قناة MBC تُلمّع “دايلر” بعد الإفراج عنه من سجون دبي بتهمة التعاطي .. واستياء واسع!

أثارت قناة MBC استياء متابعينها بعد استضافتها لمغني الراب واليوتيوبر السعودي الشهير “دايلر” وإظهاره بصورة الشاب الناجح بعد خروجه من السجن قبل أسابيع فقط بتهمة التعاطي.

قناة MBC تُثير استياء مُتابعينها بعد استضافتها ل "دايلر" وإظهاره بصورة الشاب الناجح بعد خروجه من السجن قبل أسابيع فقط! pic.twitter.com/WFcWOaC56a — WHR (@whrumor) March 20, 2021

وكانت محكمة الجنايات في دبي، قد قررت إخلاء سبيل “دايلر” في بداية فبراير 2021، وذلك بعد قضائه 11 شهراً في التوقيف.

وتقرر إخلاء سبيل “دايلر” بعد احتساب محكمة الجنايات في دبي فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر. يليها الإبعاد بتهمة التعاطي.

هذا وبرأت المحكمة “دايلر” من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية. والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.

كما برأت المحكمة الرابر السعودي من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر (يوتيوبر) شهيرة كذلك ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي. والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

أبو طلال الحمراني أول من كشف الجريمة

وكان إعلامي كويتي مُتخصص بأخبار الجرائم والحوادث، هو أول من كشف القصة، حين قال إنه تم القبض على مشهور خليجي معروف. وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية.

وكشف الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني التفاصيل عبر سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر” حينها.

وكتب: “القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة. (سورية) تدعي دائما أنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي“.

وتابع حينها: “المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور. الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة”.

وأضاف أبو طلال الحمراني: “تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة. لم تبلغ السن القانونية بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة فلا يزال محتجزا لدى السلطات الأمنية”.

وكشف أبو طلال المزيد من التفاصيل قائلاً: “يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج. عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقي في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة”.

مشاهير الحشيش

وأضاف: “حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز فيظهر بالسناب عن طريق شقيقه. الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لا ينتبه المتابعون لسبب اختفائه عن الظهور”.

وعاد أبو طلال الحمراني بالمفاجأة الأكبر، مُدشناً هاشتاج #مشاهير_الحشيش، ليكشف ارتباط اسم الفنانة المغربية ميساء مغربي. بجانب مشاهير آخرين في القضية.

ولم يذكر الحمراني اسم ميساء مغربي بالصريح خوفاً من الملاحقة القانونية، لأن الإمارات تمنع نشر أسماء المتهمين في القضايا المختلفة. ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها “دايلر” في فيلم “وان تو ثري اكشن”.

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