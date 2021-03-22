بعد أكثر من 9 أشهر على فراره، أعلنت شرطة عمان السلطانية انه ألقي القبض على المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي المطلوب بتهمة قتل عمّ قاتل شقيقيه حسام وهزاع.

بيان شرطة عمان السلطانية

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان لها عبر ”تويتر“: ”إلحاقا بإعلان البحث عن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي وطلبه لدى الجهات القضائية. تسترعي شرطة عمان السلطانية عناية المواطنين والمقيمين بأنه تم التوصل إليه والقبض عليه. وتشكر شرطة عمان السلطانية كل من تعاون معها في هذا الجانب“.

إلحاقًا إلى إعلان البحث عن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي وطلبه لدى الجهات القضائية، تسترعي شرطة عمان السلطانية عناية المواطنين والمقيمين بأنه تم التوصل إليه والقبض عليه.

وتشكر #شرطة_عمان_السلطانية كل من تعاون معها في هذا الجانب. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 21, 2021

وهزت قصة مقتل الشقيقين حسام وهزاع بن سليمان بن محمد البلوشي في ولاية المصنعة في يوليو/تموز من العام 2019، العمانيين. وذلك بعد أن أقدم ابن عمهما على إطلاق النار عليهما وأرداهما قتيلين.

كما وألقت الشرطة القبض على ابن العم بعد أقل من يوم على ارتكابه جريمته، إلا أن شقيق المجني عليهما -فيما يبدو- قرر الثأر لأخويه.

وأقدم على دهس عمه، والد المتهم، ليتم القبض عليه بدوره، ويصدر بحقه حكم الإعدام، قبل أن يفرّ هاربا.

وفي موكبٍ جنائزي مهيب، شيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان جثمانيْ الشقيقين.

تقبلهم الله قبولاً حسناً وألهم أهلهم الصبر والسلوان، وجمعهم بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

#هزاع_حسام pic.twitter.com/3GJI37HEcI — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) July 14, 2019

يذكر أنّ محكمة الرستاق حكمت بالاعدام علي المتهميْن (اسماعيل بن محمد بن مراد البلوشي) و (مير بن سليمان بن محمد البلوشي) في القضية.

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