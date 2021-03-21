رغد صدام حسين توجه رسالة للعراقيين في ذكرى العدوان وتكشف عن “هدف لن تتنازل عنه”

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة ذكرى “العدوان” على العراق.

ونشرت رغد صدام حسين، رسالة موجهة إلى الشعب العراقي على صفحتها في “تويتر” بمناسبة ذكرى “العدوان على العراق العظيم”.

غربان غطت السماء

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل: “غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة لكننا لم ننسى بأن الأمل بالله أكبر”.

وأضافت: “راجع (العراق) بإذن الله وبقوة… وكما نطمح بهمة الأبطال”.

وقالت “هذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، لن نقبل لها. أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها. ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين”.

وأكدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل أنها لن تخيب ظن العراقيين بها و”سنعمل معا كي ينهض العراق ليعود منارة للعالم وسنعطي دروسا في العز. والإنسانية ونشفي العراق من كل الأمراض التي أصابته مع كل مرحلة، والأصعب مرحلة الاحتلال (الأمريكي)”.

ونوهت رغد غلى أنها ترى العراق منارة للعالم وأن تلك ليست أمنيه فقط بل هو هدف “لن أتنازل عنه ما حييت… بسند من الله. ولن تغير قوة هدفنا وضعوا يقينكم بالله عاليا”.

الغزو الامريكي للعراق

والجدير بالذكر أن الغزو الأمريكي للعراق بدأ في 20 مارس 2003، من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأطاح الغزو بحكومة صدام حسين ومع ذلك، فقد استمر الصراع في الكثير من أوقات العقد المقبل على أنه تمرد وظهرت معارضة لقوات الاحتلال وحكومة ما بعد الغزو العراقية. حسب ويكبيديا

قتل ما يقدر بنحو 151,000 إلى 600,000 عراقي أو أكثر في 3–4 سنوات الأولى من الصراع.

وأعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من البلاد في عام 2011 لكن عادت وشاركت في 2014 على رأس ائتلاف جديد; واستمر التمرد والصراع المسلح الأهلي.

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