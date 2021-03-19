مقتل رائفة الرز .. تفاصيل مروعة للجريمة وهذه صور”المدمن” قاتل الفنانة السورية

أعلنت الشرطة الهولندية عن تفاصيل جريمة مقتل الفنانة السورية رائفة الرز، داخل شقتها في مدينة “زفولة” بهولندا، فيما انتشرت صور القاتل على مواقع التواصل

أصوات شجار وصراخ!

وذكرت الشرطة بحسب ما نقلت وسائل إعلامية هولندية، أنها تلقت بلاغا من أحد جيران رائفة الرز بسماع أصوات شجار وصراخ من منزلها.

واقتحم رجال الشرطة منزل رائفة الرز، ليعثروا على شاب بعمر 33 عاماً هناك، وتم القبض عليه كمشتبه به، بينما وجدوا الفنانة السورية غارقة بدمائها إثر تعرضها لعدة طعنات بسكين، ولم تنجح محاولات إنقاذها.

بينما ذكر الإعلامي السوري أحمد الدرع، أن قاتل رائفة الرز هو طليقها الثاني، ويدعى وائل ضرغام، وهو فلسطيني الأصل، وقام بنشر صوره وحسابه على “فيسبوك”.

وقال أحمد الدرع عبر برنامجه “شو صاير” على قناته على “يوتيوب”. إن طليق رائفة الرز جاء إلى هولندا بعدما قامت الفنانة بعمل لم شمل. لكن إدمانه على المخدرات أدى إلى طلاقهما.

طليقها المدمن قتلها

وأشار الدرع نقلاً عن مصادره الخاصة في هولندا بحسب تعبيره، إلى أن طليق رائفة تم طرده من المنزل الذي انتقل للعيش به بعد الانفصال، بسبب عدم دفعه للإيجار، وصرفه نقود المعونة التي يتلقاها من الحكومة الهولندية على المخدرات.

وأضاف الدرع: “كان ضرغام يتردد على رائفة ويطلب منها المزيد من النقود، وكانت تعطيه، وفي يوم الجريمة أخبرته بأنها لا تملك المزيد، فتشاجرا وقام بطعنها”.

ونوه الدرع إلى أن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ضرغام، لكنه يرفض الاعتراف حتى اللحظة بجريمته.

وقال الإعلامي السوري: “رائفة تزوجت ضرغام سراً عام 2012 في دمشق، ولأسباب اجتماعية رفضت إعلان زواجهما، وكانت بالنسبة له كل عائلته خاصة أنه كان معتقل في فترة من الفترات، لكن المخدرات دمرته، وكان يعمل فني صوت في التلفزيون العربي السوري”.

وتابع: “ولجأت رائفة إلى هولندا لأسباب أمنية، وأخفت جنسيتها الأمريكية لتتمكن من الحصول على اللجوء”.

أمل عرفة مصدومة

وكانت السلطات الأمنية في هولندا، قد عثرت فجر الأربعاء الماضي على رائفة الرز، مقتولة في ظروفٍ غامضة داخل منزلها.

ونعى عدد من الفنانين السوريين زميلتهم رائفة الرز. وفي مقدمتهم الفنانة أمل عرفة التي كانت تربطهما علاقة صداقة قوية كونهما زميلتا دراسة.

من هي رائفة الرز؟

وتعد رائفة الرز هي فنانة تشكيلية وممثلة مسرح، وعُرفت فنياً باسم رائفة أحمد، وهي مِن خرّيجي المعهد. العالي للفنون المسرحية عام 1991.

وكانت رائفة الرز زميلة دراسة لكل من أمل عرفة، جهاد عبدو، أندريه سكاف، نضال سيجري، وهو ما يفسر علاقتها الوطيدة. بهم رغم ابتعادها عن الوسط الفني.

ومن أبرز أعمال رائفة الرز في التلفزيون هي مسلسلات “أشياء تشبه الحب”. و”مطلوب رجال” و”غزلان في غابة الذئاب”. إضافةً للجزء الثاني من “أهل الراية” والجزء الثاني من “دنيا”.

ووصلت رائفة الرز إلى هولندا قبل سنوات لتقديم اللجوء بها. وتقدمت لاحقاً بطلب للحصول على الجنسية الهولندية. ولكن قرار جنسيتها لم يصدر بعد.

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