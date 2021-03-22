“المشروب المحلي” الخطير يقتل فتاة في الكويت بعدما أوقف قلب فتاة واصاب رفيقتها بعمى مؤقت!

في ضحية جديدة من ضحايا “المشروب المحلي” في الكويت لقيت فتاة مصرعها في مستشفى مبارك بعد تناولها خموراً محلية الصنع.

مجهول نقل الفتاة الى المستشفى

وذكر مصدر أمني كويتي أن بلاغاً ورد بلاغاً عن تعرض مواطنة لحالة إغماء، وتم نقلها من قبل شخص مجهول إلى أحد المستشفيات الخاصة.

ويقول المصدر وفقا لما اوردته صحيفة “الراي” المحلية، ان مسؤولي المستشفى وبعدما اتضح أن حالتها خطرة، سارعوا بطلب الطوارئ الطبية وتم نقلها إلى مستشفى مبارك.

وبإجراء الفحوصات على الفتاة التي اتضح أنها مواطنة، ثبت أنها تناولت مواد سائلة غير طبيعية. بحسب المصدر

عملية غسيل .. ووفاة!

ونظراً لخطورة حالتها أُدخلت على الفور العناية المركزة، وأجريت لها عملية غسيل، وتبين من التحليلات أن المادة التي احتستها عبارة عن مشروب محلي وتوفيت في وقت لاحق.

وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري والتوصل إلى هوية الشخص الذي قام بإيصالها إلى المستشفى.

ويجري التحقيق لمعرفة مصدر المشروب المحلي والمكان الذي تناولته فيه، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعتبر هذا الضحية الثانية خلال شهر بعدما توقف قلب فتاة واصيبت رفيقتها بعمى مؤقت فيما عرف بــ” فتاتي الشاليه”.

شرط وحيد لفتح البارات وتشريع الخمر في الكويت!

في يناير الماضي، وجه الناشط السياسي الكويتي خالد العوضي، رسالة صارمة إلى كل من يطالب بتشريع الخمر والحشيش في الكويت.

وقال خالد العوضي بفيديو متداول رصدته “وطن”: ” لكل شخص يسأل لماذا لا يوجد خمور في الكويت أو مخدرات أو حشيش. ويضرب لي مثلاً في الدول التي تُشرع هذه الأمور.

وتابع: “سأجيبه ولا تقولوا لي أنني حولت الأمر إلى شخصي. أنا أريد ذلك، لأنك طالما تريد أن تبيع هذه الأشياء في بلدنا، سأخبرك بأن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

خالد العوضي :

• مو بس نبي خمور ، نريد أيضاً فتح البارات ، لكن بشرط. pic.twitter.com/Vvw3nxTv2L — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2021

واستطرد العوضي: “دعنا نفتح بارات، ولكن عليك أن تصطحب إليها والدتك، أختك، زوجتك، ابنك، وابنتك”.

وطالب الناشط العوضي من يُطالب بتشريع الخمور والحشيش بأخذ عائلته معه بسيارة إلى نادي ليلي. مضيفاً: “اشربوا خمرة وتناولوا الحشيش إلى أن يخرج من دماغك”. وتابع العوضي هجومه قائلاً: “قبل أن تبيعها للناس وأنت مستشرف، جربها على عائلتك، هل ترضى؟ إذا لا ترضى فاسكت”. في الختام قال العوضي: “إذا أردت أن تعيث بالأرض فساداً، ابدأ بعائلتك، وإذا استطعت فعل ذلك، سأكون معك وأوافقك”. عقوبة الإتجار بالكحول هذا وتمنع الكحول تماماً في الكويت، ويحظر القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 استيراد المواد المسكرة وتوريدها. وكل شخص استورد أو صنع بقصد الإتجار، خمراً أو شراباً مسكراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك، لا يعتبر شرب الخمر جريمة في الكويت، بل جنحة باستثناء التجوال في مكان عام في حالة سكر.

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