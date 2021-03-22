هذا ما ستفعله هند القحطاني مع والدتها اذا التقت بها بعد وفاة والدها غير راضٍ عنها

بعد أيام من وفاة والدها وإعلان قبيلتها براءتها رسمياً منها، وجهت المشهورة السعودیة هند القحطاني، رسالة لوالدتھا بمناسبة يوم الأم.

وقالت القحطاني: “تدرین یا أمي.. حضنك والنظر إلى ابتسامتك یعادل ما تحمله هذه الدنیا بأسرها من نعیم وملذات ومسرات”.

كما قالت في منشور آخر: “لا زلت یا أمي أحتفظ خاتمك اللي اعجبني بیدك.. وحلفتي یكون لي واعطیتني یاه.. لن أفرط فيه أبدا.. وإذا التقینا یوما ما.. سألبسه لتعلمي بانه اعظم ما أمتلك”.

وختمت: “اشتقت لك یا امي.. أمي الغالیة كوني بخیر”.

وفاة والد هند القحطاني

قبل ايام، أعلنت الناشطة السعودية هند القحطاني، وفاة والدها عبدالهادي القحطاني .

وكتبت هند عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

والد هند القحطاني إمام مسجد!

وتباينت ردود أفعال المغردين حول وفاة والد هند القحطاني، فمنهم من ادعى أنه توفي غير راضٍ عنها، وأغلبهم. طالبوا الآخرون بعدم الشماتة في الوفاة.

وعبر مغرد باسم بدر العياضي عن صدمته كون والد هند القحطاني شيخ، وكتب: “سبحان الله هند التي تستعرض بجسمها. وتدعم المثليين يكون والدها هذا الشيخ الجليل، غفر الله له وهدى الله ابنته وكل ضال ومضل”.

ووجهت أخرى سؤالاً لهند القحطاني قالت فيه: “الله يغفرله ويرحمه، كيف بتخلينه يرجع عشان يسامحك؟. الله يعيينك على عقوقك له إمام مسجد أذيتيه لكن نسأل الله أن ما أصابه منك كان تكفير له ورفع منزله”.

توفي وهو غير راضٍ عنها!

وشن مغرد باسم أمير قحطان، هجوماً لاذعاً على القحطاني، وكتب: “توفي والد هند ولا هو راضي عنها العاقة الخبيثة. عبدة فلوس، كل يوم كانت تثير غضب عائلتها عمداً في السناب تنشر مقاطع وصور خادشة للحياء من أجل مشاهدات وشهرة وفلوس. ماهمها صحة أبوها وسمعة عائلتها، قذرة خبيثة”.

#هند_القحطاني توفي والد هند ولا هو راضي عنها العاقة الخبيثة ، عبدة فلوس ، كل يوم كانت تثير غضب عائلتها عمداً في السناب تنشر مقاطع وصور خادشة للحياء من أجل مشاهدات وشهرة وفلوس ماهمها صحة أبوها وسمعة عائلتها، قذرة خبيثة pic.twitter.com/4qQ5K3SwEr — أمير قحطان (@de7627758f) March 14, 2021

بينما دافع آخرون عن هند، فكتب أحدهم: ” يامسلمين لاحد يحط في ذمته شي ان ابوها توفى وهو غير راض عن بنته. ولا من هالكلام .. دعوا الخلق للخالق يمكن تكون افضل منزلة عند ربي من اي احد ثاني منا مايجوز الكلام . في اعراض الناس واني لكم من الناصحين “.

براءة القحاطين من هند!

وبعد وفاة والد هند انتشر عبر مواقع التواصل بيان منسوب لقبيلة “قحطان” يعلنون خلاله تبرأهم منها.

وكان عنوان البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إعلان براءة قبيلة القحاطين من المدعوة هند القحطاني”.

كما وجاء في البيان: “نحن أسرة القحطاني من المملكة العربية السعودية، نعلن للملأ براءتنا من المدعوة هند القحطاني. الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية السمحة، إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وطالب البيان الشعب السعودي بعدم تحميل قبيلة قحطان وزر أعمال هند القحطاني. مشيراً إلى أن أِشراف العائلة أجمعوا على هذه البراءة منها.

صحة بيان القحطاني!