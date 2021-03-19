رفض عماني شعبي لنقل تبعية سهل ظفار
رفض عماني شعبي لنقل تبعية سهل ظفار
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ما قصة نقل تبعية سهل ظفار التي أغضبت العمانيين ودفعتهم لمناشدة السلطان هيثم بن طارق؟

كتب وطن
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أثار القرار الوزاري الخاص  بنقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان جدلا واسعاً لدى سكان المحافظة مطالبين بضرورة التراجع عن القرار.

خطة 2040

وأكد أهالي محافظة ظفار رفضهم للقرار الذي وصفوه بالجائر مطالبين السلطان العماني هيثم بن طارق التدخل لإنقاذ الموقف ومنع تطبيق القرار.

ويأتي القرار في إطار خطة التنمية الخاصة بسلطنة عمان 2040، والتي أعلن عنها السلطان هيثم قبل مدة، في إطار الرقي والتقدم بالسلطنة.

رفض واسع للقرار

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العمانيين هاشتاق حمل اسم ” #نقل_تبعيه_سهل_ظفار35″. وذلك رفضاً للقرار الذي اتخذه وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي.

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تفاصيل القرار

وأصدر مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، بيانا حول القرار الوزاري رقم (14/2021) لتنظيم الإشغالات المؤقتة في سهل صلالة.

ويأتي القرار في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

كما وأكد مكتب الوزير وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفسا طبيعيا حسب الاستراتيجية الوطنية للتنمية والعمرانية.

كذلك لم يتطرق القرار إلى المساس بالمواقع الممنوح حق الانتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي.

أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدء سريان القرار فقد أشارت المادة رقم 4 إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات.

وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع.

الرسوم الإيجارية

وحول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإيجارية لعقود الانتفاع مع المستفيدين من المواقع المخصصة للانتفاع بها، فإن القرار أشار إلى إمكانية توقيع عقود انتفاع. وبالتالي فإن عقود الانتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية.

كما وأكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.

وأوضح مكتب المحافظ بأن سريان القرار سيبدأ تنفيذه فعليا بعد قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع في الأماكن المحددة وتزويدها بالخدمات.

نصوص القرار

ونص القرار على الآتي: ” منع إقامة المخيمات العائلية في منطقة السهل الممتدة من ناشب إلى ريسوت. ومنع رعي الإبل في منطقة السهل الممتدة من ناشب إلى ريسوت”.

كما نص القرار على تخصيص مواقع في منطقة القطن لرعي الإبل، وتخصيص مواقع لمحلات تجارية في مواقع رعي الإبل في القطن.

وحسب القرار، يجوز للبلدية توقيع عقود انتفاع مع المستفيدين من مواقع رعي الأبل في القطن.

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