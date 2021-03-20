كريم بنزيما يقود الريال بفوز مهم على منافسه سيلتا فيغو
كريم بنزيما يقود الريال بفوز مهم على منافسه سيلتا فيغو
Videoرياضة

بنزيما يقود ريال مدريد في مواصلة قطار الانتصارات بفوز ثمين على سيلتا فيغو

كتب وطن
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نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد خلال منافسات الدوري الحالي. في قيادة الملكي الإسباني.

بتحقيق فوز مهم وخطف ثلاثة نقاط ثمينة من أجل ملاحقة مصدر الليغا أتلتيكو مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة الذي يتسابق معه في تقليص الفارق مع البلانكوس.

ثنائي بنزيما

كما وأحرز الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال 20 من زمن اللقاء. بتسديدة رائعة جاءت على يمن حارس الفريق المنافس سيلتا فيغو.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة ال30. في شباك الفريق المستضيف. جاء من خارج منطقة الجزاء. سجلها اللاعب ببراعة على يسار شباك مرمى سيلتا فيغو.

هدف تقليص الفارق

فيما سجل الفريق المنافس الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال40. عن طريق المهاجم الإسباني سانتي ميتا بعد نحاجه في دفاع فريق ريال مدريد. ليسجلها اللاعب في شباك حارس مرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

الهدف الحاسم

مع الدقيقة الأخيرة من اللقاء بين الفريقين. استطاع فريق ريال مدريد في هجمة مرتدة سريعة انطلق بها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ليقوم بتمريرها بطريقة رائعة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو. ليسجلها اللاعب بقدمه على يمين حارس سيلتا فيغو. ليتمكن فريق الريال الخروج من اللقاء بالفوز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

كما واعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة الأساسية أما منافسه سيلتا فيغو. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وجاء في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

أما في مركز الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو. إلى جانب الألماني توني كروس. واللاعب البرازيلي مارسيلو.

غياب هازارد وكرفخال

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. والفرنسي كريم بنزيما.

بينما سيغيب عن أحداث اللقاء كلاً من: لاعب الجناح الأيمن الإسباني داني كرفخال. والمهاجم البلجيكي ايدن هازارد بسبب الإصابة.

تشكيلة سيلتا فيغو

كما ولعب مدرب فريق سيلتا فيغو ” غارسيا” 47 عاماً في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد الإسباني. بتشكيلة أساسية في حراسة المرمى إيفان فيلار.

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب هوجو مايو. ونيستور أراوخو. وجيسون موريلو. إلى جانب إشراك اللاعب آرون مارتين.

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وجاء في مركز خط الوسط كلاً من: اللاعب برايس مينديز. وريناتو تابيا. دينيس سواريز. بالإضافة إلى نوليتو.

واعتمد المدرب غارسيا. على ثنائي خط الهجوم في المباراة اللاعب ياجو أسباس وسانتي مينا.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة  لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة برصيده عند 54 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

ترتيب ليفانتي وسيلتا فيغو

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم -، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

المغربي النصيري والترتيب

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. بينما يأتي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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