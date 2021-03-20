أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بأول ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد وفاة والدها.

الموت علينا محتوما

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، لم تظهر وجهها خلاله، وقامت بتصوير حديقة منزلها. بينما كانت تقول: “يا من يعز علينا أن نفارقهم ووجداننا، وكل شيء بعدكم عدم، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى”.

وتابعت هند القحطاني: “الموت علينا حتما محتوما يأخذ منا أهالينا وأعزائنا، فقدنا عزيز على قلوبنا ولكنه لا يغلي على. ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهنا الصبر والسلوان”.

هند تشكر أمير عسير

ووجهت القحطاني الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء لها ودعمها، مضيفة: “أخص بالشكر لأمير منطقة عسير. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على تقديمه واجب العزاء لأسرتي في خميس مشيط، ومن قبل ذلك اهتمامه بوالدي وزيارته له عدة مرات باستمرار قبل وفاته”.

وتعرضت هند لهجوم المتابعين الذين رأوا أن طريقة حديثها إذاعية، وأنها تسعى فقط لحصد المزيد من المشاهدات. والمتابعين من أجل الشهرة وعمل الإعلانات.

طليق هند القحطاني يعزيها

هذا وقد تصدر هاشتاج طليق هند القحطاني يعزيها، قبل أيام التريند الأكثر تداولاً في السعودية، وذلك بعد انتشار. فيديو لشاب قال مغردون إنه يعود لطليق الناشطة السعودية الشهيرة هند القحطاني.

ويقول الشاب بالفيديو المتداول”: “مرحبا حبايبي، توني أدري عن وفاة والد هند. وحبيت أعزيها. وأقولها عظم الله أجرك”.

وتابع الشاب: “نحن موجودين لأجلك، أكون لك أخ وأكون لك أب وأكون لك زوج لو تريدين، وسأكون لك عون وفرعون. وعظم الله أجرك ياهند، هم السابقون ونحن اللاحقون”.

ولم يذكر الشاب في كلامه ما يدل على أنه طليق هند القحطاني، كما أنه يبدو في عمر معاذ ابنها الأكبر، ما جعل. المغردون يشككون في حقيقة الأمر.

باسل المطيري

بينما أكدت حسابات محلية شهيرة أن الشاب يدعى باسل المطيري، وقام برفع الهاشتاج بنفسه للترويج لحسابه، وليس حقاً طليق هند .

#طليق_هند_القحطاني_يعزيها هاشتاق مرفوع بفيديو ترويجي لحساب شاب يعزي هند القحطاني، وليس طليقها. pic.twitter.com/W7MyDWXm0z — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 17, 2021

#طليق_هند_القحطاني_يعزيها باسل المطيري مصدق نفسه مشهور اصلا هند ما تبحث عن شكله النصاب …

ادفع المبلغ الي سحبته علي ي باسل … pic.twitter.com/ruzpBvaCCX — رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) March 17, 2021

وفاة والد هند القحطاني

هذا وأعلنت هند الاثنين الماضي عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق. “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من هوية والد هند القحطاني الذي اتضح أنه إمام مسجد، وخطيب، وقائد مدرسة سابقاً.

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