نادي رياضي نسائي يثير ضجة واسعة والصدمة بما ارتدته المتدربات “فيديو”

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنادي رياضي مخصص للنساء، ملتزم باللباس الشرعي الإسلامي.

عباءات ونقاب!

ويظهر بالفيديو المتداول ، مجموعة نساء يرتدين عباءات واسعة ونقاب يعطي الوجه كاملاً، وأحذية رياضية.

وتنقلت السيدات بين مختلف الأجهزة الرياضية الموجودة في النادي سواء المشايات الكهربائية، أو الأجهزة الخاصة بتقوية عضلات البطن والأقدام والأذرع وغيرها، بملابسهن الفضفاضة وأحذيتهن الرياضية.

ولم يتبين في أي بلد تم التقاط هذا الفيديو، ولكن لافتة النادي كتب عليها نادي رياضي صومالي.

مقطع متداول لنادي "رياضي نسائي" ملتزم باللباس الشرعي. pic.twitter.com/3TyBnWgUWP — WHR (@whrumor) March 20, 2021

مغردون يتفاعلون

وأثار الفيديو ضجة واسعة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورجح معظمهم أن يكون مجرد تمثيل، أو استهزاء بالحجاب الإسلامي.

وجاء في التعليقات ما كتبه أحدهم: “ما اظن صحيح مستحيل اعتقد استهزاء بالحجاب مو اكثر”.

ما اظن صحيح مستحيل اعتقد استهزاء بالحجاب مو اكثر — نوره (@NouraUwU) March 20, 2021

وكتبت أخرى: “نادي كله نساء يتغطون من بعض ليه؟ يالله انك لا تكتمنا”.

نادي كله نساء يتغطون من بعض ليه؟ يالله انك لا تكتمنا — srq (@srq41) March 20, 2021

وسخرت أخرى بتعليقها قائلة: ” المفروض يفتحوا مستشفى قدامه عشان يطلعوا وياخذوا اكسجين على طول”.

المفروض يفتحوا مستشفى قدامه عشان يطلعوا وياخذوا اكسجين على طول — ستروبيري♀| TWICE’s gf (@twicdel) March 20, 2021

وأشار آخر إلى أن الدين الإسلامي ليس بهذا التشدد، وكتب: ” لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، حنا ما منعناهم بس طالما مافي شي يستدعي انهم يتنقبو ماله داعي فعلهم ويعطي فكرة ان الإسلام متشدد وفارضها علينا بكل مكان”.

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، حنا ما منعناهم بس طالما مافي شي يستدعي انهم يتنقبو ماله داعي فعلهم ويعطي فكرة ان الإسلام متشدد وفارضها علينا بكل مكان — ٰٰ (@7Xii7lr) March 20, 2021

ووافقه الرأي آخر، وعلق: ” اول شي تقدر تلتزم باللباس الشرعي بس بدون هذا التكلف ولبس النقاب يعني النادي نادي نساء ثانياً اذا بنجي للشرع ليه مصورينهم وهم يسوون رياضه ثالثًا بعد اذا كان النادي بيلتزم بالشرع كان ما حط موسيقى”.

اول شي تقدر تلتزم باللباس الشرعي بس بدون هذا التكلف ولبس النقاب يعني النادي نادي نساء ثانياً اذا بنجي للشرع ليه مصورينهم وهم يسوون رياضه ثالثًا بعد اذا كان النادي بيلتزم بالشرع كان ما حط موسيقى — رنــد أيمــن🌴 (@_ra_s_n) March 20, 2021

الحسا تركض

وسبق أن حدث هذا المشهد عام 2018، حين شارك عدد من الفتيات السعوديات في ماراثون “الحسا تركض”.

وقد اشتُرط للمشاركة النسائية في الماراثون حينها الالتزام بالضوابط الشرعية، حيث ارتدت الفتيات العباءة والحجاب، فيما سجَّلت نحو 2000 فتاة خلال ساعات من فتح باب التسجيل، لتقوم اللجنة المنظمة بإغلاق باب التسجيل.

وحصلت حينها الشابة مزنة النصار على المركز الأول، في أول سباق يقام بالمملكة، وذلك بعد تخطيها 3 كيلومترات، متنافسة مع أكثر من 1500 فتاة خلال 15 دقيقة.

وتفوقت بذلك على الأميركية آندا جويس، والتايوانية سانغ سونغ.

وذكرت وسائل إعلام محلية آنذاك أن السعودية تعتزم إقامة أول ماراثون نسائي رسمي للعداءات السعوديات.

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