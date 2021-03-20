في مباراة ستشهد القوة والإثارة بين فريق برشلونة ومنافسه ريال سوسيداد في منافسات الأسبوع ال28 من الدوري الإسباني “الليغا”. لدرجة الأولى الممتاز.

ويسعى فريق برشلونة إلى مواصلة انتصاراته في الدوري وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد في تقليص الفارق إلى ثلاثة نقاط. رغم صعوبة المهمة.

مع متصدر الدوري أتلتيكو مدريد “البلانكوس”. فهل سينجح برشلونة في انتزاع الترتيب الثاني من الترتيب وتقليص الفارق مجدداً مع المتصدر مرة أخرى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين المنافسين على ملعب “أنويتا. مساء اليوم الأحد. حيث ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين. والكويت. وعمان. واليمن. والعراق.

كما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

وكما ستبث المواجهة الصعبة بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات الدوري الإسباني 2020-2021م.

وستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

كما وسيعلق المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي على مجريات اللقاء بين الفريقين. العامل في شبكة قنوات “بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال سوسيداد الإسباني، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

#RealSociedadBarça squad 1 ter Stegen

2 Dest

4 R. Araujo

5 Sergio

7 Griezmann

8 Pjanić

9 Braithwaite

10 Messi

11 O. Dembélé

12 Riqui Puig

13 Neto

15 Lenglet

16 Pedri

17 Trincão

18 Jordi Alba

19 Matheus

21 F. de Jong

23 Umtiti

24 Junior

27 Ilaix

28 O. Mingueza

36 Arnau Tenas — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

أما في مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

غياب الإسباني بيكيه

كما وسيغيب المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. عن تلك المواجهة أمام منافسه ريال سوسيداد. بعد تعرضه للإصابة في مواجهة فريق برشلونة أم إشبيلية في قمة ديربي الإسباني. التي حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

✅ Full focus on Sunday’s clash.

✅ Try to play our game.

✅ All out for victory!#RealSociedadBarça | #AurreraReala — Real Sociedad (@RealSociedadEN) March 19, 2021

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

ويعيش فريق برشلونة الإسباني حالة من الاستقرار في الآونة الأخيرة في الدوري الإسباني. على الرغم من خروجه من الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في إطار استعداد الليلة لمواجهة ريال سوسيداد.

إشبيلية في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

ترتيب ليفانتي وريال بتيس

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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