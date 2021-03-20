عمران خان يصاب بكورونا .. ما مصير وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق الذين التقوه قبل يوم!

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس كورونا بعد يومين من تلقيه التطعيم الخاص بالفيروس. حسبما أعلن وزير الصحة الباكستاني اليوم السبت

وقال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان في تغريدة عبر تويتر إن رئيس الوزراء عمران خان عزل نفسه في المنزل.

من جانبها، أقادت وسائل إعلام كويتية، أن عمران خان وقبل الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا قد استقبل يوم أمس وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر لتسليمه رسالة خطية من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وزير الصحة الباكستاني يعلن عن إصابة رئيس الوزراء #عمران_خان بفيروس #كورونا ! ● الجدير بالذكر أن #عمران_خان وقبل الاعلان عن اصابته بالفيروس قد استقبل يوم أمس وزير الخارجية الكويتي لتسليمه رسالة خطية من رئيس الوزراء الشيخ #صباح_الخالد ! pic.twitter.com/GYaF0YJCVn — مفتش الكويت (@MOOFTSH) March 20, 2021

أحمد الناصر يخضع لاختبار كورونا

من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد الناصر أنه خضع لاختبار “كورونا” وجاءت النتائج سلبية.

وأكد “الناصر” أن يخضع والوفد الرسمي الذي رافقه خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان للحجر الصحي في إجراء احترازي، بعد الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي التقاه خلال زيارته باكستان قبل أيام.

وقال الناصر لصحيفة الراي الكويتية إنه أصدر تعليمات لدخول كل أعضاء الوفد في الحجر والالتزام وفق اشتراطات وتعليمات السلطات الصحية في هذا المجال.

وذكر أنه سيتم إعادة الفحص بحلول يوم الأربعاء المقبل.

لقاء الرئيس الباكستاني

وبحث رئيس باكستان عارف علوي، الجمعة، مع وزير الخارجية الكويتي سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالكويت، “استقبل الرئيس الباكستاني صباح الجمعة، وزير الخارجية الكويتي، خلال زيارة رسمية تستغرق يومين، يجريها الأخير للعاصمة إسلام أباد”.

علاقات باكستان والكويت

واستعرض الجانبان “مجمل العلاقات الثنائية التاریخیة الوثیقة بين باكستان والكويت، وسبل تطویرھا وتنمیتھا في مختلف المجالات، وتعزیزھا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”.

كما تطرق اللقاء إلى “مناقشة عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك”، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، وصل وزير الخارجية الكويتي، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستغرق يومين، التقى في يومها الأول نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، وبحث معه سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

كورونا في باكستان

وبحسب الإحصائيات، فقد سجلت باكستان 3876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة .

ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 623 ألفا و135 حالة.

كما أفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس في وزارة الصحة بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

ويصل إجمالي الوفيات في باكستان إلى 13 ألفا و799 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1446 شخصا، ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 579 ألفا و760 شخصا.​

عمران خان

ويعتبر عمران خان رئيس وزراء باكستان (22) منذ 18 أغسطس 2018 م.

وعمران خان سياسي باكستاني ولاعب كريكت دولي سابق، والرئيس الحالي لحركة إنصاف الباكستانية.

كان عمران خان عضواً في الجمعية الوطنية لباكستان من عام 2013 إلى عام 2018، وهو المقعد الذي فاز به في الانتخابات العامة عام 2013.

يعمل في الأنشطة الخيرية، ويعلق على لعبة الكريكيت، جنباً إلى جنب مع أنشطته السياسية.

ارتفع شأن حركة الإنصاف التي يرأسها وزادت شعبيتها منذ سنة 2011 بتأثير الثورات العربية لتضاهي الحزبين السياسيين التقليديين. وحققت أغلبية في الانتخابات العامة الباكستانية لسنة 2018.

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