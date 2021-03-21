نادي رياضي نسائي
نادي رياضي نسائي
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نادي رياضي نسائي يثير ضجة واسعة والصدمة بما ارتدته المتدربات “فيديو”

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنادي رياضي مخصص للنساء، ملتزم باللباس الشرعي الإسلامي.

عباءات ونقاب!

ويظهر بالفيديو المتداول ، مجموعة نساء يرتدين عباءات واسعة ونقاب يعطي الوجه كاملاً، وأحذية رياضية.

وتنقلت السيدات بين مختلف الأجهزة الرياضية الموجودة في النادي سواء المشايات الكهربائية، أو الأجهزة الخاصة بتقوية عضلات البطن والأقدام والأذرع وغيرها، بملابسهن الفضفاضة وأحذيتهن الرياضية.

ولم يتبين في أي بلد تم التقاط هذا الفيديو، ولكن لافتة النادي كتب عليها نادي رياضي صومالي.

مغردون يتفاعلون

وأثار الفيديو واسعة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورجح معظمهم أن يكون مجرد تمثيل، أو استهزاء بالحجاب الإسلامي.

وجاء في التعليقات ما كتبه أحدهم: “ما اظن صحيح مستحيل اعتقد استهزاء بالحجاب مو اكثر”.

وكتبت أخرى: “نادي كله نساء يتغطون من بعض ليه؟ يالله انك لا تكتمنا”.

وسخرت أخرى بتعليقها قائلة: ” المفروض يفتحوا مستشفى قدامه عشان يطلعوا وياخذوا اكسجين على طول”.

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وأشار آخر إلى أن الدين الإسلامي ليس بهذا التشدد، وكتب: ” لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، حنا ما منعناهم بس طالما مافي شي يستدعي انهم يتنقبو ماله داعي فعلهم ويعطي فكرة ان الإسلام متشدد وفارضها علينا بكل مكان”.

ووافقه الرأي آخر، وعلق: ” اول شي تقدر تلتزم باللباس الشرعي بس بدون هذا التكلف ولبس النقاب يعني النادي نادي نساء ثانياً اذا بنجي للشرع ليه مصورينهم يسوون رياضه ثالثًا بعد اذا كان النادي بيلتزم بالشرع كان ما حط موسيقى”.

الحسا تركض

وسبق أن حدث هذا المشهد عام 2018، حين شارك عدد من الفتيات السعوديات في ماراثون “الحسا تركض”.

وقد اشتُرط للمشاركة النسائية في الماراثون حينها الالتزام بالضوابط الشرعية، حيث ارتدت الفتيات العباءة والحجاب، فيما سجَّلت نحو 2000 فتاة خلال ساعات من فتح باب التسجيل، لتقوم اللجنة المنظمة بإغلاق باب التسجيل.

وحصلت حينها الشابة مزنة النصار على المركز الأول، في أول سباق يقام بالمملكة، وذلك بعد تخطيها 3 كيلومترات، متنافسة مع أكثر من 1500 فتاة خلال 15 دقيقة.

وتفوقت بذلك على الأميركية آندا جويس، والتايوانية سانغ سونغ.

وذكرت وسائل إعلام محلية آنذاك أن السعودية تعتزم إقامة أول رسمي للعداءات السعوديات.

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