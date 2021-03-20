قبيلة القحطاني تعلن براءتها من هند
قبيلة القحطاني تعلن براءتها من هند
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هند القحطاني تثير الجدل بأول فيديو بعد وفاة والدها وتكشف ما فعله أمير سعودي لعائلتها!

كتب وطن
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أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بأول ظهور  لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد وفاة والدها.

الموت علينا محتوما

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، لم تظهر وجهها خلاله، وقامت بتصوير حديقة منزلها. بينما كانت تقول: “يا من يعز علينا أن نفارقهم ووجداننا، وكل شيء بعدكم عدم، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى”.

وتابعت هند القحطاني: “الموت علينا حتما محتوما يأخذ منا أهالينا وأعزائنا، فقدنا عزيز على قلوبنا ولكنه لا يغلي على. ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهنا الصبر والسلوان”.

هند تشكر أمير عسير

ووجهت القحطاني الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء لها ودعمها، مضيفة: “أخص بالشكر لأمير منطقة عسير. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن على تقديمه واجب العزاء لأسرتي في خميس مشيط، ومن ذلك اهتمامه بوالدي وزيارته له عدة مرات باستمرار قبل وفاته”.

وتعرضت هند لهجوم المتابعين الذين رأوا أن طريقة حديثها إذاعية، وأنها تسعى  فقط لحصد المزيد من المشاهدات. والمتابعين من أجل الشهرة وعمل الإعلانات.

طليق هند القحطاني يعزيها

هذا وقد تصدر هاشتاج طليق هند القحطاني يعزيها، قبل أيام التريند الأكثر تداولاً في السعودية، وذلك بعد انتشار. فيديو لشاب قال مغردون إنه يعود لطليق الناشطة السعودية الشهيرة هند القحطاني.

ويقول الشاب بالفيديو المتداول”: “مرحبا حبايبي، توني أدري عن وفاة والد هند. وحبيت أعزيها. وأقولها عظم الله أجرك”.

وتابع الشاب: “نحن موجودين لأجلك، أكون لك أخ وأكون لك أب وأكون لك زوج لو تريدين، وسأكون لك عون وفرعون. وعظم الله أجرك ياهند، هم السابقون ونحن اللاحقون”.

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ولم يذكر الشاب في كلامه ما يدل على أنه طليق هند القحطاني، كما أنه يبدو في عمر معاذ ابنها الأكبر، ما جعل. المغردون يشككون في حقيقة الأمر.

باسل المطيري

بينما أكدت حسابات محلية شهيرة أن الشاب يدعى باسل المطيري، وقام برفع الهاشتاج بنفسه للترويج لحسابه، وليس حقاً طليق هند .

 

وفاة والد هند القحطاني

هذا وأعلنت هند الاثنين الماضي عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق. “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من هوية والد هند القحطاني الذي اتضح أنه إمام مسجد، وخطيب، وقائد مدرسة سابقاً.

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