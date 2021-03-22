“اللهم شتت شملهم”.. نائب تونسي يثير ضجة واسعة بدعائه على خصومه

أثارت دعوة من النائب التونسي عياض اللومي، على خصومه السياسيين، موجة من السخرية والانتقادات في تونس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارفعوا أيديكم بالدعاء

وكتب اللومي، وهو نائب عن حزب قلب تونس، في منشور له رصدته “وطن”: “أيها المؤمنون! ارفعوا أيديكم بالدعاء إلى الله والتضرع إليه في هذه الليلة المباركة نصرة للحق ولكسر كل ظالم مستبد!”.

ايها المؤمنون! ارفعوا ايديكم بالدعاء الى الله والتضرع اليه في هذه الليلة المباركة نصرة للحق ولكسر كل ظالم مستبد! اللهم… تم النشر بواسطة ‏‎Yadh Elloumi‎‏ في الخميس، ١٨ مارس ٢٠٢١

وأضاف اللومي: “اللهم عجل بكسرهم وأرنا فيهم يوما اللهم يبس أصلابهم وشتت شملهم وأنزل عليهم لعنتك إلى يوم يبعثون”.

وتابع: “اللهم فرج همي وضيقي وكربي وارفع الظلم عني وعن صديقي نبيل وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم. ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي”.

وأكمل: “يا رب انصر الحق وأقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا”.

واستكمل: “اللهم شتت شملهم واجعل كيدهم في نحرهم وأهلك نسلهم وأنزل عليهم سخطك وغضبك إنهم خربوا البلاد وأضروا العباد”.

مقاضاة رئيس الجمهورية

وكان اللومي أكد قبل أيام أن حزبه يتجه لمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والوزير السابق محمد عبو وزوجته البرلمانية سامية عبّو بتهمة “فبركة” ملف سجن رئيس الحزب نبيل القروي.

يُذكر أن اللومي تعرض في وقت سابق إلى موجة من السخرية بعدما نسب مقولة معروفة لمؤسس علم الاجتماع، عبد الرحمن بن خلدون، إلى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ونستون تشرشل.

عزل قيس سعيد

وقبل عدة أيام، دعا النائب عن حزب قلب تونس، عياض اللومي، إلى عزل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأوضح اللومي، أن رئيس الجمهورية قام بانحراف دستوري خطير، وحلّ محل القضاء في ملف رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي

وقال اللومي لرئيس الجمهورية: “راك غالط في الراجل و راهو الدوسي فارغ..والناس اللي تجيبلك في الوشايات راهم يكذبو”، وذلك باللهجة التونسية.

قضية نبيل القروي

ومنتصف الشهر الجاري، قال عياض اللومي، إن حزبه سيقوم باتصالات في اتجاهات مختلفة، في مقدمتها، رئاسة الحكومة. لبحث موضوع نبيل القروي.

وأشار إلى أنه سيتم بحث مضمون التسريبات الأخيرة للنائب محمد عمار، التي تناول فيها ملف سجن القروي، وعلاقة ذلك بالقضاء وبرئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لقلب تونس، أن الحزب سيتجه كذلك لمجلس نواب الشعب، باتجاه مراجعة موضوع اللجنة المالية ورئاستها.

وحسب قوله، فإن ذلك بعد التوظيف الذي جرى لها من قبل الرئيس الحالي، هيكل المكي، النائب عن حركة الشعب.

إفلاس البلاد

وأوضح اللومي، أنّ رئاسة اللجنة، تحرص على الدفع باتجاه إفلاس البلاد، لاستغلال الفصل 80 من الدستور، القاضي بحلّ البرلمان، حسب قوله.

وبخصوص التسريبات الأخيرة، أعلن اللومي، أنّ الحزب سيتجه للقضاء لتمحيص هذه التسريبات التي وصفها بــ “الخطيرة”.

القضاء الدولي

لكنه لم يستبعد في ذات السياق، الذهاب للقضاء الدولي، والإعلام الدولي، لتوضيح أبعاد قضية القروي، وما يجري من محاولات لمزيد توريطه.

وأكد النائب بالبرلمان، قائلا: “سنتجه إلى تدويل القضية، لحماية الاستثمار في تونس، وبخاصة الاستثمار الأجنبي. الذي يستغرب اليوم، قضية القروي، بعد أن أثبتت هيئة الدفاع عن القروي، خلو الملف القضائي من تهمة تبييض الأموال”.

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