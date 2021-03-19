أكد المحامي الدولي والمعارض المصري، محمود رفعت، أن الأنباء التي يجري تداولها بشأن وضع تركيا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين. رهن الإقامة الجبرية عارية عن الصحة.

معلومات عارية عن الصحة

وقال رفعت، في تغريدة رصدتها “وطن”: “المعلومات عن وضع بعض قيادات الإخوان قيد الإقامة الجبرية في تركيا عارية عن الصحة. حسبما أكد لي أكثر من مصدر اتصلوا بي من إسطنبول”.

واستدرك بالقول: “لكن المعلومة المؤكدة هو طلب السلطات التركية من قنوات الشرق ومكملين ووطن التوقف عن تناول الشأن المصري”.

المعلومات عن وضع بعض قيادات #الإخوان قيد الإقامة الجبرية في #تركيا عارية عن الصحة حسبما أكد لي أكثر من مصدر اتصلوا بي من #اسطنبول، لكن المعلومة المؤكدة هو طلب السلطات التركية من قنوات الشرق ومكملين ووطن التوقف عن تناول الشأن المصري — Mahmoud Refaat محمود رفعت (@DrMahmoudRefaat) March 18, 2021

شعبية جارفة

وأضاف رفعت: “مؤكد أن أردوغان حقق من خلال القنوات العربية في تركيا شعبية جارفة بالشارع العربي. وأصبح قطاع كبير من الشارع العربي خاصة بالدول التي بها أزمات يؤمن أن أردوغان مخلص ومبعوث من السماء. وساعد على ذلك كتابات المرتبطين بقطر والجالسين في تركيا على مواقع التواصل والان يحول الدفة لاتجاه آخر”.

مؤكد أن أردوغان حقق من خلال القنوات العربية في تركيات شعبية جارفة بالشارع العربي وأصبح قطاع كبير من الشارع العربي خاصة بالدول التي بها أزمات يؤمن أن أردوغان مخلص ومبعوث من السماء وساعد على ذلك كتابات المرتبطين بقطر والجالسين في تركيا على مواقع التواصل والان يحول الدفة لاتجاه آخر — Mahmoud Refaat محمود رفعت (@DrMahmoudRefaat) March 18, 2021

النظام المصري يتوهم

وفي تغريدة أخرى، قال المحامي الدولي: “النظام في مصر متوهم أن إسكات قنوات تركيا سيغلق باب منتقديه ويروج قنواته”.

وأضاف: “إسكات قنوات تركيا لن يدفع المصريين لقنوات النظام، بل سيجعل الشارع المصري يتجه الى وسائل التواصل الاجتماعي”.

النظام في #مصر متوهم أن إسكات قنوات #تركيا سيغلق باب منتقديه ويروج قنواته، إسكات قنوات تركيا لن يدفع المصريين لقنوات النظام، بل سيجعل الشارع المصري يتجه الى وسائل التواصل الإجتماعي وهذا هو ما أنزل المصريين للشوارع في 2011 بالملايين لخلع حاكم لأول مرة بتاريخ مصر الممتد الاف السنين — Mahmoud Refaat محمود رفعت (@DrMahmoudRefaat) March 19, 2021

وأكمل: “هذا هو ما أنزل المصريين للشوارع في 2011 بالملايين لخلع حاكم لأول مرة بتاريخ مصر الممتد الاف السنين”.

إغلاق القنوات التلفزيونية

وفي السياق، قال السياسي المصري أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وزعيم حزب غد الثورة إن الحديث عن إغلاق القنوات التلفزيونية المصرية التي ثبث من تركيا لم يحدث وغير صحيح.

وأضاف نور في لقاء مع برنامج “منتصف الليل” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن هناك لقاء تم بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا.

د. أيمن نور للجزيرة مباشر: حوارنا مع الأتراك لم يتطرق إلى مسألة إغلاق القنوات أو إلغاء برامج أو تسليم معارضين pic.twitter.com/KrCsRewdb7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2021

وذكر أنه تم الحديث خلال اللقاء عن التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.

ممثلو المعارضة المصرية

وقال نور إن ممثلي المعارضة المصرية فهموا من المسؤولين الأتراك وجود رغبة في تعديل خطاب هذه القنوات بما يتسق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.

وأشار إلى وجود حوار مع المسؤولين الأتراك بشأن “لغة” الخطاب وليس “طبيعة” القنوات، مؤكدا عدم طلب الجانب التركي إغلاق القنوات أو إلغاء البرامج.

ونفى نور تماما ما تردد عن ترحيل معارضين أو إعلاميين، مؤكدا أنه لن يقبل مجرد طرح هذا الأمر.

وأضاف أنه ناقش ما دار في هذا اللقاء مع العاملين في قنوات الشرق، وأنه طالبهم بالحرص على المهنية والموضوعية.

د. أيمن نور للجزيرة مباشر: #معتز_مطر سيواصل تقديم برنامجه بكل أريحية فور تعافيه من فيروس كورونا pic.twitter.com/cL5SfIlp3z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2021

ولم يستبعد نور انتقال القنوات للعمل من خارج تركيا إذا كان هناك ضرورة، مؤكدا أنه لا يريد أن يستبق الأحداث.

وجدد نور تأكيده على أن المساس برسالة القنوات الرئيسية لن يكون مقبولاً، مشيراً إلى أنها ستبحث وقتها عدداً من الخيارات.

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