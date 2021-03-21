“شاهد” الحارس المغربي ياسين بونو يصنع التاريخ مع إشبيلية بعد هدفه في الوقت القاتل

في مواصلة تألق أسد الأطلس المغربي الملفت يوماً بعد يوم للحارس المغربي “ياسين بونو” 29 عاماً. مع فريق إشبيلية الإسباني. بعد إنقاذ الفريق من الخسارة. وتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة. أمام منافسه بلد الوليد.

هدف التعادل من ياسين بونو 🔥 pic.twitter.com/LqTCCUwc0C — Adel_koke (@Adel_koke) March 20, 2021

ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول هدف له في مسيرته الاحترافية مع الأندية الأوروبية ومنتخب بلاده المغرب. كما بات أول لاعب عربي كحارس في الدوريات الخمس الكبرى.

الحارس الأول

كما وأصبح الحارس الأول بهدفه الرائع بعد تمريرة خاطفة من وسط الزحام ليسجلها اللاعب المغربي ياسين بونو على يمين مرمى شباك منافسه بلد الوليد. من وسط زحام المدافعين. ليصبح بذلك الهدف الأول كحارس في الليغا الإسبانية. يسجل في منافسات الموسم الجاري.

المغربي ياسين بونو هذه الموسم : -12 كلين شيت في الدوري الإسباني هذا الموسم . – سجل هدف لـ اشبيلية في الدقيقة 94 🤩 – أكثر حارس في تاريخ اشبيلية محافظًة على نظافة شباكه ( 570) دقيقة . pic.twitter.com/iK0AVc25VB — ICN (@Pll_live) March 21, 2021

تفاصيل المباراة

وشهد اللقاء السيطرة والاستحواذ من قبل الفريقين على أرضية الملعب طيلة زمن المباراة. لينجح فريق بلد الوليد قبل نهاية أحداث الشوط الأول من إحراز هدف التقدم عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. لينجح في تسجيل الهدف في الدقيقة ال 44 من المباراة.

هدف التعادل في الوقت القاتل

وكما استطاع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من إضافة هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة الأخيرة ال93.

🎥 ياسين بونو ينقذ اشبيلية عندما يكون الحارس اكثر من كونه نصف الفريق ❤️ pic.twitter.com/pVw4DEE0fo — E P L W O R L D (@EPLworld) March 21, 2021

قبل نهاية مجريات اللقاء بين كلا المنافسين. لينجح في إخراج الفريق من الخسارة. وخطف نقطة ثمينة في ملاحقة الكبار على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

انضمام الحارس بونو إلى إشبيلية

وقد انضم حارس المنتخب المغربي ياسين يونو إلى صفوف فريق إشبيلية “الأندلسي” في الرابع من شهر يوليو /تموز 2020م. كحارس أساسي في الفريق، قادماً من صفوف فريق متصدر “الليغا” الإسبانية أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” خلال الموسم الجاري.

ياسين بونو التاريخي..

أول حارس مرمى يسجل هدفاً لإشبيلية بمباريات الدوري الإسباني pic.twitter.com/lMg7Jm8DeU — MaJid 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@Abdlamejid1) March 21, 2021

كما أن عقده مع فريق إشبيلية سينتهي في عام 2024م. الذي ما زال يقدم الأداء الرائع في صفوف الفريق.

من خلال صمود شباكه دون تلقي الأهداف لمدة 557 دقيقة. متجاوزاً الرقم القياسي لأسطورة الفريق بيتو. الذي قد وصل 516 دقيقة والذي سجله في عام 2015م.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

ياسين بونو أول حارس مرمى عربي يسجل في الدوريات الخمسة العالمية بعد هدفه في بلد الوليد ⚽💪 pic.twitter.com/z6I3Kaon2x — Koora (@Kooraspo) March 21, 2021

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في إطار استعداد الليلة لمواجهة ريال سوسيداد.

إشبيلية والترتيب الرابع

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

ليفانتي وبلباو في ترتيب الدوري

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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