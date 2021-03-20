“فيها حاكم عادل لا يظلم عنده أحد”.. ناصر الدويلة يكشف عن الدولة التي استقر فيها بعد هجرته

كشف النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، السياسي ناصر الدويلة، عن الجهة التي قرر الاستقرار فيها بعد رحيله عن الكويت قبل عدة أيام.

حاكماً لا يظلم عنده أحد

وقال الدويلة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “يسأل الكثير من الاخوة عن الوجهة التي توجهت لها في منفاي الاختياري”.

وأضاف الدويلة: “الواقع كانت تركيا هي الخيار الامثل لجميع الاحرار فهي بلد الحرية وفيها حاكم عادل لا يظلم عنده أحد. ودولة تستند إلى إرث تاريخي في إدارة الأمم. ونهجها حصيف في العلاقات الدولية وشعبها مسلم مضياف لذلك نزلت بلد أردوغان”.

يسأل الكثير من الاخوة عن الوجهة التي توجهت لها في منفاي الاختياري والواقع كانت تركيا هي الخيار الامثل لجميع الاحرار فهي بلد الحرية و فيها حاكم عادل لا يظلم عنده احد ودولة تستند الى ارث تاريخي في ادارة الامم و نهجها حصيف في العلاقات الدولية وشعبها مسلم مضياف لذلك نزلت بلد اردوغان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 20, 2021

تركيا تحملت المسؤولية التاريخية

وأضاف الدويلة: “تحملت تركيا مسؤولية تاريخية في نصرة الشعب السوري وآوت ما يقارب اربعة ملايين سوري. وفتحت لهم سبل العيش الكريم رغم الحرب الاقتصادية الشرسة عليها”.

وتابع: “كما تستقبل تركيا مئات الالوف من العالم الاسلامي وكأن روح الدولة العثمانية العظيمة هي التي توجه سياسات تركيا الحديثة فهي مثابة للمسلمين”.

تحملت تركيا مسؤولية تاريخية في نصرة الشعب السوري و آوت ما يقارب اربعة ملايين سوري و فتحت لهم سبل العيش الكريم رغم الحرب الاقتصادية الشرسه عليها كما تستقبل تركيا مئآت الالوف من العالم الاسلامي وكأن روح الدولة العثمانيه العظيمه هي التي توجه سياسات تركيا الحديثه فهي مثابة للمسلمين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 20, 2021

الرحيل عن أرض الكويت الغالية

وفي وقت سابق، أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، عن هجرته لخارج الكويت، مرجعاً ذلك إلى المضايقات والملاحقات القضائية التي طالته خلال الفترة الماضية.

وقال الدويلة، وفق مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية ورصدته “وطن”: “من أرض الكويت الغالية ومطارها. الدولي أغادر البلاد واسأل الله أن يكون لي عوداً قريبا باذن الله في حال أحسن من هالحال”.

كلمتي الوداعيه الى الشعب الكويتي و اسأل الله ان يهدي اسرة الحكم للخير و يجنب حضرة صاحب السمو البطانة الفاسدة و يهديه للرشد و الفلاح pic.twitter.com/7eiUp0b1a3 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 17, 2021

وأضاف الدويلة: “أنا خرجت من الكويت بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية أكثر من مرة احلت للقضاء. دخلت السجن ودفعت غرامات والأمر مستمر”.

وتابع: “بالتالي أصد وجهي عن الربع واضح أنه مو طايقيني وراح اطلع في أرض الله الواسعة وأتمنى أن يحفظ الله الكويت وشعبها”.

رسالة لجميع أهل الكويت

كما أكمل: “أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تكون مواطنين صالحين وحافظوا على بلدكم ومكتسباتكم ودستوركم. وحقوقكم وحرياتكم”.

واستكمل: “هذه فترة من فترات الزمن لا بد أن تنتهي وستعود الحياة لأفضل مما كانت عليه”.

ناصر الدويلة والنيابة العامة

وفي تغريدة أخرى، قال الدويلة: “لم تنتهي النيابة العامة من رفع القضايا ضدي ولم يكفها صدور احكام بالسجن. علي ولا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات وكفالات وغيرها”.

كما أضاف: “واليوم أنا قررت أن أغادر الكويت نأيًا بنفسي عن الأذى وفي الأرض منأً للكريم عن الأذى وفيها لمن رام الغنى متحول. مع السلامة والله يحفظ الكويت وشعبها”.

لم تنتهي النيابة العامة من رفع القضايا ضدي ولم يكفها صدور احكام بالسجن علي و لا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات و كفالات و غيرها و اليوم انا قررت ان اغادر الكويت نأيًا بنفسي عن الاذى

وفي الارض منأً للكريم عن الاذى

و فيها لمن رام الغنى متحول

مع السلامه والله يحفظ الكويت وشعبها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 17, 2021

قضايا سابقة

وفي وقت سابق، أثار السياسي الكويتي البارز حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد حديثه عن تجارب القضايا. التي تعرض لها في مسيرته السياسية.

وقال الدويلة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر ورصدتها (وطن)، بعدما أعلن عن استدعاء الأمن له قبل يومين. بأنه وصل من عمره خمسة وستون عاما.

وتابع:” قدمت خمسة عشر مرة للقضاء بتهم أمن دولة، وكل تهمة أحضر فيها أمام النيابة وأول درجة والاستئناف. والتمييز وادفع كفالات. وغرامات وتعهدات حتى ارهقت”.

كما تابع البرلماني الكويتي السابق: “عندما ظننت أنني تجاوزت تلك القضايا ودخلت السجن ودفعت الغرامات اتهمتني النيابة من جديد”.

استدعاء أمن الدولة

يشار إلى أنه قبل عدة أيام قال السياسي البارز ناصر الدويلة، إن محكمة أمن الدولة في الكويت استدعته للتحقيق. في قضية جديدة، لا يعرف عنها أية تفاصيل. حسب قوله.

كما أضاف الدويلة في تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”:” سأطلب من المحكمة امهالي وقتاً لأقرأ الاتهام والوقائع حتى اعد دفاعي. وبلا شك انني اواجه سلسلة من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس اي انسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث “.

براءة الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أيدت محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية. وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات. من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك