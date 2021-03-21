عادت أزمة الفنانة منار اللبنانية مع اسرة المطرب الشعبي المصري الراحل، شعبان عبدالرحيم إلى الواجهة من جديد.

عصام طلب منار للزواج!

وذلك بعد تصريحات جديدة لمنار اللبنانية، كشفت خلالها أن عصام نجل شعبان عبدالرحيم، طلبها للزواج بعدما. اعتذرت لعائلته بعد أزمة الميراث.

وقالت منار اللبنانية في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية: “عصام يحاول دائما التهرب من المشكلة الأساسية حول. حقي في الإرث بأمور أخرى، حينما جئت إلى مصر من أجل إقامة مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة حقي في الميراث تدخل أحد رجال الأعمال. صديق الطرفين، وهدأت الأزمة، واصطحبني لحضور حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم”.

وأشارت منار إلى أنها فوجئت برد فعل “عصام” الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن حقها في الميراث.

أنا موافقة بشرط!

وأضافت: “أقول لعصام أنا موافقة على الزواج منك، ولكن أين ميراثي من ميراث والدك، كما أن مهري غالي، هل تستطيع أن تدفعه، وأنت لم تعط لي ميراثي الذي هو حقي”.

وقالت منار إنها تعرفت على شبعان عبد الرحيم، من خلال مدير أعمالها، وكانت تربطهما علاقة صداقة ومحبة قوية، ولم يربطهما زواج.

وأوضحت منار أن علاقتها بالفنان الراحل بدأت بعد كليب “هتجوز لبنانية” الذي جمعهما، مشيرة إلى أنه انتشرت شائعات حول زواجهما حينها، لكنها نفت ذلك.

حقيقة “شبكة” منار من الفنان الراحل

وتابعت منار: “انتشار تلك الشائعات؛ يعود إلى تقاربنا الكبير، وانتشار صورة لنا يظهر فيها شعبولا وهو يقدم ساعة يد لي، وهذه لم تكن “شَبْكَة” كما أشيع، ولكنها هدية لعيد ميلادي”.

وأكدت منار أنها تواصلت مع محاميها وأخبرها بحقها في الميراث، مشيرة إلى أن عصام هو الذي رفض كلامها بأكمله، وأنها لهذا السبب توجهت إلى مصر للمطالبة بحقها، وحضرت فرح حفيدة شعبان عبدالرحيم تقديرًا وحبًا له.

زفاف حفيدة شعبان عبدالرحيم

وكانت منار اللبنانية قد فاجأت أبناء شعبان عبدالرحيم والحضور بتواجدها في حفل زفاف ابنته، برفقة رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب.

وفور وصول منار اللبنانية إلى قاعة الأفراح المقام بها حفل زفاف إبنة عصام شعبان عبدالرحيم، قابلها بترحاب شديد. قائلًا: “بعد كل ما فعلتيه، لا أستطيع أن أقول لك عودي، أنتي في بلدنا ولذلك تكرمي وتفضلي”.

وبادرت منار بأخذ عصام شعبان عبدالرحيم بالأحضان والقبلات ردًا منها على كلامه، ليكون ما حدث بمثابة إعلان انتهاء الخلاف بينهما. وعودة المياه إلى مجاريها.

أحضان وقبلات ووصلة رقص

وقالت منار لعصام إنها لا يمكن أن تنسى فضل والده الفنان الراحل الفنان الكبير شعبان عبدالرحيم عليها.

وأدت منار وصلة رقص مع عصام وابنته، على أنغام المطرب حمو بيكا الذي كان يحيي الزفاف، في أجواء من السعادة والفرح.

وقالت منار في تصريحات صحفية أثناء تواجدها في حفل الزفاف: “الأزمة انتهت تماما ولا يجب أن أقاضي أبناء شعبان عبدالرحيم. من أجل الميراث؛ لأن والدهم صاحب فضل علي، وفى النهاية هم إخوتي ومن الصعب أن أقف أمامهم”.

نحب الناس مثل والدي

من جانبه، أكد عصام حينها أنه لا يريد الدخول فى صراعات مع أحد، ودائما ما يسعي لمصالحة الجميع مثل والده. مضيفاً: “أنا أسير بنفس. طبع والدي رحمه الله، نحب كل الناس، ولا نكره أحد، ولكن للأسف هي طالبت بالميراث ولا حق لها به. وفي نفس الوقت الأزمة انتهت بقدومها لزفاف ابنتي”.

“مش هاخد حاجة غصب عنكم”

وبدأت الأزمة بعد بث مباشر عبر حساب منار على موقع فيسبوك طالبت فيه بحقها في ميراث شعبان عبد الرحيم.

كما قالت منار حمزة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي. و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

وأشارت منار حمزة في تصريحات أخرى لنفس الموقع إلى أنها تمتلك مستندات رسمية بحصولها على الفيلا الخاصة بشعبان.

كما قالت إن الفنان الراحل كتب لها عقد امتلاك، بجانب جزء بسيط من ممتلكاته الخاصة، وأبلغ بذلك محاميه.

وأكدت منار حمزة أنها لم تكن تعلم بشيء عن الفيلا وهذه الممتلكات، حتى الشهر الماضي، وذلك لتواجدها. في أمريكا خلال العام المنصرم.

ولفتت منار إلى أن المحامي أرسل إليها كافة المستندات التي تثبت حقوقها في تركته.

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