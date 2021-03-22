تعذيب خيل في السعودية
تعذيب خيل في السعودية
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“شاهد” فيديو مروع لتعذيب خيل في السعودية على يد مالكه

كتب وطن
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أثار مقطع متداول لشخص يقوم بتعذيب خيول في جدة، بالسعودية، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يجلد الخيل ويتباهى أمام أصدقائه!

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، رجل يمسك بالسوط، ويستعرض الجروح التي تسبب بها على جسد. خيل أبيض، ويقول: “شاهدوا، جلدتها جلد، كانت البداية مرة عبيطة”.

وأثار الفيديو موجة غضب بين المغردين الذين طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

وأعلنت لاحقاً إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على معذب الخيل، والذي تبين أنه مواطن سعودي.

منطقة مكة يتدخل

وقالت الإمارة في على حسابها بتويتر: “إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة خالد الفيصل، القبض على مواطن. في محافظة جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ، محدثًا إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه”.
وأشارت الإمارة إلى أن المواطن قام بتصوير الحادثة تباهياً، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قد تم إيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

هذا ما ينتظره!

وفي هذا السياق، كشف المحامي رامي الشريف عن العقوبة المتوقعة بحق ، وقال إنه يواجه عقوبات. مخالفة قانون نظام الرفق بالحيوان لدول .

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وأشار الشريف بحسب ما نقلت عنه صحيفة “عكاظ” المحلية، أن القانون ينص على معاقبة كل من يخالف أحكامه. ولائحته التنفيذية، بغرامة مالية تتجاوز 50 ألف ريال، و في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، تضاعف الغرامة.

اغتصاب كلب الرياض

وأعادت الحادثة للأذهان، جريمة اغتصاب كلب الرياض، الشهر الماضي. وحينها تصدر وسم “القبض على مغتصب كلب الرياض”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية. الامر الذي أثار موجة غضب واسعة عقب الحادثة البشعة.

واتضح آنذاك أن تطوعي مشهور بإنقاذ في السعودية، عثر على كلب تم اغتصابه وتعذيبه في الرياض.

ولاقت الحادثة البشعة استنكار واسع من قبل المغردين، وسط مطالبات عديدة بضرورة القبض على الجاني. مغتصب كلب الرياض.

حقوق في الاسلام

وكانت عدة جهات إسلامية أكدت على حقوق الحيوان في الإسلام، من إطعامها و تقديم النفع لها. مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى. توعد أشد الوعيد كل من ملك حيوانا وفرط فيه دون إطعام أو شراب.

وكذلك تم تحريم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمي، لما لذلك من آثار على نفسية الحيوان. ولأن هذا يدخل ضمن ممارسة ضدها وذلك حرام شرعا.

كما يأمر الإسلام بالإحسان إلى الحيوانات التي تأكل حتى عند الذبح، وذلك بذكر اسم الله عند ذبحها، واحترام حقها في موت رحيم دون ألم أو تعذيب.

كذلك حث الإسلام على إنقاذ الحيوانات إن كانت في محنة أو مأزق، كمن سقط من الحيوانات في بئر أو حفرة أو غرق.

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