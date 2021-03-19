ماذا عقب مدرب ريال مدريد ” زيدان” على مواجهته أمام ليفربول ؟!

في مؤتمر الصحفي كالعادة قبل مواجهة فريق ريال مدريد أمام منافسه الجديد سيلتا فيغو في افتتاح مواجهات منافسات الأسبوع ال 28 من الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

عقب زين الدين زيدان على قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا ووقوع فريقه أمام مواجهة نارية في دور الربع النهائي أمام منافسه فريق ليفربول الإنجليزي. في مباراة رد الاعتبار التي تحملها المباراة بين كلا الفريقين.

ريال مدريد لا يمتلك البدائل الكثيرة لكنه يملك زين الدين زيدان وهذا بحد ذاته كافٍ. ~ القليل من الإنصاف و الاحترام لما يقوم به هذا الرجل خلف الكواليس ~

🙏🖤 pic.twitter.com/7cyMTA5NAX — Maher Metawae㉞ ⓭ (البديل) (@maher_metawae) March 19, 2021

مباراة صعبة

وقال مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، “يجب ألا ننسى ما فعلناه، نريد أن نواصل عمل الأشياء بشكل جيد، كفريق فوق كل شيء، ستكون مباراة صعبة في فيغو، سنسعى لتحقيق أشياء جيدة”.

زين الدين زيدان (مدرب ريال مدريد): "مباراة ليفربول ستتطلب منا الكثير من العمل، خاصة بدنيًا." #UCL pic.twitter.com/n6Ci712qd5 — عالم ليفربول (@LFCExtensive) March 19, 2021

كما وأردف زيدان، قائلاً: “نحن نعلم الصعوبات المنتظرة أمام ليفربول، جميع الفرق المتواجدة في هذا الدور جيدة وصعبة جداً، ستكون مباراة صعبة، نحن نعلم بأن ليفربول على المستوى البدني فهو سيسبب بالكثير من المتاعب”.

اللعب في ملعب محايد ضد ليفربول

وأوضح المدرب زيدان، أنه لا يعلم ما سيحدث حتى نهاية الشهر مع الفريق، مردفاً: ” سنعلب أينما يخبرونا، كما ونحن نفضل اللعب في دي ستيفانو ولكننا سنرى ما سيحدث لاحقاً”.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وأضاف المدرب زيدان، “لا يمكننا القول بأنها سيئة أو جيدة، يمكنك أن ترى كيف يلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولكن في هذه المباريات الإقصائية يستطيعون تقديم المزيد، هم مثلنا”.

ويضيف زيدان، “محظوظ لأنني استطعت اللعب والتدريب في هذا النادي، أنا أستمتع كل يوم فيما أقوم به، لن أستطيع تغيير شيء عما يُقال، لذلك سأستمتع بكل يوم كمدرب لريال مدريد”.

زيدان: "تأهل ريال مدريد فقط من ممثلي إسبانيا؟ الأمر مجرد مصادفة، جميع الأندية الأسبانية جيدة جدًّا، الوضع لن يتغير، سيتواجد الإسبان من جديد في قادم السنوات". — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 19, 2021

كما وتابع، ” في كل عام عند الوصول لمراحل الحسم، يصبح جدول المباريات أصعب، أنا لا أهتم بذلك، كل ما عليّ فعله هو العمل يوماً بيوم وهذا ما يُحفزّنا، لا زلنا على قيد الحياة في المسابقات”.

تأهل ريال مدريد فقط إلى ربع النهائي

كما وأجاب زين الدين عن سؤاله أنه هو الفريق الإسباني المتواجد في منافسات دوري الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: ” الأمر مجرد مصادفة، جميع الأندية الإسبانية جيدة جداً، الوضع لن يتغير، سيتواجد الإسبان من جديد في السنوات القليلة القادمة”.

المنافسة على الليغا والأبطال

واستكمل حديثه، ” كل شيء سيكون معقداً، ولكن يجب علينا ألا ننظر بعيداً، سنستعد يوماً بعد يوم، نحن سنواصل العمل الجاد لأننا ما زلنا أحياء في المنافسة”.

الاستمرار في ريال مدريد

وأوضح زيان بقوله عن الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، قائلاً: ” أنا لا أخطط لأي شيء، ولا أفكر في المستقبل، يمكنك التوقيع هنا لمدة 10 سنوات ولكن في اليوم التالي تغادر، والعكس صحيح”.

الرحيل عن النادي

كما وأفادت تقارير إسبانية في وقت سابق، عن رغبة مدرب ريال مدريد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً. الرحيل عن نادي الملكي الإسباني مع نهاية الموسم الجاري.

بحسب pedrerol //

يدرس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب الفرنسي بعد بطولة اليورو 🚨🚨🚨⁩ pic.twitter.com/fFheba0z3t — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 19, 2021

وأكدت التقارير الإسبانية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد منح المدرب زيدان مهمة قيادة منتخب الفرنسي “الديوك” في كأس العالم المقابلة 2022م.

التي من المقرر أن تقام في دولة قطر. كما سيكون التكليف بذلك رسمياً بعد بطولة اليورو القادمة.

تخطي المدرب الأسبق بوسكي

كما وتخطى المدرب زيدان رقم أسطورة التدريب في ريال مدريد الإسباني الأسبق ” ديل بوسكي” 70 عاماً. فقد حملت مباراة إلتشي وريال مدريد الماضية في الدوري الإسباني المحلي رقم 247 للمدرب زيدان.

حيث حقق من خلالها الفوز في 162 مباراة وتعادل في 50 مباراة، بينما خسر في 35 مباراة منذ قيادته تدريب الملكي الإسباني.

🇪🇸 ماركا | منذ المجيء إلى ريال مدريد..زيدان فاز في الليغا أو دوري أبطال أوروبا وحقق كلا البطولتين معًا في موسم 16-17. • موسم 15-16، نجح بالضغط على برشلونة في الدوري حقق 12 فوزًا، توج مع ريال مدريد في دوري الأبطال للمرة الـ11، منذ ذلك بدأ زيدان عاداته وتقاليده بالفوز بلقب عظيم. pic.twitter.com/OPVu8wAg5z — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 19, 2021

وقد أصبح الفرنسي ” زيزو” ثاني أكبر المدربين قيادة للفريق في المباريات وتقديم النتائج الجديدة في الفريق. متخطياً رقم مدرب المنتخب الإسباني السابق ” ديل بوسكي” الذي نجح بالوصول أثناء قيادته تدريب الريال إلى 246 مباراة.

متصدر قائمة التدريب مع الريال

كما ويحتل على عرش صدارة أكثر المدربين لفريق ريال مدريد. الراحل الإسباني “ميغيل مونيوز”، الذي توفي في السادس عشر من شهر يوليو عام 1990م. على عمر يناهز 68 عاماً. بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم المستديرة. برصيد 605 مباراة.

🎙️أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للأسطورة زين الدين زيدان قبل لقاء الغد. pic.twitter.com/eIjXSq07pF — ✪Peña Official Madridista BlancosKSA (@BlancosKsa) March 19, 2021

مباريات زيدان مع الريال

وكما جاءت مباريات المدرب الفرنسي زيدان. على النحو التالي: (172) مباراة في الدوري الإسباني. (48) مباراة في دوري أبطال أوروبا، بينما خاض مع الفريق في كأس الملك (16) مباراة.

التتويج بالألقاب

فيما جاءت مبارياته في كأس السوبر الإسباني (5) مباريات. وكأس العالم للأندية (4) مباريات. بالإضافة إلى مشاركته في كأس السوبر الأوروبي مباراتين.

مباراة دوري أبطال أوروبا القادمة

كما من المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي”، مباراة الذهاب يوم السادس من شهر أبريل/ نيسان القادم. داخل معقله ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”.

بينما ستقام مباراة الإياب في يوم الثالث عشر من شهر من ذات الشهر، في ملعب “آنفيلد الإنجليزي”، معقل فريق ليفربول “الريدز”. في مباراة تحمل القوة والإثارة لعشاق وجماهير كلا الفريقين.

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