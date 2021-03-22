القبض على شابين متشبهين بالنساء في الكويت .. والأمن يكشف عن مفاجأة ضبطت بحوزتهما!

ألقت السلطات الأمنية في الكويت، القبض على شابين متشبهين بالنساء، في مدينة الجهراء بالكويت، وذلك بعد كسرهم حظر التجول المفروض ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

اعتقدو أنهما فتاتين!

وذكر مصدر أمني بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الراي” الكويتية، أنه أثناء إقامة إحدى نقاط التفتيش في وقت الحظر الجزئي في منطقة الجهراء، استوقف الأمنيون سيارة كان على متنها شخصين بدا من الوهلة الأولى أنهما فتاتان.

وأشار المصدر إلى أنه اتضح لاحقاً أن الفتاتن، شابان متشبهان بالجنس الآخر، ويرتديان الأزياء النسائية ويضعان مستحضرات التجميل.

وحين سأل رجال الأمن، الشابين المتشبهين بالجنس الآخر عن سبب خروجهما أثناء الحظر، وعدم التقيد بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، ادعيا أنهما كان في البر ولم يسعفهما الوقت للعودة قبل الخامسة مساءً فاضطرا إلى البقاء حتى المساء.

أدوات إباحية ومواد تجميل!

وألقى رجال الأمن القبض على المتشبهين بالنساء، وبتفتيشهما احترازياً قبل صعود الدورية، عثر في حقائبهما على أدوات إباحية، ومتعلقات نسائية ومواد تجميل.

وتم التحفظ على المضبوطات وأحيلت معهما إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

إنتقاد وإساءة لرجال الأمن

وسبق أن اتخذت وزارة الداخلية في الكويت، قراراً إدارياً بإبعاد وافد مصري عن البلاد، وذلك بتهمة التطاول على رجال الأمن أثناء قيامهم بإبلاغ أصحاب المحلات والأسواق بضرورة الإغلاق قبل دخول وقت الحظر الجزئي.

وأعلنت وزارة الداخلية حينها عن ضبط مقيم من جنسية عربية قام بانتقاد إجراءات رجال الأمن وتصويرهم والإساءة للكويت.

وذكرت الوزارة أن قطاع الأمن الجنائي قام بضبط المقيم بعد ساعة من انتشار فيديو له وهو يقوم بتصوير رجال الأمن وينتقدهم ويسخر من الإجراءات المتخذة من قبلهم.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أقر واعترف أنه هو من قام بالتصوير في منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية.

وتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الداخلية الكويتية بالمرصاد

وأكدت وزارة الداخلية أنها بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة في البلاد.

كما شددت على أنها لن تقبل بمثل تلك التصرفات والممارسات والتطاول على رجال الأمن والإساءة للكويت.

حظر التجول الجزئي

ولا تزال الحكومة الكويتية تفرض حظر تجول جزئي سيستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم قوله إنه سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.

وعقب اجتماع استثنائي للحكومة، قال المرزم في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.

وسمحت الحكومة بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام.

كما تم السماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط.

بينما ستتوقف المطاعم والمقاهي عن تلقي الطلبات خلال ساعات الحظر المعلنة.

كما كلفت الحكومة الكويتية ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة لجائحة كورونا.

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