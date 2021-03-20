سعد الصغير يعترف بأمور صادمة عن تقبيله قدم الراقصة شمس و”المشروب” الذي أعطته إياه!

“هي اللي عملت فيّا كده”، بهذه العبارة أكد المغني الشعبي المصري سعد الصغير أن تقبيله لقدم الراقصة شمس في مطعم عام كان حقيقياً، وليس ”مفبركا“ كما قال سابقاً.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الإعلامي العراقي نزار الفارس مع الصغير.

وقال سعد إن ”المشروب“ الذي طلبته له الراقصة شمس كان به شيء يغيب الوعي واصفاً إياه بأنه “مشروب غير طبيعي”.

وأكد سعد انه لا يتناول الخمور .

وأشار إلى أنه حينما قبّل قدم الراقصة شمس كان هناك حوالي 30 شخصاً، ولو لم يكن بوعيه لما فعل ذلك.

وذكر سعد أن شمس هي اللي نشرت الفيديو قصداً وكانت تسعى للشهرة.

وقال إنه بعد تقبيل قدم الراقصة شمس، استغفر، وخرج باعتذار للجمهور.

وأضاف عن الراقصة شمس: “اللي يسيب جسمو .. يعمل أي حاجة تاني”.

وعن زواجه العرفي منها، شبّه الزواج بها بشخصية شحاته أبو كف في فيلم “غريب في بيتي” للفنان نور الشريف وسعاد حسني.

قصة زواج سعد والراقصة شمس

وكانت الراقصة شمس كشفت عن زواجها من سعد، لكن الأخير نفى الأمر أكثر من مرة.

وفي أحد البرامج اعترف سعد بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى.

إجهاض جَنين

وخرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

وعادت شمس واتهمت سعد بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة.

مرة أخرى في عام 2016، ظهرت شمس وهي تستغيث لإنقاذها.

ونشرت الراقصة تسجيلات وفيديوهات لـ”الصغير”، على فيسبوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.

“الصغير” يحتفل بخطوبة نجله

واحتفل الصغير، بقراءة الفاتحة، وارتباط نجله ”محمود“ رسميًا، بفتاة من خارج الوسط الفني.

وظهرت العروس مرتدية ”بنطالًا“ أسود، وسترة بيضاء ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، وكان بيدها ”بوكيه“ ورد أبيض. فيما كان العريس يرتدي بذلة باللون البيج.

عن الفنان سعد الصغّـير

و”الصغير”، مطرب شعبي شارك في عدد من الأعمال الدرامية.

وقدَّم الصغير مجموعة من الأفلام والمسلسلات منها: 30 يوم في العز، عش البلبل، شارع الهرم، البيه رومانسي، حصل خير، دلع بنات، عفاريت محرز.

ولسعد 4 أولاد، محمود الصغير، وهو الابن الأكبر والأكثر شهرة. محمد الشهير بـ ”توتي“ الابن الثاني للمطرب الشعبي، ومنة الصغير، وأحمد الشهير بـ“مودي“، أصغر أبناء سعد، ولم يتخطَ عمره الـ7 سنوات.

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