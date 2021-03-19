الكويت تصدر بيانا عاجلا لجميع مواطنيها الراغبين بالسفر لمصر بعد هذا القرار المفاجئ من القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيان صحفي، علقت فيه على قرار مصر فرض رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين.

قرار مصري مفاجئ

وقال الوزارة، في بيان صحفي نشرته على تويتر رصدته “وطن”: “تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى مصر بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية. بمبلغ قدره 25 دولاراً أمريكياً”.

وأشار البيان إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021.

تفاصيل القرار

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

الجدير ذكره، أن الكثير من الخلافات نشبت بين الكويت ومصر منذ بداية جائحة كورونا وذلك على خلفية قرارات كويتية لمواجهة الجائحة.

وأقدم عدد من الإعلاميين المصريين والمسؤولين البارزين إضافة لعدد من المشاهير على الهجوم على الكويت وكيل الاتهامات والشتائم لها.

الكويت وسيطة بين القاهرة والدوحة

وقبل عدة أسابيع، قالت وزارة الخارجية القطرية إن وفدين رسميين، من الدولة ومن جمهورية مصر العربية، عقدا بدولة الكويت أول اجتماع لهما.

وجاء الاجتماع الأول بعد بيان قمة العلا، وذلك لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.

وتمخضت قمة العلا، التي انعقدت بمدينة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقيع اتفاق مصالحة.

وأنهى الاتفاق حصاراً فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

إجراءات عاجلة

وأشار البيان القطري إلى أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين. وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.

ورحب الجانبان -وفقا للبيان- بالإجراءات التي اتخذتها كل من الدوحة والقاهرة بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها أن الجانبين أعربا عن “التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة. التي توجت بإصدار بيان العلا”.

وتقدم الجانبان المصري والقطري أيضا -وفقا للبيان ذاته- بالشكر لدولة لكويت الشقيقة على استضافتها الاجتماع الأول بينهما.

وأعربا عن التقدير لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

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