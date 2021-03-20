إهمال الأهل أم خيانة الخادمة؟.. نهاية مأساوية لطفلة في الكويت لم تبلغ العامين والسلطات تحقق

نشرت وسائل إعلام كويتية تفاصيل حادث مأساوي نتج عنه وفاة طفلة في الكويت لم تبلغ العامين بع، حيث غرقت في “سطل” ماء داخل شقة ذويها. فيما اتهم الأهل الخادمة بقتلها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية فقد توفيت طفلة كويتية تبلغ عاما ونصف العام غرقا داخل شقة ذويها في منطقة العدان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن والد الطفلة ذكر بإفادته أن خادمته الإثيوبية قدمت إلى الصالة وهي تحمل. الطفلة بيدها وأبلغته. أنها وجدتها غارقة في «سطل».

فقام ابوها على الفور بإسعافها إلى مستوصف المنطقة وهناك أخضعت لمحاولات إنعاش دون جدوى.

اتهامات للخادمة

المصدر الأمني كشف للصحيفة الكويتية أيضا بأن رجال مباحث مخفر العدان تحفظوا على الخادمة بعدما اتهمها والد الطفلة بأنها وراء الوفاة.

كما لفت إلى أنها ستخضع للتحقيق بغية التأكد من وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه قبل اتخاذ الإجراءات. القانونية اللازمة.

إلى ذلك أضاف المصدر ذاته أن الخادمة ذكرت بأقوالها الأولية أنها كانت قد تركت «السطل» داخل دورة المياه حتى زحفت إليه الطفلة وقفزت إلى داخله.

مدعية أنها وجدتها بوضعية مقلوبة أي رأسها بأسفل «السطل» ورجليها في الخارج.

كما أشار المصدر لـ”الأنباء” إلى أن رجال المباحث عاينوا وجود «السطل» على وضعيته.

ما يرجح عدم صحة ادعاء الخادمة، إذ إن روايتها بشأن قفز الطفلة إلى داخله تستوجب تحركه عن موضعه. وسقوطه على جانبه.

كما لفت المصدر في نفس الوقت إلى أن هذا ليس دليلا قاطعا على تورطها، حيث أن التحقيق معها سيكشف. حقيقة الواقعة.

انتحار وافدة شنقاً في الكويت

وضمن سياق الحوادث في الكويت، فقد شهدت منطقة الواحة يوم أمس واقعة انتحار جديدة، وفق صحيفة الأنباء.

وجاء ذلك حينما أقدمت خادمة على الانتحار شنقا داخل منزل كفيلها.

ومن المقرر فتح تحقيق في الواقعة وجرى تسجيل قضية انتحار وبتصنيف جنايات.

ونقلت “الأنباء” عن مصدر أمني أن مواطنا في العقد الخامس أبلغ عمليات الداخلية أنهم افتقدوا وجود الخادمة. داخل منزلهم في الواحة.

ولدى محاولة التواصل معها هاتفيا لم ترد ليتم الانتقال الى غرفة من الألمنيوم تقيم بها.

كما تبين أنها أقدمت على الانتحار بأن علقت حبلا في سقف الغرفة ووضعت الطرف الآخر حول رقبتها.

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