نتنياهو تواجد في الإمارات سرّاً .. مصادر تكشف كذب مسرحية اعتراض الأردن لطائرته!

كشفت مصادر عالية الثقة أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواجد في الإمارات لمدة ثلاثة ايام وغادرها أمس السبت في زيارة سرية.

نتنياهو تواجد في الإمارات .. واعتراض الطائرة “مسرحية”

ونقل المغرد القطري الشهير “بوغانم” عن تلك المصادر قولها إنّ مسرحية اعتراض الاردن لطائرة نتنياهو كانت كذبه منسقة بين الإمارات والأردن وإسرائيل .

مصادر عالية الثقه ..

نتنياهو كان في الامارات لمدة ثلاثة ايام

وغادرها امس في زياره سريه ..

ومسرحية اعتراض الاردن لطائرة نتنياهو

كانت كذبه منسقه بين ..

الامارات والاردن واسرائيل .. — بوغانم (@abughanim73) March 21, 2021

تأجيل للمرة الرابعة

وكان مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي أعلن في الأيام الماضية، عن أن نتنياهو ألغى زيارته للإمارات للمرة الرابعة والتي كانت مقررة، بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن.

وأتى التأجيل الأخير، بعد إلغاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، زيارته للقدس والأقصى بذكرى الإسراء والمعراج، إثر خلاف حول الترتيبات الامنية للزيارة مع الجانب الإسرائيلي.وفق إعلامٍ عبريّ

كما أفادت تقارير إسرائيلية بوصول طائرة أميرية فاخرة من الإمارات إلى مطار بن غوريون قبل أيام. والتي ستقل نتنياهو إلى الإمارات بحال خرجت الزيارة لحيز التنفيذ، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وعقب إلغاء الزيارة في الأسبوع الماضي، تحدث نتنياهو مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورتب الاثنان للقاء قريبا.وفق الاعلام العبريّ

وأكد نتنياهو أنه أتفق مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أن يزور الإمارات قريبا جدا، مشيرا إلى أن الإمارات “ستقوم باستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة بإسرائيل‎”.

3 أيام على الانتخابات الإسرائيلية

وقبل 3 أيام فقط من انتخابات الكنيست التي تجرى للمرة الرابعة في غضون عامين، يوم الثلاثاء المقبل، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في عدة مدن، السبت. مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ39 على التوالي، وفق إعلام عبري.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، أن التظاهرات تركزت في “شارع بلفور” بمدينة القدس، قرب مقر إقامة نتنياهو.

كما شهدت مدن إسرائيلية أخرى تظاهرات ضد نتنياهو، وخاصة تل أبيب وهرتسيليا (وسط) وقيسارية (شمال)‎.

ورفع المتظاهرون لافتات دعت رئيس الوزراء للاستقالة “فورا”، منها: “نتنياهو فشلت.. ارحل”، و”نتنياهو الرائحة أصبحت كريهة.. ارحل”.

وبحسب لقاءات أجرتها “كان”، يتهم المتظاهرون نتنياهو بـ”التورط في قضايا فساد”. ويقولون إنه “يقود إسرائيل نحو الهاوية”، وإنه “أصبح رمزا للعنصرية”.

فيما قدرت صحيفة “هآرتس” العبرية أعداد المتظاهرين بمختلف المدن بعشرات الآلاف.

ولفتت إلى عدد المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس فقط بلغ نحو 20 ألفا.

ومنذ أكثر من 8 شهور، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع للمطالبة باستقالة نتنياهو. على خلفية اتهامه في “قضايا فساد”، وبدعوى سوء إدارة حكومته لأزمة كورونا.

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