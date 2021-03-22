اغتصاب فنانة مشهورة في مصر من قبل صديقها بعد سهرة حمراء .. تفاصيل مروّعة للجريمة

لم تكن تتوقع فنانة مصرية مشهورة أن سهرتها مع صديقها في ملهى ليلي ستنتهي بجريمة واغتصاب تحت تهديد السلاح الابيض.

وفجرت فنانة مصرية مشهورة -رمز لاسمها الاعلام المصري “ب.ع”- تفاصيل صادمة عن اغتصاب صديقها لها في شقة بمنطقة حدائق الأهرام بعد عودتهما من سهرة داخل ملهى ليلي بشارع النيل.

الضحية تروي التفاصيل

وقالت الفنانة ان الاعتداء جرى يوم 10 مارس الجاري وأن صديقها ضربها ثم اعتدى عليها تحت تهديد السلاح الأبيض .

واضافت الفنانة الضحية في بلاغها: أعرف واحد صديقي اسمه (أ.ب) اتفقنا على النزول والسهر في ملهى ليلي في شارع النيل. ومر علي في منزلي واصطحبني وسهرنا سويا.

وأكملت الفنانة تقول: بعد انتهاء السهرة وفي أثناء اصطحابي في طريق العودة للبيت فوجئت بدخوله من البوابة الثانية في حدائق الأهرام وأخذ طريقا مختلفا عن طريق بيتي.

وتابعت: وبسؤاله عن سبب ذلك فوجئت به يقوم بإشهار سلاح مطواة وأخذني عنوة في شقة في دور أرضي في العقار 204 بحدائق الأهرام وقام بضربي والاعتداء علي تحت تهديد السلاح.

وبحسب اقوال الفنانة لم يكن هناك أي شهود أو حضور وقت الجريمة .

“معرفش عمل كده ليه”

وقالت: “مفيش خلاف بيننا ومعرفش عمل كده ليه، وأنا حاولت أصرخ بس كان بيهدنني بالمطواة، وده أصابني بإصابات كتير في جسمي”.

وطلبت الفنانة من الشرطة تحويلها إلى مستشفى الهرم لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات من أجل الحفاظ على حقها القانوني.

وبالفعل تم إحالة الفنانة الشابة ضحية الاعتداء من قبل صديقها، إلى المستشفى تنفيذًا لرغبتها.

ومن جانبها، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم لمواجهته بأقوال المجني عليها.

اغتصاب فنانة مشهورة في تونس

وسبق أن ضج الوسط الفني بقصة تعرض نجمة ذا فويس التونسية نهى رحيم إلى محاولة اختطاف واغتصاب من قبل سائق تاكسي، توجه بها إلى الغابة.

وتحدثت التونسية نهى رحيم حينها عن تفاصيل الحادثة المروعة في لقاء مع إذاعة ”اي أف أم“ المحلية، قائلة إنها أوقفت سيارة تاكسي لإيصالها من منطقة “حي النصر” إلى منطقة “المنزه 6” بالعاصمة تونس.

وتفاجأت نهى رحيم بالسائق يحول نحو الغابة، مضيفة: “طلبت منه التوقف لأنزل، لكنه طلب مني أن أصمت وصرخ في وجهي”.

وتابعت الفنانة التونسية نهى رحيم في سياق روايتها لللواقعة الصادمة: ” فتحت باب السيارة وحاولت إلقاء نفسي خارجها. لكن السائق كان مُسرعاً. ولم أتمكن من النزول خشية أن أتعرض للأذى إن رميت نفسي”.

وأشارت نهى رحيم إلى أنها تمكنت من الهرب أخيراً حين توقف سائق السيارة، ولم تتمكن من تسجيل رقم التاكسي.

واستطردت نهى رحيم: “كنت في حال نفسية سيئة وأصبت بالهلع وخشيت أن يعتدي علي جنسياً. ولكني بالتأكيد سأقدم شكوى ضده”.

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