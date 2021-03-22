شرطة عمان السلطانية اعلنت القبض على مير بن سليمان البلوشي بعد ثأره لمقتل شقيقيه حسام وهزاع
شرطة عمان السلطانية اعلنت القبض على مير بن سليمان البلوشي بعد ثأره لمقتل شقيقيه حسام وهزاع
Imageحياتنا

ثأر لمقتل شقيقيه حسام وهزاع وفرّ لأشهر .. شرطة عمان السلطانية تصل إلى “مير بن سليمان البلوشي”

كتب وطن
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بعد أكثر من 9 أشهر على فراره، أعلنت السلطانية انه ألقي القبض على المواطن المطلوب بتهمة قتل عمّ قاتل شقيقيه حسام وهزاع.

بيان شرطة عمان السلطانية

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان لها عبر ”تويتر“: ”إلحاقا بإعلان البحث عن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي وطلبه لدى الجهات القضائية. تسترعي شرطة عمان السلطانية عناية المواطنين والمقيمين بأنه تم التوصل إليه والقبض عليه. وتشكر شرطة عمان السلطانية كل من تعاون معها في هذا الجانب“.

جريمة قتل حسام وهزاع

وهزت قصة مقتل الشقيقين حسام وهزاع بن سليمان بن محمد البلوشي في في يوليو/تموز من العام 2019، العمانيين. وذلك بعد أن أقدم ابن عمهما على إطلاق النار عليهما وأرداهما قتيلين.

كما وألقت الشرطة القبض على ابن العم بعد أقل من يوم على ارتكابه جريمته، إلا أن شقيق المجني عليهما -فيما يبدو- قرر الثأر لأخويه.

وأقدم على دهس عمه، المتهم، ليتم القبض عليه بدوره، ويصدر بحقه حكم الإعدام، قبل أن يفرّ هاربا.

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