تصدرت الفنانة المصرية عفاف رشاد، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار صورة لها بشكل جديد تبدو فيه بصورة مغايرة عما عرفها الناس.

وكانت البداية حين نشرت عفاف رشاد صورة لها عبر حسابها على “فيسبوك”، ظهرت خلالها بشعر أصفر، ومكياج خفيف، وبدت أصغر سناً من عمرها الحقيقي.

جينفر لوبيز الغلابة!

وأثارت صورة عفاف رشاد ضجة كبيرة بين المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم بشكلها، وقالوا إنها تشبه النجمة العالمية جنيفر لوبيز.

كما شكك بعضهم في حقيقة الصورة. مشيرين إلى أنها قد تكون استخدمت برنامج “الفوتوشوب”، أو بعض برامج تعديل الصور وفلاتر “سناب شات”.

عفاف رشاد مصدومة!

من جهتها علقت عفاف رشاد على تصدرها “التريند” عبر السوشيال ميديا، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنها لم تتوقع ذلك.

وأكدت عفاف رشاد أنها اعتادت على ألا تضع مكياج أثناء تمثيل أدوارها الدرامية؛ لأن أغلبها أدوار لا تتطلب ذلك. ولذلك بشرتها صافية دوماً ولا تحتاج إلى مكياج.

وأشارت عفاف رشاد إلى أنها قامت بوضع مكياج بسيط والتقطت الصورة التي أُثارت الجدل، ووضعتها على حسابها بـ”الفيسبوك”، لتتفاجأ بعدها بهذه الضجة.

هذا عمري الحقيقي وسر جمالي!

وكشفت عفاف عمرها الحقيقي، وقالت: “أنا من مواليد 1957، أي أن عمري 64 عاماً، ولا أحب عمليات التجميل لأن لكل سن جماله”.

ووضحت الفنانة المصرية سر جمالها في هذا السن قائلة: “كل ما في الأمر أننى أهتم ببشرتي وأضع عليها أشياء بسيطة وطبيعية مثل الليمون والزبادي والجلسرين، وأضع أيضاً مر بطارخ وأقوم بجلبه من العطار وأضعه فى الماء ليله كاملة وأضعه تحت عيني لإخفاء التجاعيد”.

وأشارت عفاف إلى أن هناك العديد من التعليقات الجيدة على صوتها، ولكن كان أيضاً هناك تعليقات بها نوع من أنواع التنمر.مؤكدة أنها لم تغضب منها وسامحت أصحابها.

وحول ابتعادها عن الفن، قالت عفاف رشاد: “ابتعدت عن الفن سبع سنوات لأتفرغ لتربية ابني. وكتبت على غرفته لافتة (طبيب عمر السبكي أخصائي جراحة قلب). وأصبح بالفعل طبيبا ولكن فى جراحة المخ والأعصاب”.

وتابعت: “العمل من الممكن أن يعوض لكن ابني وتربيته لا تعوض”.

يشار إلى أن آخر مشاركة درامية لعفاف رشاد في مسلسل “الاختيار” بموسمه الأول العام الماضي.

وأدت دور والدة خالد الذى قام بدوره الفنان اسلام جمال والذي جسد شخصية أحد جيران أحمد منسي.

من هي عفاف رشاد؟

وتخرجت عفاف رشاد من “المعهد العالي للكونسير فتوار” وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

تزوجت لفترة من الممثل سامي العدل ثم من محمد السبكي، ولكنهما انفصلا بعد ان أنجبت منه ابنهما، وشاركت في 3 أعمال فنية من إنتاجه منهم دورها في فيلم “حاحا وتفاحة”.

وأعلنت عفاف عام 2016 خلع الحجاب، وبررت حينها ذلك بأن الحجاب تسبب في إصابتها بالصداع النصفي والكهرباء الزائدة، وخلعته بأمر من الطبيب.

وقالت وقتها: “الحجاب هو حجاب القلب وليس الشعر”.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها رشاد في السينما كانت “العذراء والشعر الأبيض”، “نساء خلف القضبان”، “القرموطي في أرض النار”.

وفي الدراما شاركت في “يارجال العالم اتحدوا”، “بوابة الحلواني”، “نحن لا نزرع الشوك”، “حواديت الشانزلزيه”،” نصف ربيع الآخر”، “آدم وجميلة”.

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