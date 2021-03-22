“شاهد” برشلونة يعود إلى عهده القديم ويذل ريال سوسيداد بانتصار كبير

في ليلة الأسطورة التاريخية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً. الذي قدم المستوى الرائع من الأداء داخل أرضية الملعب أمام مضيفه المنافس ريال سوسيداد. الذي يواصل في تحطيم الأرقام القياسية مع صفوف فريق برشلونة الإسباني.

من خلال تسجيله هدفين في اللقاء وصناعة الأهداف للاعبين. لينتهي اللقاء خارج قواعده، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد للفريق المنافس. ضمن منافسات الأسبوع ال 28 من الدوري الإسباني “الليغا” للدرجة الأولى الممتازة.

سداسية برشلونة

وافتتح فريق برشلونة “البلوغرانا” عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان” 29 عاماً في الدقيقة ال37 بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية رائعة.

💙 H I S T Ó R I C O ❤️

🐐 Una cifra legendaria para un jugador irrepetible

🙌 #Messi768 pic.twitter.com/nZZCDhXCM9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 21, 2021

كما وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب الظهير الأيمن في الفريق الكتالوني الإسباني. الأمريكي “سيرجينو دست” 20 عاماً في الدقيقة ال43، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم فريق برشلونة بهدفين نظيفين دون رد من المستضيف ريال مدريد.

It's time to 𝙍𝘼𝙏𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝙂𝘼𝙈𝙀❗️ #RealSociedadBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 22, 2021

وعاد اللاعب الأمريكي ” سيرجينو دست” هدفه الثاني في اللقاء والثالث للفريق الكتالوني. في الدقيقة ال 53 من مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء. بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق. انتهت بتسديد اللاعب الكرة على يمين حارس مرمى فريق ريال سوسيداد.

أرقام قياسية

وكما وأن هدفي اللاعب الأمريكي الشاب ” سيرجينو دست” مع برشلونة في شباك مرمى ريال سوسيداد. أصبح ثالث لاعب أمريكي يسجل في تاريخ الليغا الإسبانية.

حيث بات اللاعب صاحب الرقم ال 18 في الفريق الكتالوني الإسباني، كما ويصبح فريق برشلونة الإسباني صاحب أكبر عدد من اللاعبين الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى.

هدفي ميسي

وجاء الهدف الرابع والسادس عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين في ال53 وال89 من اللقاء. ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

❝I have more space to do my own thing.❞

— @sergino_dest discusses how he fits into the Barça system pic.twitter.com/fZjj3TxyhH — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 22, 2021

وكما جاء الهدف الرابع للقاء عن طريق المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بتسديدة رائعة في شباك مرمى ريال سوسيداد في الدقيقة ال71. لينتهي اللقاء بسداسية ثمينة.

الهدف الوحيد

فيما سجل الفريق المنافس ريال سوسيداد في شباك حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني في الدقيقة ال77. بواسطة المهاجم الإسباني ” أندر بارينيتشيا”. بعد المحاولات الكثيرة في الوصول وزيارة شباك فريق برشلونة، الذي قدم الأداء والمستوى الرائع طيلة زمن المباراة.

📌 Lo de Messi en #LaLigaSantander… ▪️Más goles

▪️Más asistencias

▪️Más victorias

▪️Más dobletes

▪️Más hat-tricks

▪️Más rivales goleados

▪️Más goles en una temporada

▪️Más partidos con el FC Barcelona

▪️Más títulos con el FC Barcelona

▪️Más premios POTM#LaLigaHistory pic.twitter.com/Cqgq5hv0t5 — LaLiga (@LaLiga) March 21, 2021

كما ونجح فريق برشلونة في تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس”. رغم فوز الأخير على فريق ألافيس في الدوري الإسباني. إلى أربع نقاط، وكذلك غريمه التقليدي ريال مدريد 6 نقاط مع المتصدر. لتشتعل المنافسة وانتزاع الصدارة من الثلاثي مستمرة دون الحسم إلى الآن.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال سوسيداد الإسباني، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني لعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

كما ولعب في مركز خط الوسط كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

بينما جاء في خط هجوم الفريق الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويعيش فريق برشلونة الإسباني حالة من الاستقرار في الآونة الأخيرة في الدوري الإسباني. على الرغم من خروجه من الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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