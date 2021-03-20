انتشرت صورة للفنانة المصرية حورية فرغلي، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال متداولوها إنها تعود للفنانة بعد عمليتها الجراحية الثانية.

صورة حورية فرغلي بعد العملية!

وظهرت حورية فرغلي بالصورة المتداولة بآثار ندبة العملية، وبشكل مختلف تماماً، وأنف طبيعية.

من جهتها، نفت حورية فرغلي أن تكون الصورة المتداولة بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا.

وكشفت حورية فرغلي حقيقة الصورة، وقالت في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية: “الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجريتها والتى كانت سببا في العمليات التى تلتها”.

الصورة قديمة بعد تهكير حسابي!

وأضافت حورية فرغلي: “الصورة كانت على صفحة فيسبوك لدي، ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الحساب الخاص بي وقام بنشرها، وليس لدي أي صفحات حاليا”.

وأكدت حورية فرغلي أن حالتها الصحية حاليا مستقرة وأفضل بكثير من السابق.

تدهور حالة حورية فرغلي الصحية!

وأثارت حورية فرغلي منذ أيام قلق وتساؤلات جمهورها حول حالتها الصحية، وذلك بعد اختفائها تماماً عن وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت صحيفة “الموجز” المصرية إلى أن اختفاء حورية فرغلي زاد من تكهنات وأقاويل بأن العملية الثانية باءت بالفشل، ووصلت إلى تدهور حالتها الصحية بعد العملية، ولم يتم تأكيد أو نفي هذه الأقاويل حينها.

وكان آخر ظهور إعلامي لحورية فرغلي في 28 فبراير، حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشائعة وفاتها أثناء إجرائها عملية إصلاح أنفها خارج البلاد بعد تعرضها للكسر والمضاعفات.

وفاة حورية فرغلي

وردا على هذه الشائعة، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

وطلبت حورية فرغلي من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت حينها أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

و كشفت حورية أنها ستجري في اليوم التالي العملية الجراحية الثانية بأحد مستشفيات شيكاغو.

ثلاث عمليات معقدة بانتظار حورية

وكان الطبيب الأمريكي المُشرف على حالة حورية فرغلي، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري. ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام. في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

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