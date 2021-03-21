سعوديون يسخرون من نسرين طافش بسبب ما قالته عن قبيلة “العنزي”!

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن أصولها السعودية.

أصولي سعودية!

وقالت نسرين طافش في حديث مع الإعلامي بلال العربي عبر برنامجه Be my guest: “ولدت في بلد وعشت في بلد وأمي من بلد وأبي من بلد فإلى أي البلدان أنتمي وعن أي البلدان أدافع ؟”.

وأضافت نسرين طافش: “أنا سورية وفلسطينية وجزائرية وعندي أصول سعودية وجذور مغربية من طرف والدتي، لأن والدتها مغربية”.

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قبيلة العنزي

وعلى الرغم من أن نسرين طافش لم تحدد جذورها السعودية، إلا أن حسابات تعنى بأخبار المشاهير، نقلت عنها قولها إن أصولها من قبيلة العنزي.

النجمة نسرين طافش عبر بث مباشر :

انا اصولي سعودية من قبيلة العنزي

By @al3almy_2000 pic.twitter.com/lYkvKYMcNL — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) March 20, 2021

وأثار التصريح سخريةً بين المغردين، فكتب أحدهم: ” تنسب حالها حسب المصحلة للشعوب العربية ،اذكر مرة نسبت حالها للأمزيغ بالجزائر وعاد هي قرباطية مو معروف اصلها”.

تنسب حالها حسب المصحلة للشعوب العربية ،اذكر مرة نسبت حالها للأمزيغ بالجزائر وعاد هي قرباطية مو معروف اصلها https://t.co/T9LT8JY3Ev — عاطف العثمان Atif📷 (@atif781Osman) March 21, 2021

واتهمت أسماء ابراهيم الفنانين بمحاولة تملق السعوديين، وكتبت: ” كل الفنانين صارو بقدرة قادر سعوديين عنوز وشمر يا حليلهم!! اقول اهجدي بس ولا عاد تتلزقون فينا فارقو بالله”.

كل الفنانين صارو بقدرة قادر سعوديين عنوز وشمر يا حليلهم ..!!

اقول اهجدي بس ولا عاد تتلزقون فينا

فارقوو بالله https://t.co/JNoKhz6ROG — أسماء بنت ابراهيم 🇺🇦 (@NHTdKIgH03CL9ft) March 21, 2021

كما وافقتها الرأي أخرى، وكتبت: “كل من أراد أن يشتهر قال اصولي سعودية”.

كل من بغى يشتهر قال اصولي سعودية https://t.co/WII5DI6AFC — بنت نجد 2🕊️🇸🇦 (@Bent_Najed111) March 20, 2021

وسخرت هيام من نسرين طافش وكتبت: ” حتى شيلاء سبت طلعت عتيبية شيبانية، جميع المشهورات الآن طلع أصلهم سعودي”.

حتى شيلا سبت طلعت عتيبيه شيبانيه

جميع المشهورات الآن طلع أصلهم سعودي 😂😂😂 https://t.co/4jefe2ruQS — هيام (@H5i5a7) March 20, 2021

كما علقت أخرى: ” صارت موضة حتى الأجانب والأجنبيات صاروا يعرفون اللعبة وقاموا ينسبون أنفسهم للقبائل عشان الشهرة وكسب المال وبعضهم للحصول على الجنسية”.

صارت موضة حتى الأجانب والأجنبيات صاروا يعرفون اللعبة وقاموا ينسبون أنفسهم للقبائل عشان الشهرة وكسب المال وبعضهم للحصول على الجنسية https://t.co/yk7d3d691H — نوستا (@qaisailan) March 20, 2021

نسرين طافش تفكر بتحليل DNA!

وسبق أن صرحت نسرين طافش بأنها تفكر جديًّا في إجراء تحليل “دي إن إيه” لمعرفة حقيقة أصولها العربية بدقة.

وأوضحت نسرين طافش حينها في لقاء عبر قناة “رؤيا” أن أصولها العربية تجمع بين أكثر من دولة، لذلك تعتبر أن لها الحق في العديد من الدول العربية وتشعر بالحيادية تجاههم.

كما أضافت حينها: “أنا بحب هذه الفكرة، إنه أنا من هذا الخليط اللي بيعطيني المزيد من التسامح وعدم الانحياز لدولة على حساب دولة، بحس إلي حصة في مصر والأردن ولبنان والإمارات وحصة بكل مكان خلقه الله”.

ظهور مثير في بلاد الحرمين

وكانت نسرين طافش قد أثارت الجدل قبل أيام بالصور التي نشرتها من عاصمة السعودية الرياض، حيث كانت ترتدي العباءة والحجاب، ولكن مع مكياج صارخ وخصلات شعرها ظاهرة من الحجاب.

من زيارتي للمملكة العربية السعودية الحبيبة تحية لهذا الشعب الطيب و المحب و الأرض الغالية الطاهرة #السعودية #الرياض #نسرين_طافش pic.twitter.com/gHgW6ax5XO — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) March 14, 2021

كما علقت “نسرين طافش” على الصور التي نشرتها على حسابها في “تويتر”: ”من زيارتي للمملكة العربية السعودية. الحبيبة تحية لهذا الشعب الطيب والمحب والأرض الغالية الطاهرة”.

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