لقطة ساخرة للاعب ” إبراهيموفيتش” داخل غرف الملابس بعد سقوط الميلان

تداول عشاق وجماهير فريق الميلان الإيطالي. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة ساخر مرسلة للمهاجم السويدي في صفوف فريق الميلان الإيطالي ” زلاتان إبراهيمو فيتش” 39 عاماً.

بعد إقصاء الفريق من دور ال 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم. من قبل فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” الإنجليزي.

التواصل الاجتماعي

كما ونشر هذا الفيديو الطريف عبر الحساب الرسمي لقناة ” ماتش تي في” الروسية. مقطع الفيديو، الذي أخذ الصدى الواسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تعبير عن مدى خيبة الأمل الذي يمر بها اللاعب السويدي “ابراهيموفيتش” وفريقه. بعد الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي.

🦵 Бдыщ – и Златан остался без ЛЕ 😅 pic.twitter.com/V8HyGDdG2P — Матч ТВ (@MatchTV) March 18, 2021

الشعور بالإحباط

كما وأعرب اللاعب ” إبراهيموفيتش” عن شعوره بالإحباط لخروج فريقه الميلان الإيطالي. من منافسات الدوري الأوروبي. كما ويبقى الأمل في المنافسة على لقب “الكالتشيو” الإيطالي. في ظل تربع فريق الانتر ميلان الإيطالي على صدارة الترتيب والحفاظ. الذي لا يزال يحافظ على مستواه في الدوري الممتاز.

بول بوجبا يستبدل قميصه مع زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش 🔴🤝 pic.twitter.com/AAVoCG0IQ5 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 18, 2021

وقال السلطان السويدي “إبراهيموفيتش” عقب المباراة عبر قناة شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، “نشعر بإحباط كبير، لأننا قدمنا أداء جيداً في المباراتين، ارتكبنا خطأ واحداً واستقبلنا هدفاً”.

كما وأردف اللاعب، قائلاً: ” “كان علينا صناعة فرص أكثر، ولا نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم، تتعلم من اللحظات السلبية وتنضج من خلالها، ننظر للأمام والموسم لم ينته بعد”.

العودة إلى الدوري

واستكمل زلاتان حديثه، “سنعود للدوري الإيطالي أقوى، ونتعلم من الأخطاء ونتحسن، أريد اللعب للفوز بشيء، نحن في المركز الثاني وعلينا المحاولة للفوز بلقب الدوري”.

تحقيق الهدف

وأكد مهاجم الميلان الإيطالي ” إبراهيمو فيتش”، قائلاً: ” إذا تأهلنا لدوري الأبطال سيكون أمرا رائعا، لكن الهدف هو تحقيق بطولة، لا أستطيع قول شيء عن الموسم المقبل، ما أعرفه أنني هنا في هذه اللحظة”.

زلاتان ابراهيموفيتش مع المنتخب السويدي :

– ١١٦ مباراة 🏟

– ٦٢ هدف ⚽️

– ١٧ صناعة 🅰️

– الهداف التاريخي للمنتخب 🐐 pic.twitter.com/BAXPUPcTJr — E P L W O R L D (@EPLworld) March 16, 2021

وختم حديثه، “الفريق يؤمن بما نقدمه تطورنا ذهنياً، كما أن هؤلاء اللاعبون لا يتقبلون الخسارة حتى في التدريب، وهذا شيء يشجعنا في أجل العودة بشكل أقوى خلال المباريات القادمة”.

سقوط الميلان أمام اليونايتد

كما وسقط فريق الميلان ” الشيطان” على ميدانه “جيوزيبي مياتزا” في العاصمة الإيطالية ميلانو. أمام المنافس الضيف العنيد الذي يحتل ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” المان يونايتد ” الشياطين الحمر”.

في مباراة الإياب التي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الخميس الماضي. بهدف وحيد سجله الديك الفرنسي “بوغبا” بعد عودته من الإصابة.

نجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش : أريد أن ألعب للفوز بشيء ما .. نحن في المركز الثاني وعلينا الاستمرار في محاولة الفوز بالدوري .. إذا وصلنا لدوري أبطال أوروبا فسيكون ذلك رائعًا أيضًا ، لكن الهدف هو الفوز بالدوري 🏆🔴🔴 pic.twitter.com/E9UpzAqCCe — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 19, 2021

على الرغم من التعادل الإيجابي بين المنافسين في لقاء الذهاب الذي أقيم في يوم ال11 من شهر مارس الماضي. على ملعب فريق الضيف المنافس “أولد ترافورد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

الفرق

قرعة النصف النهائي من الدوري الأوروبي

كما وأسفرت نتائج القرعة المتأهلين إلى دور النصف النهائي من الدوري الأوروبي. والذي أقيمت يوم أمس الجمعة بالتزامن مع قرعة دوري أبطال أوروبا.

غرناطة x مانشستر يونايتد

حيث وقع فريق غرناطة الصاعد الجديد أمام الفريق القوي مانشستر يونايتد. في مواجهة صعبة على الفريق الإسباني وسهلة على الفريق الإنجليزي. لكن لكرة القدم تحمل المفاجأة دوماً.

لم يفز كاكا بلقب ليبرتادوريس.

– رونالدو لم يفز بدوري الأبطال قط.

– إبراهيموفيتش لم يفز قط بالكرة الذهبية.

– كريستيانو رونالدو وميسي لم يفزوا بكأس العالم قط. – فاز رونالدينيو بكل تلك البطولات. 💪👏🇧🇷 pic.twitter.com/5slVeVUMXC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 17, 2021

أياكس الهولندي x روما الإيطالي

والفائز من تلك المواجهة. سيقابل المتأهل من مباراة أياكس الهولندي وفريق روما الإيطالي. اللذان وقع القرعة عليهم في منافسات النصف النهائي من الدوري الأوروبي 2020-2021م.

عاجل ورسميًا 🚨

انضمام زلاتان إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد 🌟🇸🇪

عودة السلطان بعد اعتزال دولي 5 سنوات 😍 pic.twitter.com/kLgvqbhHz1 — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) March 16, 2021

دينامو الكرواتيx فياريال الإسباني

أما المتأهل من مباراة فريق أرسنال الذي تأهل رغم خسارته في مباراة الإياب. أمام منافسه سلافيا براغ التشيكي. وسيواجه الفائز من تلك المواجهة القوية بين كلا الفريقين. المتأهل من فريق فياريال الإسباني وفريق دينامو زغرب الكرواتي. في مواجهة صعبة بين المنافسين.

الدوري الإيطالي

ويحتل فريق الميلان الإيطالي في ثاني ترتيب الدوري “الكالتشيو” خلال منافسات الدوري المحلي الممتاز برصيد 56 نقطة بفارق كبير عن المتصدر والمتربع على صدارة ترتيب الدوري الانتر ميلان برصيد 65 نقطة، من جدول الترتيب.

🗣"أنا مثل بنجامين بوتون، ولدت كبيرا وأموت صغيرا". زلاتان إبراهيموفيتش بعمر الـ39 عاما يعود لقائمة منتخب السويد🇸🇪 pic.twitter.com/Hxzw6p59lZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 16, 2021

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

زلاتان وترتيب الهدافين

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

حصل زلاتان إبراهيموفيتش (39 عامًا) على أعلى تصنيف لـ SofaScore (7.64) من بين 555 لاعبًا شاركوا في الموسم SerieA 20/21

⚔️ 14 مباراة

سجل 14 هدفا

Assist️ 1 تمريرة

⏰ 73 دقيقة للمشاركة

🔑 16 تمريرات حاسمة

/ 10/17 فرصة كبيرة تم تحويلها (59٪)

👟 51 ركلة (32 في المرمى) pic.twitter.com/kWsVfitF80 — rami (@sh_r2009) March 15, 2021

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

المنتخب السويدي

وكما من المقرر من أن يعود قائد منتخب الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. إلى صفوف الفريق. بعد الاعتزال عن المشاركات الدولية لمدة خمس سنوات. في بطولات كأس العالم واليورو القادمتين.

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