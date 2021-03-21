وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع الدين.. دعت لتغيير القرآن وتطاولت على زوجات الرسول

توفيت اليوم الطبيبة والكاتبة المصرية المثيرة للجدل نوال السعداوي، عن عمر ناهز التسعين عاماً، بحسب ما أعلنت وسائل أنباء مصرية.

وأثارت وفاة نوال السعداوي، موجة من الجدل العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لأفكارها التي كانت قد تبنتها. خلال رحلتها الطويلة من الفكر والكتابة والتعامل مع الجمهور المصري والعربي والإسلامي.

توفيت الكاتبة #نوال_السعداوي عن عمر 90 سنة بعد صراع مع الدين !! . pic.twitter.com/17lfLi4BCr — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) March 21, 2021

نوال السعداوي هاشتاج وتعليقات واسعة

وعبر وسم “#نوال_السعداوي” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مصر، نشر المغردون تغريدات كثيرة، حول حياة السعداوي. ورسالتها التي كانت تحملها.

#نوال_السعداوي "لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا " pic.twitter.com/2GXEMlSCsv — سَنَا (@u2_kxb) March 21, 2021

وحول الوسم رصدت “وطن” تغريدات عديدة، ناقشت أفكار السعداوي ووصفتها، إلا أن المعظم كانت تغريداته ذا طابع منتقد لنهج. السعداوي الذي كان يخالف الدين الإسلامي، في مواضع عدة.

وقال أحد المغردين حول الوسم: “وفاة نوال السعداوي إللي ما بيعرفها هاي ملحدة مصريه دعت لتغيير القران. ومن أشهر أقوالها. الحجاب ضد الأخلاق، ووصفت حالها بأنها بنت الله, وتطاولت على زوجات الرسول.”

وفاة #نوال_السعداوي الي مابيعرفها هاي ملحده مصريه دعت لتغيير القران

ومن اشهر اقوالها لحجاب ضد الاخلاق ووصفت حالها بانها بنت الله

وتطاولت على زوجات الرسول

واليوم بعد وفاتها بنشوف الاعلام العربي

بيزينو صورتها ومطلعينها باحسن صوره

انتقلت الى دار الحق يوم لاينفع مال ولابنون pic.twitter.com/7PpU18lwN4 — 🔰 (@Joory_turky) March 21, 2021

وأكمل:”واليوم بعد وفاتها بنشوف الإعلام العربي بيزينوا صورتها ومطلعينها بأحسن صوره، انتقلت الى دار الحق يوم لا ينفع مال و لا بنون”.

انتقلت إلى دار الحق

أما مغردة أخرى فعلقت على حالة الجدل المثارة على السعداوي وقالت في تغريدة لها عبر الوسم: “نوال السعداوي أخطأت بكثير أمور. و لهيك مش لازم نأله الشخصيات، وبنفس الوقت، كلنا ممتنين إلها وللمعارك يلي خاضتها بوقت ومكان كانوا ممكن يخسروها حياتها. كتبت وتحدت وناضلت. بقضايا لليوم كثير منا منخاف نحكي فيها. ما كانت مضطرة، وواجهت تقبيح وشيطنة وتهديد، وما سكتت.

نوال السعداوي أخطأت بكتير أمور، ولهيك مش لازم نأله الشخصيات.

وبنفس الوقت، كلنا ممتنين إلها وللمعارك يلي خاضتها بوقت ومكان كانوا ممكن يخسروها حياتها. كتبت وتحدت وناضلت بقضايا لليوم كتير منا منخاف نحكي فيها. ما كانت مضطرة، وواجهت تقبيح وشيطنة وتهديد، وما سكتت. — سارة (@hakinasawi) March 21, 2021

فيما راح مغرد آخر للقول: “كل من أعطاها جوائز تقديرية أو تشجيعية أعداء للإسلام، نوال السعداوى حاربت الإسلام و الأخلاق. وصادمت عقيدة الشعب المصري 65 سنة.”

كل من اعطاها جوائز تقديرية او تشجيعية اعداء للاسلام

نوال السعداوى حاربت الاسلام والاخلاق وصادمت عقيدة الشعب المصرى 65 سنة فماذا جنت الا الذنوب والاثام وذهبت لمحكمة قاضيها الله يحاسبها على تحالفها الوثيق مع شياطين الانس والجن ضد دينه وامة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم pic.twitter.com/QwzdCXIHsy — حسن عبدالرحمن (@ha5153422) March 21, 2021

واضاف متسائلا:”فماذا جنت إلا الذنوب والاثام وذهبت لمحكمة قاضيها الله يحاسبها على تحالفها الوثيق مع شياطين الانس والجن. ضد دينه وامة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

ومغرد آخر نشر تغريدة حول الوسم، لم يدخر فيها جهداً في مهاجمة السعداوي بعد وفاتها، معتبراً أنها كانت تهاجم شرع الله وسنته في خلقه. وأفسدت عقول أجيال كثيرة.

وقال في تغريدته ما نصّه: “رحلت من هاجمت شرع الله وسنته في خلقه رحلت من حاربت الحجاب وأفسدت عقولا وأجيالا لم يكن. في حسبانها قول الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا”.

رحلت من هاجمت شرع الله وسنته في خلقه رحلت من حاربت الحجاب وأفسدت عقولا وأجيالا لم يكن ف حسبانها قول الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ….#نوال_السعداوي pic.twitter.com/8Zt5Vn3G5y — Mohammed Abdelbaes (@Mohammed1119955) March 21, 2021

وعلى نفس الوتيرة كتب مغرد آخر حول الوسم قائلاً: “نوال السعداوي أشهر نسوية علمانية صاحبة كتاب ( المرأة و الجنس ) كانت. تحرض المرأة ضد الزوج والأب والأخ ، ومع ذلك تزوجت ثلاث مرات “.

#نوال_السعداوي أشهر نسوية علمانية صاحبة كتاب ( المرأة و الجنس ) كانت تحرض المرأة ضد الزوج والأب والأخ ، ومع ذلك تزوجت ثلاث مرات !

ولأنها فشلت في الثلاث مرات سعتْ بكل طاقتها لتخريب البيوت والتحريض ضدّ الرجال عموماً بحجة الدفاع عن المرأة و دعت الى السـدْودْ و الى تحريف القران pic.twitter.com/YJ0MGnqsES — سعد|مولوتوف (@M0l0t0v_4) March 21, 2021

وتابع: “ولأنها فشلت في الثلاث مرات سعتْ بكل طاقتها لتخريب البيوت والتحريض ضدّ الرجال عموماً بحجة الدفاع عن المرأة. ودعت إلى تحريف القران”.

تحريف القرآن

كما وجه حساب شهير تغريدات لاذعة للمدافعين عن نوال السعدواي، وواجهم بتصريحاتها السابقة المهاجمة للإسلام بشكل صريح.

ودون ما نصه:”إلى من يُجادل ويدافع عن #نوال_السعداوي هذه بعض أفكارها :- الحج عادة وثنية- الحجاب تحت رجلي – من أوائل الداعمين. للشـ.ذوذ الجنسيـ – وصفت الذات الالهية بالأنثى – تعالى الله – – تقول بتعدد الآلهة .. وأنها في الأصل إناث !!- من حق المرأة التزوج بأربعة رجال في وقت واحد !!”

إلى من يُجادل ويدافع عن #نوال_السعداوي هذه بعض أفكارها : – الحج عادة وثنية

– الحجاب تحت رجلي

– من أوائل الداعمين للشـ.ذوذ الجنسي

– وصفت الذات الالهية بالأنثى – تعالى الله –

– تقول بتعدد الآلهة .. وأنها في الأصل إناث !!

– من حق المرأة التزوج بأربعة رجال في وقت واحد !! — معالي الربراري (@Mrbrary) March 21, 2021

ومن تصريحات نوال السعدواي بحسب ذات الحساب، أن “الدين رجعية وعنصرية وهو ضد المرأة، والأديان صناعة إنسانية. ومنتج تاريخي، والمرأة المحجبة متخلفة ومغلقة العقل، تحارب فكرة الأسرة و الأمومة والإنجاب- طالبت بأن يُنسب الأولاد إلى أمهاتهم !!”

– الدين رجعية وعنصرية وهو ضد المرأة

– الأديان صناعة إنسانية، ومنتج تاريخي

– المرأة المحجبة متخلفة ومغلقة العقل

– تحارب فكرة الأسرة و الأمومة والإنجاب

– طالبت بأن يُنسب الأولاد إلى أمهاتهم !! هذه هي حقيقة المدعوة #نوال_السعداوي (فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) — معالي الربراري (@Mrbrary) March 21, 2021

مرض نوال السعدواي

وكانت الدكتورة منى حلمي، ابنة نوال السعداوي، قد كشفت لصحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية، قبل يومين تدهور حالة والدتها الصحية.

حيث قالت إن “والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام، وهو ما اضطر الأطباء لتركيب أنبوبة في المعدة لتسهيل البلع”.

كما أوضحت حلمي أن نوال السعداوي خضعت منذ فترة للعلاج في معهد ناصر إثر تعرضها لكسر أعلى عظمة الفخذ الأيسر. بعد صدور قرار من وزارة الصحة بعلاجها على نفقة الدولة.

لكنها أشارت إلى أنه “لسوء الخدمة في المعهد”، غادرت نوال السعداوي للعلاج في منزلها على نفقتها الخاصة.

كما انتقلت للعلاج في إحدى دور رعايا التأهيل الطبيعي، ومنها أدخلت أحد المستشفيات الخاصة بسبب أمراض المعدة.

ووجهت ابنة السعداوي حينها رسالة إلى وزارتي الصحة والثقافة تطالب بمساهمة الدولة في علاج والدتها.

من هي نوال السعداوي؟

ووُلدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وعام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وعام 2012 فازت بجائزة. شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام فى سويسرا.

وشغلت السعداوي العديد من المناصب في الدولة المصرية، منها المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، كما شغلت منصب. الأمين لعام لنقابة الأطباء بالقاهرة، إضافة إلى عملها طبيبة في المستشفى الجامعي.

تصريحاتها المثيرة للجدل

واشتهرت نوال السعداوي طيلة حياتها بتصريحاتها المثيرة للجدل وهجومها على الدين الإسلامي ورموزه.

ومن أشهر تلك التصريحات أن سبق وأن قالت إن الحج عادة وثنية.

كذلك صرحت بما نصه قبل أعوام “الحجاب تحت رجلي”.

وكانت من أوائل الداعمين للشذوذ الجنسي، كما سبق وأن وصفت الذات الالهية بالأنثى – تعالى الله –

وكانت نوال السعداوي تقول أيضا بتعدد الآلهة، وأنها في الأصل إناث.

وأصرت في تصريحات سابقة لها على أنه من حق المرأة التزوج بأربعة رجال في وقت واحد.

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