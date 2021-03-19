“مارسيلو” يثير الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رونالدو!

أثارت تغريده لاعب الجناح الأيسر في فريق ريال مدريد الإسباني الجدل الواسع داخل صفوف عشاق وجماهير الملكي. عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عن اقتراب عودته للعب مجدداً مع صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي الذ رحل عن فريق ريال مدريد. إلى صفوف فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” الإيطالي في فريق واحد مرة أخرى.

🚨| Marcelo just commented this on an Insta post of him & Ronaldo. #rmalive pic.twitter.com/Wk1nD2NHuL — Madrid Zone (@theMadridZone) March 18, 2021

شائعات عودة رونالدو

كما وتداولت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية والإسباني. عن رغبة الدون رونالدو في العودة مرة أخرى إلى صفوف فريق ريال مدريد بعد فشله في جلب لقب دوري أبطال أوروبا إلى يوفنتوس. منذ انضمامه إلى الفريق. للمرة الثالثة على التوالي وتودعه المسابقة من دور ال 16 أمام منافسه بورتو البرتغالي.

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

⭐️ الأسطورة مارسيلو (انستغرام) ردًا على منشور لحساب 433 لاحتفالية مارسيلو وكريستيانو: "قريبًا" 🔥 pic.twitter.com/shXdhLrUdW — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 18, 2021

صراع الدوري الإيطالي

وأضاف رونالدو، ” ينصب تركيزنا بالفعل على كالياري وفي صراع والمنافسة في الدوري الإيطالي، وفي نهاية كأس إيطاليا. وفي كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

ذكريات الماضي مع الريال

واستكمل حديثه، ” صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة .. وأنا كذلك”.

مارسيلو يشعل النار في قلوبنا 🥺🥺 بتعليقه على إنستغرام 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RvTEA2Wipq — mohameⅆ (@MO20_RMA) March 18, 2021

ويضيف البرتغالي رونالدو، ” لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد. وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً”.

الصحافة الفرنسية والإسبانية

كما ونشرت من جديد صحيفة ليكيب الفرنسية بشأن رونالدو، قائلة ً: ” فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.”.

وأردفت الصحيفة، ” رئيس الريال لا يزال غاضباً من اللاعب البرتغالي رونالدو، لأنه أفسد ليلة كييف بإعلان رحيله. بعد الفوز مباشرة”.

هل أخبار كريستيانو صحيحة؟

زيدان: نعم من الممكن. هل يعود كريستيانو لريال مدريد؟

بوتراغينيو: سنرى. وقبل قليل مارسيلو معلقًا على فيديو يجمعه بكريستيانو: قريبًا. لا دخان بدون نار ..

عودة الأسطورة باتت قريبة أكثر من أي وقتٍ مضى, الويل لأوروبا فعلاً الويل كل الويل من شر قد اقترب. pic.twitter.com/MuWDNAT5Ny — 🇴🇲 S A L T ⓭㉞ (@alsalt_99) March 18, 2021

بينما كشفت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية في خبر لها بشأن رونالدو، قائلةً: ” منذ رحيل الدون رونالدو، فقد سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 77 هدفاً، ولم يسجل أي من زملائه حتى نصف أهدافه”.

المغادرة بالمجان

كما وتحدثت صحيفة أس الإسبانية، ” قد يسمح فريق يوفنتوس الإيطالي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمغادرة النادي مجاناً هذا الصيف. من أجل التخلص من راتبه المرتفع، مردفه أن فريق الريال لا يفكر في التعاقد مع رونالدو من جديد إلا بخفض راتبه”.

الراتب الضخم للدون رونالدو

وأضافت التقارير الإيطالية، قائلةً: “إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع بداية الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم، كما أنها قد حددت الخيار البديل له. وهو المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي “ماورو إيكاردي” 28 عاماً. من أجل اللاعب في صفوفها. خلال الموسم القادم.

أداء مارسيلو ضد بايرن ميونخ في 2017 واحدًا من أفضل العروض التي شاهدتها على الإطلاق من أحد الاظهرة ". pic.twitter.com/97ZNEMRJkP — فيصل البارقي⓭㉞ (@f29al) March 14, 2021

كما ويتقاضى هداف الدوري الإيطالي ومحطم الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي الدون رونالدو راتب يبلغ قيمته 32 مليون يورو سنوياً، مما يشكل ذلك عبأ كبيراً على إدارة الفريق الإيطالي.

ويرهق من خزينة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعصف بها النادي في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية أصاب بها. بسبب وباء فيروس كورونا.

انضمام الدون إلى السيدة العجوز

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني. بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

خروج مارسيلو

وقد كتب لاعب السامبا البرازيلي “مارسيلو” بتعليق تسبب في ردود أفعال وصدى واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب “قريبًا” في تعليق على فيديو لاحتفالاته مع صديقه الدون رونالدو أثناء تواجدهما في فريق ريال مدريد الإسباني.

🇫🇷 فرانس فوتبول | ديفيد بيكهام مالك نادي ميامي مهتم بضم مارسيلو. pic.twitter.com/GsrKgMrjA8 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 17, 2021

إثارة التكهنات

كما وتوقع الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن تغريده مارسيلو تشير إلى قرب وعلمه بعودة اللاعب رونالدو بات قريبة إلى صفوف فريق ريال مدريد.

خصوصًا أن الاعبين يتمتعان بعلاقة وصداقة قوية، فيما رأى البعض الآخر أن مارسيلو هو من سيذهب لرونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي وليس العكس.

عقد مارسيلو

كما وسينتهي عقد اللاعب البرازيلي الذي لم يشارك كثيراً مع فريق ريال مدريد هذا الموسم. مع الاعتماد على اللاعب البديل الفرنسي فيرلاند ميندي في خيارات المدرب زيدان في تشكيلة الفريق في كافة منافسات التي يخوضها الفريق. في صيف عام 2022م.

🇪🇸 ماركا | مارسيلو سيكون جاهزًا لمباراة أتالانتا. • حيث تدرب مع بقية اللاعبين في الحصة التدريبية اليوم. pic.twitter.com/hcGuKmdIea — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 14, 2021

كما أن إدارة فريق ريال مدريد “الملكي” بات يبحث بالفعل عن بديل شاب كبديل عن نجم السامبا مارسيلو. في ظل نجاح البديل الفرنسي ميندي في الاستحواذ وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية في فريق ريال مدريد. كأساسي في موسمين كاملين على حساب مارسيلو.

رحيل مارسيلو

كما ويبدو أن رحيل اللاعب مارسيلو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي هو التوقع المنطقي. في ظل معاناة فريق السيدة العجوز الإيطالي يعاني في الجبهة اليسرى مع تراجع مستويات مواطنه البرازيلي “أليكس ساندرو” في هذا الدور. إلى جانب كثرة الإصابات للاعب.

الصحفي ميغيل أنخيل دياز (COPE) : مارسيلو يعاني من الحمل الزائد في العضلة وأودريوزولا يعاني من عدم أرتياح في عضلة الضامة. pic.twitter.com/56e0LwfNB9 — Insider Real (@RMCFarab) March 12, 2021

كما أن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني بات غير مهتماً باللاعب البرازيلي مارسيلو. وكذلك بشأن تجديد عقده مرة أخرى مع ريال مدريد الإسباني لمواسم أخرى. ليكون رحيله بات قريباً عن صفوف الفريق.

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