الدقائق الأخيرة تصيب غلطة سراي في مقتل ومصطفى محمد يغيب عن التهديف

تعثر فريق غلطة سراي التركي أمام منافسه العنيد تشاكور ريزيسبور التركي. في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين. ضمن منافسات الجولة ال 31 من الدوري التركي الممتاز. برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

وقد فشل المهاجم المصري مصطفى محمد في صفوف غلطة سراي التركي. في مواصلة سكة الانتصارات بعد العودة إلى صفوف الفريق والمشاركة.

نتيجة عقوبة الطرد الذي تعرض لها اللاعب. الأسابيع الماضية في منافسات الدوري التركي. والتي أوقفته لمباراة وحيدة. مع فرض غرامة مالية عليه.

تفاصيل المباراة

وسجل فريق غلطة سراي التركي، الذي يسعى إلى التتويج بلقب الدوري التركي. وسط المنافسات الشديدة مع الفرق الأخرى خلال منافسات الموسم الجاري.

عن طريق المدافع الأمريكي “دي أندري يدلين” 27 عاماً في الدقيقة ال 14 من مجريات الشوط الأول. بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى الفريق المنافس ريزيسبور.

كما وجاء الهدف الثاني بواسطة لاعب خط الوسط التركي “إمري أكبابا” 28 عاماً. في الدقيقة ال 31 بعد تمريرة جماعية رائعة لفريق غلطة سراي.

هدف بطريق الخطأ

كما وأحرز لاعب الوسط التونسي الدولي ياسين مرياح في صفوف فريق ريزيسبور التركي. هدف بطريق الخطأ في شباك مرماه. في الدقيقة ال 74 من زمن الكباراة بين كلا الفريقين.

رباعية المنافس ريزيسبور

كما وافتتح الفريق الضيف ريزسبور التركي الهدف الأول مع بدء صافرة انطلاق أحداث اللقاء في الدقيقة الثانية عن طريق المهاجم الأوروغواياني “برايان ساموديو” 25 عاماً. على ملعب فريق المستضيف غلطة سراي ” تورك تيليكوم آرينا”.

فيما سجل لاعب الوسط البرازيلي والبرتغالي “فيرناندو بولدرين” 32 عاماً. الهدف الثاني في الدقيقة ال41 قبل نهاية منتصف اللقاء بين الفريقين.

كما وأحرز الهدف الثالث لفريق ريزيسبور عن طريق لاعب الوسط التشيكي “ميلان سكودا” في الدقيقة ال55 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق وسددها ونجح اللاعب في تسديدها في شباك المنافس غلطة سراي.

خروج المصري مصطفى

وكما وغادر المهاجم مصطفى محمد في الدقيقة 71 ليشارك اللاعب الجزائري المهاري سفيان فيجولي بدلاً منه، في ظل تأخر الفريق بهدف وحيد عن الفريق المنافس ريزيسبور.

الذي قدم الأداء الجيد والسيطرة على لاعبي غلطة سراي خلال اللقاء الذي جمع كلا المنافسين.

الدقيقة الأخير والهدف القاتل

وعاد اللاعب البرازيلي فيرناندو بولدرين من تسديد هدفه الثاني في اللقاء والرابع للفريق. ليخطف النقاط الثلاثة الثمينة من الفريق. الذي قد أوشك على العودة إلى صدارة الترتيب من جديد. ليخسر مجدداً في الدوري التركي الممتاز. في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين كلا الفريقين.

تشكيلة فريق غلطة سراي

واعتمد مدرب فريق غلطة سراي فاتح تريم. على تشكيلة أساسية لمواجهة منافسه ريزيسبور. ضمن منافسات الأسبوع ال 31 من الدوري التركي الممتاز. حيث جاء في حراسة المرمى فيرناندو موسليرا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: اللاعب مارسيلو ساراتشي. وماركاو. ونيكاديمو لوينداما. بالإضافة إلى إشراك اللاعب دياندري ييدلين.

أما في خط الوسط: لعب كلاً من: اللاعب أوغينكارا إيتيبو. إيمري كلينيتش . جيدسون فيرنانديش. إيمري أكابابا.

بينما اعتمد المدرب على ثنائي الهجوم في التشكيلة. اللاعب المصري مصطفى محمد. وراديمال فالكاو.

القيمة التسويقية

كما وأفاد موقع ” fotomac” التركي، بأن القناص المصري مصطفى محمد المحترف الجديد في صفوف فريق غلطة سراي قادماً من صفوف فريق الزمالك المصري.

في صفقة على سبيل الإعارة. بأن القيمية التسويقية قد ارتفعت للاعب المصري إلى ما يقارب الضعف بعد أداء الرائع الذي يقدمه اللاعب منذ قدومه إلى فريق غلطة سراي التركي.

وأردف الموقع التركي، قائلاً: ” أثناء تواجد اللاعب في الزمالك كانت قيمته التسويقية العالمية على موقع Transfermarkt المتخصص في أسعار اللاعبين على مستوى العالم. 2 مليون يورو ونصف المليون، كما أنه الآن قد أصبح عقب انضمامه لصفوف الفريق التركي إلى 5 ملايين يورو”.

التفوق على فالكاو

كما وبين الموقع التركي، بأن نجم الزمالك السابق مصطفى محمد. قد تفوق على نجم الفريق التركي والمهاجم الكولومبي فالكاو الذي انخفضت قيمته التسويقية مليونًا ونصف المليون يورو، بعدما كان 3 ملايين ونصف المليون يورو، كما أنه الآن أصبح 2 مليون ونصف المليون.

عقوبة المصري مصطفى الأخيرة

كما وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان رسمي له، عقوبة الإيقاف على المهاجم المصري مصطفى محمد 23عاماً. لمباراة واحدة. وتغريم اللاعب غرامة مالية قدرت قيمتها ب 13 ألف ليرة تركية. أي ما يعادل 1700 دولار أمريكي.

أهداف مصطفى مع غلطة سراي

واستطاع اللاعب المصري المعار من نادي الزمالك المصري من الانسجام سريعاً داخل صفوف فريقه الجديد غلطة سراي. حيث تمكن من تسجيل ستة أهداف بالدوري الممتاز التركي في ستة مباريات متتالية.

احتفال لاعبي ريزي بالإنتصار على غلطة سراي pic.twitter.com/RFgt4Nt4Iq — الكرة التركية (@TrkSport) March 19, 2021

كما وسجل هدف وحيداً في مسابقة كأس تركيا منذ قدومه إلى الفريق. خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

تفاصيل الحادثة

ومع انقضاء العشر دقائق الأولى من مجريات أحداث الشوط الثاني. وتحديداً في الدقيقة ال57 من اللقاء، أمام منافسه أنقرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي.

البطاقة الحمراء

كما وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم المصري المتألق في صفوف غلطة سراي مصطفى محمد. بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

🟠 مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي أمام ريزا سبور pic.twitter.com/zNreo4eJBL — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 19, 2021

ليستكمل فريق غلطة سراي منقوص ب 10 لاعبين. والذي أدى ذلك إلى خسارة فريق غلطة سراي أمام منافسه أنقرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

الدوري التركي

وبخسارة فريق غلطة سراي أمام منافسه ريزيسبور. يحتل الفريق في ثاني الترتيب برصيد 61 نقطة. فيما يتربع فريق بشكتاش على صدارة ترتيب الدوري التركي خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 63 نقطة. بفارق نقطتين.

الأناكوندا مصطفى محمد يشارك في تدريبات جالاتا سراي استعدادا لمواجهة رايزا سبور في الدوري التركي 🐍🤩 pic.twitter.com/rgwCsWgu9N — Yallakora (@Yallakoranow) March 16, 2021

كما وجاء الفريق الفائز زيزيسبور عقب هذا الفوز في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.

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