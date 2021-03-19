ما قصة نقل تبعية سهل ظفار التي أغضبت العمانيين ودفعتهم لمناشدة السلطان هيثم بن طارق؟

أثار القرار الوزاري الخاص بنقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان جدلا واسعاً لدى سكان المحافظة مطالبين بضرورة التراجع عن القرار.

خطة 2040

وأكد أهالي محافظة ظفار رفضهم للقرار الذي وصفوه بالجائر مطالبين السلطان العماني هيثم بن طارق التدخل لإنقاذ الموقف ومنع تطبيق القرار.

ويأتي القرار في إطار خطة التنمية الخاصة بسلطنة عمان 2040، والتي أعلن عنها السلطان هيثم قبل مدة، في إطار الرقي والتقدم بالسلطنة.

رفض واسع للقرار

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العمانيين هاشتاق حمل اسم ” #نقل_تبعيه_سهل_ظفار35″. وذلك رفضاً للقرار الذي اتخذه وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي.

#نقل_تبعيه_سهل_ظفار35

المشكلة نتجت عن اقتطاع السهل من نظام الاسكان الريفي وتحويله للاسكان المدني.. والحل الصادق فقط ارجاعه الى الاسكان الريفي.. اما اي تبريرات او وعود بالمراعاة ليس لها اي ضمان وسيكون مصيرها مثل الوعود السابقة التي لم تتحقق. — د. أحمد عيسى قطن (@Ahmed_Qtn) March 18, 2021

بدلاً من زيادة كفاءة انتاجية الثروة الحيوانية واستدامتها،بإعتبارها احد اهم مكونات الأمن الغذائي ، وعاملاً في النمو الاقتصادي ، نجد وزارة الاسكان والتخطيط العمراني ،تنشر رؤيتها عن الاستراتيجية الحضرية ل #محافظة_ظفار ، 2040، بتقليص الثروة الحيوانية إلى 80% من أعداده الحالية!! pic.twitter.com/1K8o7V5rdE — جــعــفـــر الــمــهــري (@jaffar_almahri) March 17, 2021

نحن مع تخطيط المدن الكبرىوخاصة لمدينةصلالةالساحليةمقصد لكل زائران يضع لهادراسةمستفيضةومنهجيةعلميه ورؤيةإقتصاديةواضحةلمعالم لتحديد الأهداف وتحقيق التنميةالمستدامة عمرانياواقتصادياواجتماعياوبيئيادون المساس بالقيم والمباديءوهويتها وأصالتهاوحضارتهاالأصيلة

#نقل_تبعيه_سهل_ظفار35 — Allamri (@MusallamMusall8) March 18, 2021

من يعتقد أن قبائل عمرها يقارب ٢٠٠ سنه وأكثر سيلغي وجودها وشورها ودورها في المجتمع بين ليلة وضحاها ويضع مصيرها بيد مناطق أخرى لا تنتمي لها لن يسبب فتنه فهو واهم مر شهر وأكثر وعقلاء الريف ومفكرينهم يطالبون الحوار وعنجهية أصحاب القرار يريدون رضوخ القبائل بالقوه #نقل_تبعيه_سهل_ظفار35 — الحياة أنا.. (@alhayatana) March 18, 2021

#نقل_تبعيه_سهل_ظفار35

هل يعقل ثمريت اصبحت بهذا الحجم الصغير؟

التوسع في ثمريت الكبرى هو الخيار الامثل والمناسب لرؤية ٢٠٤٠ pic.twitter.com/V9dR8MP8Yu — علي ناصر (@alinaseer386) March 18, 2021

المطالب مرفوعة لسلطان البلاد المفدى

لكف الضرر، بإلغاء القرارات الغير مدروسة،

والغير مقبولة أساساً من المجتمع،

وأبناء ظفار الأوفياء يتطلعون للأخبار المفرحة

من جلالته،

لإبقاء سهل ظفار كما كان يتبع مكتب المحافط،

وإلغاء قرار محافظ ظفار رقم (2021/14).#نقل_تبعيه_سهل_ظفار35 — علي المعشني (@ali_almaashani) March 18, 2021

#نقل_تبعية_سهل_ظفار35

هذة حياتي عيشتها كيف مجآت !!!!!هذا تراثي من آب عن جد قد سبقت الذين يصاقون القرارات لترحيلي… والذين يتشدقون بل وطنية على حسابي وليس لهم إلا مصالحهم الشخصية ..فنحن ملاك ابل فلا نستطيع أن نهجر ترابنا… فا يلكم أيها الشرفاء أن تكونوا لنا سند على الحق. pic.twitter.com/3gg4sJA4qq — عبدالله (@4BRRWXwBRnVnQlR) March 18, 2021

تفاصيل القرار

وأصدر مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، بيانا حول القرار الوزاري رقم (14/2021) لتنظيم الإشغالات المؤقتة في سهل صلالة.

ويأتي القرار في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

كما وأكد مكتب الوزير وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفسا طبيعيا حسب الاستراتيجية الوطنية للتنمية والعمرانية.

كذلك لم يتطرق القرار إلى المساس بالمواقع الممنوح حق الانتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي.

أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدء سريان القرار فقد أشارت المادة رقم 4 إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات.

وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع.

الرسوم الإيجارية

وحول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإيجارية لعقود الانتفاع مع المستفيدين من المواقع المخصصة للانتفاع بها، فإن القرار أشار إلى إمكانية توقيع عقود انتفاع. وبالتالي فإن عقود الانتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية.

كما وأكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.

وأوضح مكتب المحافظ بأن سريان القرار سيبدأ تنفيذه فعليا بعد قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع في الأماكن المحددة وتزويدها بالخدمات.

نصوص القرار

ونص القرار على الآتي: ” منع إقامة المخيمات العائلية في منطقة السهل الممتدة من ناشب إلى ريسوت. ومنع رعي الإبل في منطقة السهل الممتدة من ناشب إلى ريسوت”.

كما نص القرار على تخصيص مواقع في منطقة القطن لرعي الإبل، وتخصيص مواقع لمحلات تجارية في مواقع رعي الإبل في القطن.

وحسب القرار، يجوز للبلدية توقيع عقود انتفاع مع المستفيدين من مواقع رعي الأبل في القطن.

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