مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
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ماذا عقب مدرب ريال مدريد ” زيدان” على مواجهته أمام ليفربول ؟!

كتب وطن
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في مؤتمر الصحفي كالعادة قبل مواجهة فريق ريال مدريد أمام منافسه الجديد سيلتا فيغو في افتتاح مواجهات منافسات الأسبوع ال 28 من خلال الموسم الجاري.

عقب  الدين زيدان على قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا ووقوع فريقه أمام مواجهة نارية في دور الربع النهائي أمام منافسه فريق ليفربول الإنجليزي. في مباراة رد الاعتبار التي تحملها المباراة بين كلا الفريقين.

مباراة صعبة

وقال فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، “يجب ألا ننسى ما فعلناه، نريد أن نواصل عمل الأشياء بشكل جيد، كفريق فوق كل شيء، ستكون مباراة صعبة في فيغو، سنسعى لتحقيق أشياء جيدة”.

كما وأردف زيدان، قائلاً: “نحن نعلم الصعوبات المنتظرة أمام ليفربول، جميع الفرق المتواجدة في هذا الدور جيدة وصعبة جداً، ستكون مباراة صعبة، نحن نعلم بأن ليفربول على المستوى البدني فهو سيسبب بالكثير من المتاعب”.

اللعب في ملعب محايد ضد ليفربول

وأوضح المدرب زيدان، أنه لا يعلم ما سيحدث حتى نهاية الشهر مع الفريق، مردفاً: ” سنعلب أينما يخبرونا، كما ونحن نفضل اللعب في دي ستيفانو ولكننا سنرى ما سيحدث لاحقاً”.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وأضاف المدرب زيدان، “لا يمكننا القول بأنها سيئة أو جيدة، يمكنك أن ترى كيف يلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولكن في هذه المباريات الإقصائية يستطيعون تقديم المزيد، هم مثلنا”.

ويضيف زيدان، “محظوظ لأنني استطعت اللعب والتدريب في هذا النادي، أنا أستمتع كل يوم فيما أقوم به، لن أستطيع تغيير شيء عما يُقال، لذلك سأستمتع بكل يوم كمدرب لريال مدريد”.

كما وتابع، ” في كل عام عند الوصول لمراحل الحسم، يصبح جدول المباريات أصعب، أنا لا أهتم بذلك، كل ما عليّ فعله هو العمل يوماً بيوم وهذا ما يُحفزّنا، لا زلنا على قيد الحياة في المسابقات”.

تأهل ريال مدريد فقط إلى ربع النهائي

كما وأجاب زين الدين عن سؤاله أنه هو الفريق الإسباني المتواجد في منافسات دوري الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: ” الأمر مجرد مصادفة، جميع الأندية الإسبانية جيدة جداً، الوضع لن يتغير، سيتواجد الإسبان من جديد في السنوات القليلة القادمة”.

 المنافسة على الليغا والأبطال

واستكمل حديثه، ” كل شيء سيكون معقداً، ولكن يجب علينا ألا ننظر بعيداً، سنستعد يوماً بعد يوم، نحن سنواصل العمل الجاد لأننا ما زلنا أحياء في المنافسة”.

 الاستمرار في ريال مدريد

وأوضح زيان بقوله عن الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، قائلاً: ” أنا لا أخطط لأي شيء، ولا أفكر في المستقبل، يمكنك التوقيع هنا لمدة 10 سنوات ولكن في اليوم التالي تغادر، والعكس صحيح”.

الرحيل عن النادي

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كما وأفادت تقارير إسبانية في وقت سابق، عن رغبة مدرب ريال مدريد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً. الرحيل عن نادي الملكي الإسباني مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير الإسبانية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد منح المدرب زيدان مهمة قيادة منتخب الفرنسي “الديوك” في كأس العالم المقابلة 2022م.

التي من المقرر أن تقام في دولة قطر. كما سيكون التكليف بذلك رسمياً بعد بطولة اليورو القادمة.

تخطي المدرب الأسبق بوسكي

كما وتخطى المدرب زيدان رقم أسطورة التدريب في ريال مدريد الإسباني الأسبق ” ديل بوسكي” 70 عاماً. فقد حملت مباراة إلتشي وريال مدريد الماضية في الدوري الإسباني المحلي رقم 247 للمدرب زيدان.

حيث حقق من خلالها في 162 مباراة وتعادل في 50 مباراة، بينما خسر في 35 مباراة منذ قيادته تدريب الملكي الإسباني.

وقد أصبح الفرنسي ” زيزو” ثاني أكبر المدربين قيادة للفريق في المباريات وتقديم النتائج الجديدة في الفريق. متخطياً رقم مدرب المنتخب الإسباني السابق ” ديل بوسكي” الذي نجح بالوصول أثناء قيادته تدريب الريال إلى 246 مباراة.

متصدر قائمة التدريب مع الريال

كما ويحتل على عرش صدارة أكثر المدربين لفريق ريال مدريد.  الراحل الإسباني “ميغيل مونيوز”، الذي في السادس عشر من شهر يوليو عام 1990م. على عمر يناهز 68 عاماً. بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم المستديرة. برصيد 605 مباراة.

مباريات زيدان مع الريال 

وكما جاءت مباريات زيدان. على النحو التالي: (172) مباراة في الدوري الإسباني. (48) مباراة في دوري أبطال أوروبا، بينما خاض مع الفريق في كأس الملك (16) مباراة.

التتويج بالألقاب

فيما جاءت مبارياته في كأس السوبر الإسباني (5) مباريات. وكأس العالم للأندية (4) مباريات. بالإضافة إلى مشاركته في كأس السوبر الأوروبي مباراتين.

مباراة دوري أبطال أوروبا القادمة

كما من المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي”، مباراة الذهاب يوم السادس من شهر أبريل/ نيسان القادم. داخل معقله ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”.

بينما ستقام مباراة الإياب في يوم الثالث عشر من شهر من ذات الشهر، في ملعب “آنفيلد الإنجليزي”، معقل فريق ليفربول “الريدز”. في مباراة تحمل القوة والإثارة لعشاق وجماهير كلا الفريقين.

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