاول على صحابة الرسول

وكان آخر مواقفه حين تحدث عن فترة حكم صحابة الرسول للمسلمين، حيث شكك بنزاهتهم عبر أسلوب طرح خبيث. وأثار جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم عيسى في برنامجه حينها: “ما تعلمناه واستقر في وجداننا، من كلام رجال الدين هو أن فترة الخلافة الراشدة. كانت مثالية وكأنها جنة الله على الأرض، ولكن الحقيقة المؤكدة الصارمة الفاصلة، بأنها فترة كأي فترة تاريخية، وأن الصحابة حكموا كملوك، وأصابوا وأخطأوا لأنهم بشر، ولكن ميراث تلك الفترة ميراث مؤلم ومزعج. والصراع أدى لانشقاق، وهذا ما ورثناه نحن على أكتافنا حتى اليوم، وكأنه ميراث لا ينتهي أبداً”

وتابع: “مثل ذلك حياة علي بن أبي طالب، حياته التي انتهت شهيداً، وحادثة مقتله حتى الآن، موضع هذا الصراع . الذي تحول لوجبة يومية بحياة المسلمين، بين السنة والشيعة، بين مفهوم لمذهب وفئة، ومفهوم عند مذهب وفئة أخرى. كأن هذه الشخصية التاريخية العظيمة “علي بن أبي طالب” لا يجب أن نرتقي بكلامنا فوق خلافاتنا، وكأن خلافاتنا هي التي تحكم كلامنا عن هذا الإمام وهذا الخليفة العظيم”.

إبراهيم عيسى يهاجم صلاح الدين الأيوبي!

وأثار حديث إبراهيم آنذاك ردود أفعال غاضبة متعددة من قبل المعلقين عبر مواقع التواصل، فمنهم من أيده في كلامه، ومنهم من ذهب للاعتراض عليه متهماً إياه بالإساءة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسبق أن هاجم عيسى الشخصية التاريخية الإسلامية “صلاح الدين الأيوبي” معتبراً بأنه سفك دماء كثير من الأبرياء وأن التاريخ بالغ في مدحه.

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