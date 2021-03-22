رد فعل غير متوقع من عمرو دياب أثناء جلسة صلح مع دينا الشربيني!

كشفت مصادر مقربة من الفنان المصري عمرو دياب، عن كواليس محاولات الصلح بينه وبين الممثلة دينا الشربيني.

عمرو دياب يرفض العودة

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، عن تلك المصادر قولهم إنه كانت هناك محاولات خلال الأيام الماضية. من أجل إعادة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد انفصالهما في نهاية أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال جلسات عمرو دياب مع أصدقائه المقربين خلال الأيام الماضية، وتحديدا عقب عودته. من دولة الإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بين دياب والشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت بالرفض من عمرو.

“خلينا ننبسط”

وبحسب المصادر، قال عمرو دياب لأحد أصدقائه الذين رعوا محاولة الصلح: “خلينا ننبسط”، كناية عن أغنيته الجديدة. “يا أنا يا لأ”، التي تقول بدايتها “خلينا ننبسط”.

هذا وقد احتفلت دینا الشربیني بعید میلادھا الـ36 قبل أيام، وظهرت وهي ترقص وتغني مع مطرب المھرجانات حسن شاكوش الذي كان یؤدي أغنیة “بنت الجیران”.

عيد ميلاد دينا الشربيني

كان اللافت في الاحتفال أیضا “تورتة” الحفل التي صممت على شكل حوت نسبة إلى أن دینا الشربيني التي تنتمي. إلى “برج الحوت”.

وتصدرت علاقة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني الواجهة مرة أخرى، بعدما عادت الأخيرة إلى التلميح عبر مواقع. التواصل الاجتماعي إلى تعرضها للخيانة.

ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” مشهداً من مسلسل “زي الشمس” الذي. كان من بطولتها. وعرض في العام 2019، والذي يعرض لحظة اكتشاف “نور” خيانة حبيبها “عمر” مع شقيقتها فريدة.

وعلّقت دينا الشربيني على المقطع بالقول:”لما الخيانة تيجي من أقرب الناس”، وأرفقته بإيموجي وجه يبكي وقلب مكسور.

دينا الشربيني صديقة العائلة

وعلى الرغم من مرور أشهر على أنباء انفصالهما، إلا أن هناك بعض الأمور التي تشير إلى احتمالية. عودة عمرو دياب ودينا سوياً.

فمن يتتبع حساب الهضبة عبر “انستجرام”، سيجد أنه لم يقم بحذف الصور والفيديوهات التي تجمعه بدينا الشربيني. وأنه اكتفى بعمل عدم متابعة لها فقط.

كذلك دينا ، لم تقم بحذف الصور التي تجمعها بعمرو دياب، ولا زال لديها في قائمة الحسابات التي تتابعها. بالإضافة إلى أنها تتابع حسابات أبناء الهضبة جميعهم، بالإضافة إلى زوجته السابقة السعودية زينة عاشور.

هذا ولا تزال نور عمرو دياب تتابع الشربيني، وسبق أن تحدثت عنها حتى بعد انفصالها عن والدها. حين طرح أحد متابعيها سؤالاً قال فيه “هل تحبين دينا الشربيني، لتجيب نور حينها: “طبعا أحبها، أحبها جداً، إنها حقاً شخصية رائعة ولطيفة جداً”.

وكشفت مصادر إعلامية العام الماضي، عن وقوع شجار بين عمرو دیاب ودینا الشربیني، ارتفعت أصواتهما خلاله، وذلك أثناء تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، ثم طردها الهضبة من شقته في فندق “الفورسيزونز”.