السعوديون يسخرون من نسرين طافش
السعوديون يسخرون من نسرين طافش
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سعوديون يسخرون من نسرين طافش بسبب ما قالته عن قبيلة “العنزي”!

كتب وطن
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أثارت الفنانة السورية طافش، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن أصولها السعودية.

أصولي سعودية!

وقالت نسرين طافش في حديث مع الإعلامي بلال العربي عبر برنامجه  Be my guest: “ولدت في بلد وعشت في بلد وأمي من بلد وأبي من بلد فإلى أي البلدان أنتمي وعن أي البلدان أدافع ؟”.

وأضافت نسرين طافش: “أنا سورية وفلسطينية وجزائرية وعندي أصول سعودية وجذور مغربية من طرف والدتي، لأن والدتها مغربية”.

 

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قبيلة العنزي

وعلى الرغم من أن نسرين طافش لم تحدد جذورها السعودية، إلا أن حسابات تعنى بأخبار المشاهير، نقلت عنها قولها إن أصولها من قبيلة العنزي.

وأثار التصريح سخريةً بين المغردين، فكتب أحدهم: ” تنسب حالها حسب المصحلة للشعوب العربية ،اذكر مرة نسبت حالها للأمزيغ بالجزائر وعاد هي قرباطية مو معروف اصلها”.

واتهمت أسماء ابراهيم الفنانين بمحاولة تملق السعوديين، وكتبت: ” كل الفنانين صارو بقدرة قادر سعوديين عنوز وشمر يا حليلهم!! اقول اهجدي بس ولا عاد تتلزقون فينا فارقو بالله”.

كما وافقتها الرأي أخرى، وكتبت: “كل من أراد أن يشتهر قال اصولي سعودية”.

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وسخرت هيام من نسرين طافش وكتبت: ” حتى شيلاء سبت طلعت عتيبية شيبانية، جميع المشهورات الآن طلع أصلهم سعودي”.

كما علقت أخرى: ” صارت موضة حتى الأجانب والأجنبيات صاروا يعرفون اللعبة وقاموا ينسبون أنفسهم للقبائل عشان الشهرة وكسب المال وبعضهم للحصول على الجنسية”.

نسرين طافش تفكر بتحليل DNA!

وسبق أن صرحت نسرين طافش بأنها تفكر جديًّا في إجراء تحليل “دي إن إيه” لمعرفة حقيقة أصولها العربية بدقة.

وأوضحت نسرين طافش حينها في لقاء عبر قناة “رؤيا” أن أصولها العربية تجمع بين أكثر من دولة، لذلك تعتبر أن لها الحق في العديد من الدول العربية وتشعر بالحيادية تجاههم.

كما أضافت حينها: “أنا بحب هذه الفكرة، إنه أنا من هذا الخليط اللي بيعطيني المزيد من التسامح وعدم الانحياز لدولة على حساب دولة، بحس إلي في مصر والأردن ولبنان والإمارات وحصة بكل مكان خلقه الله”.

ظهور مثير في بلاد الحرمين

وكانت نسرين طافش قد أثارت الجدل قبل أيام بالصور التي نشرتها من عاصمة السعودية ، حيث كانت ترتدي العباءة والحجاب، ولكن مع مكياج صارخ وخصلات شعرها ظاهرة من الحجاب.

كما علقت “نسرين طافش” على الصور التي نشرتها على حسابها في “تويتر”: ”من زيارتي للمملكة العربية السعودية. الحبيبة تحية لهذا الشعب الطيب والمحب والأرض الغالية الطاهرة”.

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